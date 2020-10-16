3 Temmuz'da Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 6.89 yükseltildikten sonra alkollü içki fiyatlarının fırlaması nedeniyle artan sahte ve kaçak üretim 47 kişinin hayatına mal oldu. Sözcü Gazetesi’nden Nuray Tarhan, yaptığı haberde Vergi uzmanı ve Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ozan Bingöl’ün görüşlerine yer verdi.

Dr. Ozan Bingöl, ilginç bir örnek vererek, “ Fransız iktisatçı Pierre Paul Leroy-Beaulieu'nun “Fazla vergi vergiyi öldürür” sözünü hatırlatarak, kaçak içkiden dolayı artan ölümlere dikkat çekti ve “Fazla vergi sadece vergiyi değil, insanı da öldürüyor” dedi.

BÜTÇE AÇIĞINI KAPATMAK

İlginç bir açıklama…

Sanırım bu açıklama, birçok şeyi anlatıyor…

Bingöl’ün açıklamalarına kulak verelim,

Dolaylı vergi türü olan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), birçok ülkede sağlığın, gençliğin, çevrenin korunması için alkol, tütün ve akaryakıt üzerinden alınıyor…

Oysa bizde bütçe ihtiyaçlarının öncelendiği, tek amaç ve hedef haline geldiği görülüyor.

Son 10 yılda alkollü içeceklerden alınan ÖTV rakıda yüzde 443, birada ise yüzde 365 arttı. 1 litre rakıda 2010'da 51.48 lira olan ÖTV tutarı 3 Temmuz'da yüzde 6.89 artırılarak 279.29 liraya çıktı. Böylece son 10 yılda vergi artışındaki oran yüzde 443 oldu.

YAŞAM TARZINA MÜDAHALE

2006'da her 100 liralık ÖTV'nin 5 lirası alkollü içeceklerden elde edilirken, 2019'da bu rakamın 10 liraya çıktı…

Yani alkollü içkilerin ÖTV içindeki payı yüzde 100 arttı.

Bu durumun, toplumun sağlığını koruma, gençliği zararlı alışkanlıklardan uzak tutma politikası ile ilgilisi kalmadı.

Uygulamadaki aşırılık, alkollü içecekler üzerinden alınan ÖTV'yi vergi politika aracı olmanın ötesinde yaşam tarzına doğrudan müdahaleye dönüştürdü. .

OPTİMAL NOKTA AŞILDI

Vergileme optimal denge işidir.

Bu nokta aşılırsa vatandaş kaçak ürünlere yönelir. Bu nedenle devletin sağlık harcamaları artar.

Sanılanın aksine vergi gelirleri artmaz, hatta azalır.

En acısı da telafisi olmayan ölümler yaşanır” şeklinde konuştu.

Diğer yüksek vergiler de zarar veriyor…

Akaryakıttaki vergi nedeniyle on numara yağ kullanıp yanan otobüsler görüyoruz.

Kaçak tütün kullanıldığı için sadece akciğer kanseri değil başka hastalıklar çıktı.

Yenisini alamadığı için kaplama lastik kullanarak trafiği tehlikeye atan sayısız kamyoncu var. Kaçak ve sağlıksız kozmetik ürünlerden cildi heba olan yurttaşlar çok.

Artık birilerinin, verginin sadece gelirden ibaret olmadığını anlamasının zamanı geldi.

ÖTV'NİN MİLLİ GELİRE ORANINDA OECD ÜLKELERİ ARASINDA BİRİNCİYİZ

2006-2019 döneminde ÖTV'den 1 trilyon 176 milyar lira gelir elde edilirken, bunun 81.8 milyar lirasını alkollü içecekler oluşturuyor…

Sadece 2019 yılında alkollü içkiler üzerinden alınan ÖTV tutarının 14.7 milyar TL’dir…

Bu rakama bir de bu ürünler üzerinden alınan yüzde 18 KDV'yi ilave etmek gerekmektedir. ÖTV gelirlerinin gayri safi yurtiçi hasılaya oranında Türkiye, 2017 yılında yüzde 4.5 ile OECD ülkeleri arasında birinci sırada…

Yeni Zelanda'da bu oran yüzde 0.8, Kanada'da yüzde 1.2, İngiltere'de yüzde 2.4, Fransa'da ise yüzde 2.7…

YAŞAM TARZINA MÜDAHALE

Dr. Ozan Bingöl’ün açıklamalarını yukarıda okudunuz…

”Fazla vergi vergiyi öldürür” sözünü sahte içki ölümlerine “Fazla vergi artık insanı da öldürüyor” diye uyarladı…

ÖTV’nin birçok ülkede sağlığın korunması için alındığına söyledi…

Oysa bizde bütçe ihtiyaçlarının tek hedefi haline geldiğini belirtti…

10 yılda alkollü içkiden alınan ÖTV rakıda yüzde 443 arttı. Bu artık yaşam tarzına müdahaleye dönüştü dedi…

Dr. Ozan Bingöl’ün alkole yapılan zammın ve alınan ÖTV’nin artık yaşam tarzına müdahaleye dönüştü söylemini doğru buluyorum…

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İZAYDAŞ ve kötü koku

Büyükşehir Belediyesi CHP’li meclis üyesi Engin Taşdemir, Meclis’te Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a İZAYDAŞ’ta devam eden kötü kokuyu sordu… Kokuyla ilgili ikinci oturumda açıklamalarda bulunan Başkan Büyükakın, “Orada uzun süredir devam eden bir konu var. Çöp depolama konusu. Kokunun engellenmesine rağmen bütün çalışmaların yapılmasına rağmen orada bir koku çıkıyor. Bir bertaraf tesisi yapılması çalışmaları devam ediyor." dedi. Yani Büyükakın’ın verdiği cevaba bakılırsa, İZAYDAŞ’daki koku, etrafı daha uzun süre rahatsız etmeye devam edecek.

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Ayvalar Kocaman’dan

Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı Perşembe günü yapıldı… Toplantı epepce uzun sürdü… Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, meclis toplantısı sonrasında meclis üyelerine dünyaca meşhur Eşme ayvası dağıttı… Meclis üyeleri, ayvaları afiyetle yedi… Başkan Mustafa Kocaman, bir kasa eşme ayvasını da gazetemize gönderirse, hayır demeyiz. Ayvaları afiyetle yeriz.

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Borsa İstanbul'da 22 bin kişinin elinde!

İstanbul Borsası’nın hep yabancıların elinde olduğu konuşuluyordu… Yabancılar hisse senetlerini bozunca borsa düşüyor, senet alınca borsa yükseliyor… Yatırımcı sayısı bu yıl yaklaşık 660 binle rekor artış kaydeden Borsa İstanbul'da 22 bin kişi hisselerin yüzde 87 ile büyük çoğunluğunu elinde bulunduruyor. Yani, koskoca Borsa İstanbul’u belli bir kesim yönetiyor… Bir ara bu borsa işiyle ben de ilgilendim, baktım inişli, çıkışlı bir grafik çiziyor, hisseleri satıp borsadan ayrıldım…

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En popüler sosyal ağlar!

Sorumlu Dijital Ebeveynlik araştırmasına göre[1] Türkiye’deki çocukların % 49'unun bir sosyal medya hesabı var. En popüler sosyal ağlar Instagram (% 83), Facebook (% 73), YouTube (% 56) ve Twitter (% 29) olarak sıralanıyor. Ebeveynler de bu değişimin hızına ayak uydurmaya söz konusu medyalara kaydolmaya çalışıyor. Örneğin Türkiye'deki ebeveynlerin % 63'ü çocuklarıyla sosyal medyada arkadaş oluyor ve hatta sosyal medyadan sohbet ediyor. % 16'sı ise sosyal medya üzerinde sohbet etmeden arkadaşlığını sürdürüyor.

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Ancak burada bazı tehlikeli eğilimler söz konusu: Ebeveynlerin % 43'ü çocuklarının sosyal medya hesabında hangi bilgilerin herkese açık olduğundan emin değil. Bu nedenle çocukların hobileri (% 75), yaşı (% 52), akrabaların isimleri (% 38), kesin coğrafi konumları (% 17) ve hatta yaşadıkları evin fotoğrafları (% 9) gibi kişisel bilgileri paylaştıklarını bilmiyorlar. (Alıntı-Kaspersky )