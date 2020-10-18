Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi’nin alkışlanacak kararı

Sevgili okurlarım, biliyorsunuz AKP ile ilgili kamuoyunda yerleşik bir kanı (inanılan düşünce) var.

Değiştirmesi zor bir kanı…

*AKP’li, AKP’liyi korur, kollar.

*AKP’li, AKP’linin çıkarına dokunmaz.

*AKP’li, AKP’linin kanunsuz uygulamalarına göz yumar.

Bugün size bu yerleşik kanıyı bozan bir olay anlatacağım.

Olay, Çayırova İlçe’mizde geçiyor.

Önce size olayın kahramanlarını tanıtayım.

*Başkahraman FEVZİ MAHMUT ÇELİK. Fevzi Bey, AKP İl Yönetim Kurulu Üyesi. Yıllardır spor tesisi işletiyor. Çayırova’da “sporcu-spor adamı” olarak tanınıyor. Çayırova eski Belediye Başkanı Şevki Demirci’nin iyi adamı. Şevki Demirci partiden atılmasına rağmen, Fevzi Mahmut Çelik’in Şevki Demirci ile “sıcak ilişkisi” devam ediyor.

*Diğer kahraman ŞEVKİ DEMİRCİ… Önceki dönem Çayırova Belediye Başkanı… AKP’li kadın milletvekillerine küfrettiği iddiasıyla, 21 Ocak 2020 tarihinde AKP’den ihraç edildi.

*Üçüncü kahraman BÜNYAMİN ÇİFTÇİ… Mart 2019 yerel seçimlerinde AKP’den Çayırova Belediye Başkanı seçildi. Yani halen görevdeki belediye başkanı.

*Ve son kahraman SERDAR ÇELİK. Fevzi Mahmut Çelik’in kardeşi… Olayın “hakaret etme”, “iftira atma” bölümünde var.

Olay şu

10 yıl önce…

Şevki Demirci’nin Çayırova Belediye Başkanlığı dönemi…

Belediyenin Akse Mahallesi’nde, son derece merkezi bir yerde, 7 bin metrekare arsası var.

Belediye, bu arsayı Başkan Şevki Demirci’nin iyi adamı, AKP’li Fevzi Mahmut Çelik’e kiralıyor.

Aylık kirası sembolik, sadece 250 lira…

Fevzi Mahmut Çelik, buraya basit spor tesisleri kuruyor.

Halı saha, yüzme havuzu, fitnessmerkezi…

Kirası 10 yıl boyunca hiç değişmiyor.

Tesisler her gün para basıyor, ama belediyenin kasasına giren kira bedeli aynı kalıyor.

Aylık 250 lira, günlük 8.5 lira…

2 çay veya bir kahve parası…

Başkan Şevki Demirci’nin arkadaşı ya, Fevzi Mahmut Çelik’in dokunulmazlığı var.

Şevki Demirci’nin başkanlık görevi bitene kadar, yani 31 Mart 2019 seçimine kadar kira uygulaması böyle devam ediyor.

Kimse bu duruma itiraz etmiyor.

Bünyamin Çiftçi başkan olunca, gerçek ortaya çıkıyor

31 Mart 2019 seçimlerinde Şevki Demirci AKP tarafından tekrar aday gösterilmedi.

Belediye başkanlığı koltuğuna yine AKP’li Bünyamin Çiftçi oturdu.

Bünyamin Çiftçi göreve başladı, belediyenin nesi var nesi yok bakarken, spor tesislerinin kira bedeli dikkatini çekti.

Aylık 250 lira…

10 yıldır hiç değiştirilmemiş, başladığı gibi devam ediyor…

“Emsallerini dikkate alarak kira bedelini güncelleyin” diye talimat veriyor.

İşte o zaman kıyamet kopuyor.

Vay efendim Fevzi Mahmut Çelik AKP il yönetim kurulu üyesiymiş, isteği dışında böyle bir kira artışı nasıl olurmuş?

Başkan Bünyamin Çiftçi’ye siyasi baskılar başlıyor.

Telefonları susmuyor, bazı AKP milletvekilleri sürekli başkanı arıyor.

Tabii bu arada Fevzi Mahmut Çelik’in kardeşi Serdar Çelik de ister istemez olaya karışıyor.

Sağda solda Başkan Bünyamin Çiftçi aleyhine konuşuyor.

Başkan Çiftçi, “hakaret ettiği ve iftira attığı iddiasıyla” Serdar Çelik’i mahkemeye veriyor.

Yaşanan olaylar, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın kulağına kadar gidiyor.

Sonunda kira aylık 8 bin 500 liraya çıkarılıyor

Ben özet geçiyorum.

Ayrıntılarını yazmaya kalksam, sayfalar tutar.

Belediye Başkanı Çiftçi, kira artışı kararında ısrar ediyor…

Yani partilisi “Fevzi Mahmut Çelik’in çıkarını” değil, “devletin çıkarını” düşünüyor…

Sonunda spor tesislerinin 10 yıldır değişmeyen “aylık 250 Lira” kirası, “aylık 8 bin 500 Lira”ya çıkarılıyor.

Yaklaşık 32 kat artırılıyor…

İkisi de AKP’li, ama…

Sevgili okurlarım, gördüğünüz gibi, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin bu tutumu, “alkışlanacak” bir tutum.

Görmemezlikten gelmemiş…

“Ya, adam il yönetiminde, yarın işime yarar” dememiş…

Siyasi baskılara boyun eğmemiş…

Vicdanının sesini dinlemiş.

Devletin hakkını korumuş.

Tüyü bitmemiş yetimin hakkına sahip çıkmış.

Belediye başkanlığının kendisine yüklediği sorumlulukla hareket etmiş.

Kendisini bir kez daha kutluyorum.

Aslında partisini seven, partisinin rantçılardan temizlenmesini isteyen her AKP’li, bu davranışından dolayı Bünyamin Çiftçi’yi kutlamalı.

Fevzi Mahmut Çelik, tekrar il yönetimine mi giriyor?

Yazımı bitirmeden bir siyasi kulisi de aktarayım.

Anlattığım olayın başkahramanı Fevzi Mahmut Çelik’e, Gebze bölgesindekiAKP’lilerin büyük tepkisi var.

Hem spor tesislerini komik bir kira bedeli ile işletmeye devam etmek istediği…

Hem de partiden atılan eski Belediye Başkanı Şevki Demirci ile sıcak ilişkilerini devam ettirdiği için…

Kulağıma geldiğine göre, Fevzi Mahmut Çelik 8 Kasım’da yapılacak AKP il kongresinde, yeniden il yönetim kuruluna girmek için çok hevesliymiş.

Hevesin ötesinde, kendisini “banko” görüyormuş.

“Benim yerim garanti, benim torpilim yüksek yerden” diye hava atıyormuş.

Tabii takdir, yeniden il başkanı olacak Mehmet Ellibeş’in.

Ama Mehmet Ellibeş’in, Fevzi Mahmut Çelik gibilerle çalışmaya devam etmek isteyeceğini hiç sanmıyorum.

Rant peşinde koşan bu tiplerin, partiye zerre kadar yararı olmaz.

AKP, rant düşkünlerinden çok çekti, çoook!

İnşallah Bünyamin Çiftçi’nin davranışı örnek olur

Sevgili okurlarım, sizlere Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin örnek bir davranışını anlatmaya çalıştım.

İnşallah Çiftçi’nin bu davranışı, kentimizdeki ve ülkemizdeki diğer belediye başkanlarına örnek olur.

İnşallah AKP’li belediye başkanları,rantçıları daha fazla sırtlarında taşımaya devam etmezler.