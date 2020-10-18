Kaçak ve sahte bir düzen!..

Son günlerde “kaçak içki” nedeniyle ölümlere tanık oluyoruz.

Elbette bu olayı ciddiye almalıyız.

“Alkollü içki” üzerine farklı görüşler var;

- Dinen caiz değildir, haramdır, diyoruz.

- İnsan beyni ve bedeni için zararlıdır, diyoruz.

- Ölçülü tüketilirse zararı yoktur; damarları genişletir, insana mutluluk verir, diyoruz.

Alkollü içki hayatın bir gerçeği.

Siz ne derseniz deyin, bir kısım insan alkollü içki tüketiyor ve tüketecek.

“YASAK” derseniz, “kaçak, gizli kapaklı” içilir!

Asıl sorulması gereken soru şudur;

- NEDEN kaçak içki yapılıyor?

Çünkü, içki “fahiş fiyatla” satılıyor!

Bir vergi uzmanı diyor ki;

“70 cc’lik Yeni Rakının bayi karı dahil fiyatı 47 .63 TL. ÖTV 87.97 TL., KDV 24.40 TL ile satış fiyatı 160 TL. Bunun 112.37 TL’si VERGİ bedeli.

Yani ürün fiyatına göre vergi oranı yüzde 234 oluyor!

Böyle bir FAHİŞ VERGİ, kaçak içki yapımının en önemli nedenidir.

Siyasi iktidar, içki tüketimini önlemenin de hesabında ama bunu önlemenin olanağı yok!

Öte yandan, içki üretimi, “yerli ve milli” değil!

TEKEL’i bölüp parçaladılar, alkollü içkiler ve sigara üretimi birkaç yabancı şirketin eline geçti.

Sigara fabrikalarımız kapatıldı. Tütün ekimi hızla düştü. Yabancı şirketler, büyük ölçüde dışarıdan tütün getiriyor!

Tütün köylüsü perişan!

Pazarlarda ya da açılan tütün işyerlerinde açık tütün veya sarılmış sigara satılıyordu. Çünkü, yabancıların eline geçen sigara pahalıydı.

Vatandaş biraz olsun ucuz maliyetli sigara içiyordu. YASAKLADILAR!

Şimdi, “kaçak” olarak satış sürüyor!

Özellikle evlerde etil alkol ile içki üretimi giderek arttı.

Evlerde, kimyasal kurallara göre üretilen içkide sorun yok. Ama bu arada kimi uyanıklar da denetimsiz alkolle ve özellikle “Metil Alkolle” çok miktarda içki üretimi yaparak piyasaya dağıtılıyor. Bunun bedelini de vatandaş canıyla ödüyor.

Yalnızca alkollü içki ve sigarada mı kaçak var?

HAYIR!

Akaryakıtta, otomobilde ve daha pek çok üründe kaçakçılık yapılıyor. “VERGİ İLE VATANDAŞI TACİZ ETME” düzeni sürdükçe kaçakçılık sürüp gidecek.

Yaşadığımız “YAŞAMSAL SORUN” bu kadar da değil.

Özellikle gıda ürünlerinde maliyet arttıkça, vatandaşın alım gücü düşünce, “GİDADA HİLE” olayları hızla arttı.

Peynirde, çayda, işlenmiş et ürünlerinde, dönerde, zeytinyağında, baharatta ve birçok gıda ürününde, insan yaşamını tehdit eden katkılar yapılıyor.

Böylelikle ürün fiyatları ucuzluyor ama bedelini sağlığımızla ödüyoruz!

Bütün bunların asıl nedeni;

“ÜRETİM EKONOMİSİ” yerine “RANT EKONOMİSİ” uygulayan, bu nedenle ekonomiyi coşturamadığı için VERGİLERİ ARTTIRARAK vatandaşın ümüğünü sıkan siyasi iktidardır.

Dünyada petrol fiyatları düşerken bizde neden akaryakıt fiyatları sürekli artıyor?

Çünkü, petrolü İTHAL ediyoruz. Yani başka ülkelerden ve DOLAR karşılığı alıyoruz!

Doğalgazı da DOLAR karşılığı başka ülkelerden alıyoruz!

“Vergi ile Bütçe yapma” kolaycılığındaki siyasi iktidarlar, akaryakıt ve doğalgaza da yüksek vergi uyguluyor!

Üretime dayalı, ulusal çıkarları koruyan bir ekonomik düzen kurulmadıkça; dışa bağımlı ve “FAHİŞ vergi” ile terbiye edilen bir ekonomik düzen sürdükçe, kaçakçılık önlenemez!

Son söz;

Yüksek vergi yoluyla içki tüketimini de önleyemezsiniz!