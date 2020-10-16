Federasyonumuza Azerbaycan'a destek ziyaretleri

Ermeniler ve destekçileri tarafından Azerbaycan topraklarının % 20 si işgal edilerek, Hocalı başta olmak üzere buralarda eşi ve benzeri görülmemiş bir Soykırım yapıldı.

Bu haksız ve hukuksuz uygulama karşısında herkes kör ve sağır oldular.

Uluslar arası kurum ve kuruluşlar işgal edilen yerlerin Azerbaycan toprağı olduğunu söylüyor ve kabul ediyorlar.

Hepsi bu!

Amerika, Rusya ve Fransa üçlüsü 30 yıldır karar verici, problem çözücü konumda olmalarına rağmen Azerbaycan'ı oyalıyorlar.

Ermenileri teşvik ederek her fırsatta Azerbaycan'a saldırtıyorlar.

Yeni yerleri ele geçirmek amacı ile stratejik öneme sahip Touz başta olmak üzere birçok yere saldırı düzenlediler.

Bu sefer güçlü Azerbaycan ordusundan şamar yiyerek sersemlediler.

Azerbaycan işgal altındaki toprakları bir bir kurtarmaya başladı.

Ermeni ordusu büyük kayıplar vererek savaş malzemesini bırakıp kaçmaya başladı.

Çalmadık kapı bırakmayan Ermeniler Putin başta olmak üzere Ermeni Başbakanı Paşinyan yalvarmaya başladı.

**

Çok istedikleri insani amaçlı ateşkese kendileri uymadılar.

Gence başta olmak üzere sivil yerleri bombalayarak aleni savaş suçu işlemeye devam ettiler.

Bu haksız, hukuksuz ve sahtekarca Ermeni uygulamaları başta olmak üzere bunlara destek veren çifte standart içinde olan Devletleri de kınıyor, protesto ediyoruz.

**

Kardeş Azerbaycan'ın haklı davasında bütün gücümüzle destek vererek sonuna kadar yanındayız.

Bu duygu ve düşüncelerle desteklerini bildirmek için ziyaretimize gelen aşağıda ziyaret sırasına göre yazılı herkese sevgi ve saygılarımızı ileterek teşekkür ediyorum.

**

- İyi Parti Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı ve yönetimi.

- Ülkü Ocakları Yunus Emre Kut ve ekibi.

- Deva Partisi İl Başkanı Adem Koç ve ekibi.

- MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve ekibi.

--İyi Parti İl Yönetimi.

- Kocaeli Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği.

- İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan ve ekibi.

- Gaziler Der. Başkanı Nurettin Sağlık ve ekibi.

- Türk Bürosen 1Nolu Şb. Başk. Cihat Çoban ve ekibi.

- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak.

-Büyükşehir Belediyesi Genel Koordinatörü Abdullah Köktürk.

- Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun ve ekibi.

- CHP Milletvekili Tahsin Tarhan.

-CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı

-CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve ekibi.

- İyi Parti İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz ve ekibi.

-Yeniden Aydınlanma Der. Başk. Halil Konuşan ve ekibi.

- Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ekibi.

- AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve ekibi.

- Artvin Dernekler Federasyonu Başkanı Mikail Kalyoncu ve ekibi.

-Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri ekibi.

-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerinin destekleri ve basın bildirileri için çok teşekkür ediyoruz.

TEŞEKKÜRLER KOCAELİ.