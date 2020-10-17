İlkbaharda sarı çiçek açan uzun ömürlü bodur bitkiler

Saygıdeğer Okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle İlkbahar’da sarı çiçek açan bodur bitkilerle ilgili bilgileri paylaşacağım.

1) Altın Çanağı (Forsythia): İlkbahar’da yapraklanmadan önce altın sarısı renginde, yoğun şekilde çiçekler açar. Bu bakımdan ismine “altın çanağı” denmiştir. Altın çanağı, çalı formlu ve yerden itibaren dik dallanan bir bitkidir.

Kışın yaprağını döker. Park ve bahçe düzenlemelerinde tek olarak dikilebildiği gibi diğer ağaççıklarla birlikte dikilebilir. Altın çanağının üretimi, çelikle ve kökten ayırma sureti ile yapılır. Çelikle ve ayırma suretiyle yapılacak üretim, Şubat veya Mart Aylarında yapılır. Ayrıca don olayları geçtikten sonra bitki dallarında kuruyanlar, zayıf ve dengesiz dallar varsa budanarak temizlenir.

2) Sarı Boya Ağacı (Mahonya): Latince ismi, “Mahonia”dır. İlkbahar’da, Nisan - Mayıs Aylarında sarı çiçekler açar. Mahonya, bodur bir bitkidir. İlkbahar ve Yaz Aylarında yeşil olan yaprakları, Sonbahar ve Kış Aylarında kırmızımtırak bir renk alarak güzel bir görünüm oluşturmaktadır.

Mahonya, tohum ve çelikle üretilir; çelikle üretim, Sonbahar’da ve İlkbahar’da yapılır. Tohumları ise İlkbahar’da toprağa dikilir. Sonbahar’da mahonyanın dibine yanmış çiftlik gübresi konarak bellenmelidir. Park ve bahçelere tek olarak ve gruplar halinde dikilir. Mahonyaların bütün çeşitleri, yerden dik dallanan çalı formludur; yapraklarının kenarları dikenli ve serttir.

3) Kanarya Gülü (Kerria Japonica): Nisan ve Mayıs Aylarında katmerli ve altın sarısı çiçekler açar ve yerden sık dallanan çalı formludur. Yüz veya yüz elli santimetreye kadar boylanan kanarya gülü, otsu gövdeli çalılardır ve gövde rengi yeşildir. Park ve bahçe düzenlemelerinde tek olarak ve gruplar halinde dikimleri yapılır. Soğuk iklimlerden korkar; üretimi, çelikle ve kökten ayırma ile yapılır. Her iki şekilde yapılacak üretimin don tehlikesi geçtikten sonra yapılması daha sağlıklıdır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe