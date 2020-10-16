“Artık yerli ve milli olmayanlar” listesinde son durum

20 Eylül’de, “Son günlerde en sinirlendiğim söz; yerli ve milli” başlıklı bir yazı yazmıştım.

Bizim sandığımız, ama bizim olmayan markaları alt alta sıralamıştım.

Bir arkadaşım mail atmış, “Listende eksikler var, ben de bildiklerimi ekledim” diye not düşmüş.

Bugün yeni gelen bilgileri paylaşacağım.

Bakın bakalım, her gün kullandığımız ürünleri üreten şirketler, hangi ülkenin şirketi!

Başlayalım.

*BEYMEN- Katarlı şirket Mayhoola’ya satıldı.

*YARGICI-Kuveyt merkezli Global Investment House satıldı.

*CEVAHİR AVM-Kuveytli STMartin Property Group’a satıldı.

*İÇİM SÜT (AK Gıda)- Fransız gıda devi Groupe Lastalis’e satıldı.

*DOST SÜT-BİM’lerde satılan Dost Süt AK Gıda üretimiydi, o da Fransız firmasının oldu.

*COLA TURKA-Yıldız Holding yani Ülker tarafından 25 Haziran 2003’ta piyasaya sürülmüştü. Ülker Çamlıca Gazozu da satın almıştı. İkisini paket yapıp Japon içecek üreticisi DyDo Drinco’ya sattı.

*SAKA SU-Sabancı Grubu’na aitti, önce BİM’e, sonra Ülker Grubu’na satıldı. Ülker de SAKA Su’yu Japon DyDo Drinco şirketine sattı. Anlayacağınız, Cola Turka, Çamlıca ve SAKA Su artık Japonların.

*HAYAT SU-Sabancı Grubu, Hayat Su’yu Fransız Danone’ye sattı.

*SIRMA-Sırma Su da Fransız su ve yoğurt markası olan Danone’nin.

*ERİKLİ-Fransız merkezli Nestle Waters, Erikli’yi satın aldı.

*DOĞADAN-Amerikan içecek devi Coca Cola tarafından satın alındı.

*OFÇAY-Amerikalı kahve içeceği Jacobs’a satıldı.

*YENİ RAKI-Sadece Yeni Rakı’ı değil, TEKEL’in tüm alkollü içecekleri 2003 yılında MEY’e satıldı. MEY, 3 yıl sonra yani 2006 yılında MEY’i Amerikalı yatırım fonu Texas Pasifik Group’a sattı. Bir süre sonra İngiliz Diageo, Texas’tan MEY İçki’yi satın aldı. Ve Yeni Rakı dahil TEKEL’in bildiğimiz bütün alkollü içkileri İngilizlerin.

*PEYMAN-Uluslararası özel sermaye fonu Bridgepoint, kuruyemiş üreticisi PEYMAN’ın tamamını satın aldı.

*KEMAL KÜKRER-Kemal Kükrer’in sahibi artık Japon Ajınomoto.

*KENT GIDA-1927 yılında temelleri atılan Kent Gıda, 1974 yılında Sakız Tipitip’i, 1986 yılında Topitop’u, 1987 yılında ise Türkiye’nin ilk yumuşak şekerlemesi Jelibon’u pazara sundu. Falım ve First markalı sakızların üreticisi oldu. Londra merkezli İngiliz Cadbury, Kent Gıda hisselerini satın aldı. Sonra da Cadbury, Amerikalı Kraft Foods tarafından satın alındı.

*FİLİZ MAKARNA-Ünlü İtalyan markası Barilla ile işbirliği yaparak Barilla Gıda adını aldı.

*KOMİLİ- KIRLANGIÇ-SEZAİ ÖMER MADRA YAĞLARI-Bu markaların tamamı dünyanın dev şirketlerinden biri olan Unilever’in.

*BANVİT-Banvit’in bugünkü sahibi, Qatar Ivestment Authorıty’nin iştiraki olan Qatar Holding ortaklığında olan TBQ FOODS.

*HACI ŞAKİR-Türkiye’nin en eski sabun üreticisi Hacı Şakir, tamamıyla Amerikalı temizlik devi Colgate-Palmolive bünyesine katıldı.

*HOBBY ŞAMPUAN-Türkiye’nin kozmetik devi Hobby, Hindistan’ın en büyük hızlı tüketim ürünleri şirketinden olan Dabur şirketine satıldı.

*İPEK ŞAMPUAN-Fransız kozmetik devi L’oreal, İpek markasıyla saç bakım ürünleri üreten Canan Kozmetik’İ satın adlı.

*CAN BEBE-Goldman Sachs ve Texas Pasific Grup’a ait olan Belçika merkezli Ontex firması tarafından satın alındı.

*DEMİR DÖKÜM-Dünya ısıtma sektörünün lider firmalarından Alman Vaillant Grup’a satıldı.

*BAYMAK-Türkiye’nin önde gelen üreticilerinden Baymak, Hollandalı Thermea Group şirketi haline geldi.

*İZOCAM- İzocam şirket hisseleri Kuveytli Alghanim İzolasyon ve Fransız Saint-Gobain Weber ortaklığınca kurulan İzocam Holdng’e satıldı. Anlayacağınız İzocam, artık Kuveyt ve Fransız ortaklı.

*FİLLİ BOYA-Japon merkezli Nippon Paint, Betek’i satın aldı.

*POLİSAN BOYA- Japonya’nın lider boya üreticisi konumunda bulunan Kansai Paint’e satıldı.

*VİKO-Japon devi Panasonic, Viko’yu bünyesine kattı.

*MUTLU AKÜ-Güney Afrika’da Toyota’nın tedarikçisi olarak sektöre giren Metair İnvestmest tarafından satın alındı.

*PETROL OFİSİ-2000 yılında özelleştirilen Petrol Ofisi, Hollandalı Vitol tarafından satın alındı.

*ABC KİMYA-İsviçre merkezli Sika’ya satıldı.

*YEMEK SEPETİ-Dünyanın en büyük online yemek sipariş platformu Delivery Hero tarafından satın alındı.

*GİTTİ GİDİYOR-Türkiye’nin en köklü e-ticaret platformlarından biri olan “Gitti Gidiyor”un tüm hisseleri, Amerikan şirketi Ebay tarafından satın alındı.

*TRENDYOL-Dünyanın en büyük parakendicisi Çinli dev Alibaba tarafından satın alındı.

*MAÇKOLİK-Maçkolik ve ona bağlı “sahadan.com”, İngiltere merkezli Perform şirketine satıldı.

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Sevgili okurlarım, bizim bildiğimiz, ama bizim olmayan, yabancılara satılan şirketleri bir kez daha sizlere sıralamaya çalıştım.

Unuttuğum varsa, mesaj atın, onlara da bir başka yazımda değineyim.

Gördüğünüz gibi…

Marka Türk, ama sahipleri yabancı.

Aklınıza ne gelirse… İçtiğimiz sudan, yudumladığımız çaydan, kullandığımız şampuandan, keyif masalarındaki rakıdan tutun da günlük yaşamımızda kullandığımız pek çok ürün, artık bizim değil.

“Bizim” diyebileceğimiz ürün sayısı, her geçen gün biraz daha azalıyor.

Her fırsatta “yerli ve milli” böbürlenmesi yapanlar bu gerçeği bilmiyorlar mı?

Bal gibi biliyorlar…

Ama yine de “yerli” ve “milli” sözcüklerini “övünme” aracı olarak kullanmaktan edemiyorlar.

Bu listeyi kesip saklayın, ara sıra çıkarıp okuyun, “yerli ve milli halimize” acıklı acıklı gülün!