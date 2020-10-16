Mehmet Aka paylaşmış… Fazla söze ne hâcet…

İşte gazetemizin kupürü… Rahmetli efsane Ferruh Duygu hocamın sözleri yansımış gazetemize…

79’daki efsane kadroyu kuran, şampiyon olan ve en az 6 yıl transfere gerek bırakmayan ve Kocaeli’nin çocuklarıyla devrim yapan Ferruh hocanın sözleri hâlâ askıda… Gökdeniz yok… Burak Süleyman yok… Hiç ders alınsaydı, tekerrür eder miydi tarih ?.. (Teşekkürler Mehmet Aka ve Murat Afşin)…

Huzur Halı Saha’da resmen eski Süper Lig maçları var

Yuvacık şanslı… Benim Kağıtspor’dan eski takım arkadaşım, hayat boyu ve Ahiretlik arkadaşım Fevzi Açıkgöz hocamı sevmeyeni duymadım. Onun için taraftar Fethiye Caddesi’nde imza kampanyası düzenlemişti ve namaz kıldığı için kadro dışı bırakılmasını içine sindirememişti. Başka bir futbolcu için de imza kampanyası hiç düzenlenmedi. O ilk ve tekti. Böylesine seviliyordu… Başarılıydı… Sarıyer’de marka oldu. Şimdi onun mekânı olan Yuvacık Aydınkent Huzur Çim Halı Tesisleri, müthiş dostlukların ve resmen futbol resitalinin merkezi oldu. Futbol dostluklarının da maalesef kentte baka bir adresi yok. O tek olmanın yükünü de sırtlanıyor. İşte yine bir maç, yine bir zamanlar Süper Lig, 1.Lig, 2.Lig, yani tüm liglerde oynayan efsaneler bir arada… tabii ben profesyonel olmadığım için beni aralarına almıyorlar ama onlar da kabul ediyorlar ki, ben de isimsiz bir efsaneydim… Sorabilirsiniz … Bence daha da zor bir başarı benimkisi (kih kih kih)…

Üzülmez sevindi…

Herkes yüklendi, yükleniyor… Bu yılki hoca seçimi ve yaptığı transferler nedeniyle yerden yere vuruldu… Bunlar bu yazı için bir kenara… Eski bir dostu olarak, şu sağlıksız dünyamızda, gazeteciden önce bir insan olarak, onun çifte mücadelesi için Allah’tan kuvvet niyaz ediyorum… Uzun ömürler diliyorum... Dua ediyorum… Katılır mısınız ?..

Futbolcular için bir mekân, Belsa’da olmalı ve Fatma Kaplan Hürriyet dizayn etmeli…

İzmit Kocaeli’nin merkezidir… Kocaelispor’un kurulduğu yer ve onun da merkezidir…

Bir çok efsane futbolcularımızın sağda solda takıldıklarını (Baçlı efsanemiz Camcı Nevzat’ta, Alemdar Caddesi’ndeki dükkânında Kamil Öztezer (Tarkan Kamil) ağabey, takım arkadaşım K.Sinan (Sinan Uğur) gibi… Şampiyon Futbolcular Derneğimizin bir lokâli yok… Şampiyon sporcular derneği de Avni Kalkavan hocam ve Ayhan Dönmez ağabeylerimin vefatı sonrasında yok oldu gitti… Şimdi bir şeyler yeniden hatırlanırken, panellerle, etkinliklerle dolu bir mekân mutlaka kurulmalı. Yeri de Belsa olmalı. Haydi bakalım Mehmet Açık, bu vefâlı proje de sana yakışır… Ben ölmeden göreyim şunu… Göster kendini !..

SPORLA DOLU ANILAR

6- Kocaelispor’un kurulduğu Çukurbağ’da, Kocaelispor Taraftarlar Derneği de (Şimdiki Hodri Meydan) kurulmuştur… Bunu çok az kişi bilir… Ben bilirim çünkü kurucu yöneticilerinden biriyim… Kenan Uzunoğlu’nun kahvesindeki (Akçacami Karşısı Çukurbağ Yusuf Şen Sokak’ta, 1987’da) Hüsnü Dindar, Çukurbağlı Taş kafa Mehmet ağabey (Baçsporlu futbolcuydu), Kenan ağabeyin yeğeni Engin, Arif, amigo İbo, mahalle arkadaşım Köfte İsmail, hep beraberdik kuruluş gününde. İmzalarımız hâlâ o defterdedir… Hakemler derneği, basın kuruluşları haricinde tek spor dernek üyeliğim de budur (Bir de uyuşturucu ile mücadele dernek başkan yardımcılığım var)… Hiç unutmuyorum kuruluş gününü… Çünkü törenden sonra yola koyuluyoruz topluca… Nasaşspor basketbol takımı, deplasmanda Eczacıbaşı ile Lütfi Kırdar Spor Salonu’nda 1.Lig küme düşmeme maçlarından birine daha çıkacak. 2 otobüs taraftarla yola çıkıyoruz. Hodri Meydan (O gün Kocaelispor maçı olmadığı için) Nasaş’a tam destek veriyor… Tıklım tıklım maçlar oynanıyor… Diğer basketbol ligi takımları bu durumdan ötürü hayli şaşkın… Onların seyircisi bile (GS, FB, BJK) daha basketbol salonlarına alışık değil… Bu maçı kazanıyoruz ve dönüşte İnönü Stadı’nın önünden geçerken Amigo İbo çocuklar gibi ağlıyor… (Yaa Hakan, bu statta ne maçlar oynadık, şimdi 2.Lig’de sürünüyoruz…) Yıllarca yazmadım bunu, ama şimdi yazıyorum… (YARIN: Dur lan, önce biz duş alacağız)…