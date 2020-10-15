Sahte içkiden ölümler ve etil alkol yasağı!

Son günlerde kaçak içkiden, 40’ı geçkin kişi hayatını kaybetti…

Sözcü Gazetesi’nden Emre Deveci, etil alkol yasağıyla ilgili bir yazı yazdı…

Türkiye’de şu sıralar kaçak alkolden ölenler konuşulurken, bu yazı dikkat çekiciydi… Deveci’nin yazısını sizinle paylaşmak istiyorum;

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“Türkiye'de alkollü içki pahalı. Nedeni yüksek vergiler."

Vatandaş içkisini evde yapmaya başladıkça ve alkol pahalandıkça kaçak içki tüketiminin artmasıyla birlikte devlet vergi kaybına uğruyor, bu yüzden olsa gerek ki iki ay sonra etil alkol satışı yasaklanacak.

Türkiye, dünyada alkollü içkinin en pahalı olduğu ülkelerden biri.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Avrupa’da alkollü içkinin en pahalı olduğu ülkeler sıralamasında Türkiye 3. sırada yer alıyor.

Yüksek fiyatların nedeni, yüksek vergiler. Öyle ki, bugün bayi satış fiyatı 160 TL olan 70’lik rakıda, satış fiyatının 112,37 TL’si, yani yüzde 70,2’si vergilerden oluşuyor.

VERGİLERLE BİRLİKTE KAÇAK VE EVDE ÜRETİM DE ARTTI

Alkollü içkilerde fiyatların olağanüstü düzeyde artmasına paralel olarak, hem alkollü içki kaçakçılığı artıyor hem de evde alkol üretimi.

Bu durum da hem vergi hem de sağlık kaybına neden oluyor.

Alkolden yüksek miktarda vergi toplanmasına rağmen, giderek artan kayıt dışı üretim ile tüketim, vergi kaybını da artırıyor.

Devletse, alkollü içkide vergileri azaltmak yerine artırmaya devam ediyor ve sorunun nedenlerine değil sonuçlarına odaklanıyor.

Bir yandan alkollü içki kaçakçılığına karşı operasyonlar artırılırken, bir yandan da evde alkol üretimini kısıtlama yönünde adımlar atılıyor.

YAKALANAN KAÇAK ALKOLLÜ İÇKİ MİKTARI YILLIK 1 MİLYON LİTREYİ AŞTI

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı verilerine göre, son yıllarda yakalanan kaçak alkollü içki miktarları hızla artıyor.

2014’te 27 bin 428 litre olan Emniyet’in bir yılda yakaladığı kaçak alkollü içki miktarı, her yıl arttı ve 2018’de 1 milyon 48 bin 645 litre seviyesine kadar yükseldi.

Bu dönemde resmi kayıtlara göre, 228 kişi “metil alkol zehirlenmesi” sonucu hayatını kaybetti.

Hükümetin kaçakçılık ve evde alkol üretimini engellemeye dönük bir diğer mücadele yöntemi, etil alkol ve metanole ulaşımı önlemeye çalışmak.

EKİM 2011’DE YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK), 30 Ekim 2011’de Resmi Gazete’de “Etil Alkol ve Metanol’ün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmenlik” hazırladı.

Bu yönetmelikte “evsel kullanım amaçlı etil alkol” satışına dair de düzenlemeler yer aldı.

ARALIK 2017’DE ETİL ALKOLE ‘ACI’ MADDE İLAVE KARARI

30 Aralık 2017'de Resmi Gazete'de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikle, 2011 tarihli etil alkol ve metanol yönetmeliğinde kritik bir değişiklik yapıldı.

Buna göre, “evsel kullanım amaçlı etil alkol” ile ilgili fıkraya “mutlak alkol miktarı üzerinden 100 litresine 1,2 gram denatonyum benzoat katılması” ifadesi eklendi.

‘Dünyanın bilinen en acı maddesi' olarak tanımlanan ‘denatonyum benzoat' maddesi, yönetmeliğin ilk halinde sadece genel ve sanayi amaçlı üretilen etil alkole katılıyordu.

Değişiklik kararında ayrıca, “Bu ürünlerin etiketinde ‘Gıda amaçlı kullanılması uygun değildir’ ifadesi yer alır.” dendi. Böylece, yönetmeliğin ilk halinde “gıda hazırlanması gibi kullanımlar için” denilen “evsel kullanım amaçlı etil alkolün” gıda için kullanımı yasaklandı.

EYLÜL 2019’DA ECZACILARA SINIRLAMA GELDİ

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 4 Eylül 2019’da Türk Eczacıları Birliği’ne (TEB) ilettiği yazıda, eczaneler tarafından tıbbi kullanım amaçlı etil alkolün sadece ecza depolarından aylık 2 litre olarak temin edilebileceğinin belirlendiği iletildi.

2011 tarihli yönetmelikte, böyle bir sınırlama yer almıyordu. Sınırlamaya ilişkin TEB, “Sınırlandırmanın majistral ilaç temini açısından sorunlara neden olacağı ve kişilerin tedavisini temin için düzenlenecek majistral reçetelerinin karşılanmasında aksaklık ve gecikmelere ve dolayısıyla tedavinin aksamasına sebep olabileceği yönündeki görüşümüz ve belirlenen limitin yeniden değerlendirilmesi talebimiz Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na iletilmiştir” itirazında bulundu.

BUGÜN: İNTERNETTEN SATIŞ YASAKLANDI, YÖNETMELİKTEN TÜMDEN ÇIKTI

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikte, 2011’de yayımlanan ve sonraki yıllarda bazı maddeleri değiştirilen yönetmeliğe ilişkin değişiklik kararları yer aldı.

Yönetmelikte “evsel kullanım amaçlı etil alkol” ifadesi çıkarıldı ve “etil alkol ve metanolün piyasaya arzına ilişkin genel esaslar” ile ilgili maddeye “Etil alkol ve metanolün internetten satışı yapılamaz.” fıkrası eklendi.

“Evsel kullanım amaçlı etil alkolün” piyasaya arzını düzenleyen fıkra da yönetmelikten tümden çıkarıldı ve “evsel kullanım amaçlı etil alkolün satışı” yasaklandı. Konuyla ilgili, yönetmelikte şu ifadeler yer aldı:

“Evsel kullanım amaçlı etil alkolün satışı, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altmış gün süreyle yapılabilir. Söz konusu ürünler bu sürenin sonundan itibaren piyasaya arz edilemez ve satış belgeli yerlerde bu süreden sonra bulunan ürünler, ithalatçısı veya üreticisine üç ay içinde iade edilir.”

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Etil alkol ve metil alkolün, internetten satışı yasaklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, etil alkol ve metanolün internetten satışını yasakladı. Uygulama 60 gün sonra başlayacak. İlgili yönetmelikte "evsel kullanım amaçlı etil alkol" ibareleri "genel" ibaresi ile değiştirildi.

KAÇAK/SAHTE ALKOL NEDİR?

Şişesi üzerinde bandrol bulunmayan veya sahte, taklit bandrol bulunan ya da bandrolü orijinal olmasına rağmen içeriği sahte olan ürünler kaçak/sahte alkollü içki olarak adlandırılmaktadır.

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Deveci’nin yazısını yukarıda okudunuz…

Sahte alkolden ölümler, şu sıralar gündeme bomba gibi düştü…

Alkolde vergiler çok yüksek olduğu için, vatandaşlar maalesef kaçak alkole yöneldi…

Durum böyle olunca da ölümler kaçınılmaz oldu…

Bu durumu düzeltmek, Devlete düşüyor.

Ekmek zammı!

İstanbul Ticaret Odası'na bağlı fırınlarda tarifeye göre 200 gram ekmek fiyatı 1,25 TL’den 1,50 TL’ye 240 gram ekmeğin fiyatı ise 1,50 TL’den 1,75 TL’ye çıktı. Fırıncılar gelen zammın artan un, elektrik, doğalgaz ve işçilik maliyetlerinden kaynaklandığını belirtiyor. İstanbul’da ekmeğe zam yapıldığına göre, yakında Kocaeli başta olmak üzere birçok ilde artış olur…

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Emlakçılıkta yeni dönem

Taşınmaz ticareti ile ilgili yapılan düzenlemeye göre yetki belgesi olmayanlar artık emlakçılık yapamayacak. Alım satıma aracılık hizmetine ilişkin hizmet bedeli oranı, satış bedelinin katma değer vergisi hariç yüzde 4'ünden, kiralamalarda ise kira bedelinin bir aylık tutarından fazla olamayacak. Yani anlaşılan bu yeni yasa, emlakçılığa çeki düzen getirecek… Umarım, internet haber siteleri için de bir düzenleme getirilir de, bu işi gerçek manada yapan gazeteciler de rahata erer.

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Sanayileşme İcra Komitesi kuruluyor

Yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla Sanayileşme İcra Komitesi kuruluyor. Amaç yerli üretim… Aslında yerli üretimde şimdiye çok geç kaldık… Hangi ürüne baksak, maalesef yabancı menşeli… Yıl olmuş 2020… Biz kendi otomobilimizi üreteceğiz diye mutlu oluyoruz…

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AKP ve MHP emekliyi sevmiyor

İYİ Parti TBMM Grubu, partisinin Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs tarafından emeklilerin sorunlarının incelenmesi ve çözüm yollarının araştırılması amacıyla Meclis Başkanlığı'na sunulan önergenin AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildiğini duyurdu. Bu da gösteriyor ki, AKP ve MHP, emekliyi sevmiyor…

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Martı scooter için yaş sınırı belli oldu

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye Çevre Ajansı kurulması; bisiklet yolu, elektrikli scooter ve bisiklet şeritlerine yasal düzenleme yapılması ile elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter kullanabilme yaşının 15 olarak belirlenmesini de içeren kanun teklifi verdi.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Bugün Meclis Başkanlığı’na 39 maddelik Türkiye Çevre Ajansı’nın kurulmasını öneren yasa teklifimizi sunduk. Bu kanunla elektrikli bisiklet ve elektrikli scooterların kullanabilme yaşı 15 olarak belirlenmiş olacak. Yani 15 yaşından küçük olanlar bunları kullanamayacaklar” dedi. Sürücülerin sağ ve sola dönüşlerinde elektrikli bisiklet ve elektrikli scooterlara öncelik vermeleri zorunlu hale getiriliyor.