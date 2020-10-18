Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bazı sorunlar varmış!

Karamürsel’den bir okurum Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili bir yazı gönderdi…

Okuldaki binalarda depreme karşı güçlendirme çalışmasının tamamlandığını söyledi…

Ama bazı çekincelerinin olduğunu bildirdi…

Okurum gönderdiği yazıyı ve fotoğrafları sizinle paylaşmak istiyorum…

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“Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binalarında depreme karşı güçlendirme çalışması yaklaşık 6 ay önce yıkım işine başlanan ve yenisiyle birlikte tadilat gören okul, bu ayın 17’sinse teslim edildi. Yani teslim edilmesi gereken tarih kağıt üzerinde.

Ancak binadan çok şikayet var.

Şikayetlerin yanı sıra eksikleri çok.

Bu durumda ‘nasıl eğitim yapılacak, ilginç’ diyen veliler çoğunlukta.

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Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan kontroller ve değerlendirmeler neticesinde ‘deprem tahkik raporları’ sonucuna göre deprem olması halinde risk taşıyabileceği değerlendirilen 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bir bölümü güçlendirme, bir kısmının da yıkılarak yenisinin yapılması yönünde karar alınmıştı.

Bu kararın, öğrencilerimizin sağlıklı bir ortamda eğitimlerine devam edebilmesi adına alınarak, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince planlama yapılmış ve tüm tedbirler alınmıştı.

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Okulun 6 binadan ve atölyelerden oluşan Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, A ve C bloklar ile bir atölye binasında güçlendirme ve onarım yapılırken B blok ile diğer atölyeler yıkılarak yeniden yapılacak. Çalışmalar devam ederken okul idarecilerinin, hem idari işlemleri hem de öğrenci işlerini yürütmeleri amacıyla Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde bir bölüm ayrılarak, inşaatların 1 Eylül 2020 tarihine kadar tamamlanarak eğitim-öğretim yılına hazır hale getirilmesi planlanmasına karşılık 17 Ekim tarihinde teslim edilme kararı alındı.

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Buna göre okul yönetimine okul tamam denildi, ancak okul her yönü ile eksikti, tuvaletler tıkalı, su boruları hatalı, mantolama aralarından suların çıkması, elektrik, su olmaması gibi büyük sorunlar. Okulun malzemeleri inşaat sırasında açıkta yağmur çamurun altında kalması ve bu sırada hurdalarla birlikte zayi olması, tam anlamıyla rezalet diyen veliler, bu nasıl bitti, nasıl teslim edildi anlamak çok zor.

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Velilerin bir başka iddiaları da okulun yıkılmama kararı alınan bölümün yıkıldığı iddiası, bir başka iddia bu yıkım kararının İlçe Milli Eğitim Müdürünün alması bir başka iddia buradan çıkan hurdalarında nasıl ne şekilde verildi. Bunların araştırılması istendi.

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Anlaşılan o ki yıkım yapım ve tamiri baştan sonra sıkıntılı gözüküyor, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından araştırılması isteniyor, yıkım ve inşaatı yapan müteahhidin Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş’le yakın arkadaş olduğu, hatta Gölcük Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde Mehmet Ellibeş’le birlikte Gölcük Belediyesi’nde çalıştığı bu nedenle hiç kimsenin müteahhitte hesap soramayacağını ve araştırma yapamayacağını da belirtiyor veliler.”

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Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, depreme karşı güçlendirme çalışması tamamlandı. Anlaşılan velilerin gözünde bazı soru işareti var.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, konuyu araştırmalı.

Konuyla ilgili bir araştırma yapmalı.

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İcrada kaç dosya var?

Son 5 yıl içinde bankalar tarafından takibe alınan ve halen borcu devam eden icralık vatandaş sayısı ağustos ayı itibarıyla 3 milyon 489 bin 933 kişi oldu. Bu yıl ocak-ağustos döneminde 301 bin 840 vatandaş tüketici kredisini 278 bin 53 kişi de kredi kartı borcunu ödeyemediği için bankalar tarafından icra takibine alındı. Hem tüketici kredisi hem de kredi kartı borcu yüzünden veya ayrı ayrı bankalar tarafından icraya verilenler tek kişi sayıldığında toplam 486 bin 286 vatandaş borcunu ödeyemediği için kara listeye alındı.

İcra takiplerinin Covid-19 salgını nedeniyle üç aya yakın bir süre durdurulmuş olmasına rağmen, icra dairelerinde bekleyen (UYAP üzerinden açılan dosyalar) dosya sayısı son bir yılda 1 milyon 606 bin adet artarak 9 Ekim itibarıyla 22 milyon 939 bine yükseldi. Yukarıdaki rakamlar gösteriyor ki, ekonomik kriz büyüyor, fakirleşiyoruz…

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Şifrelere dikkat

Binlerce kişiye ait, kullanıcı adı ve şifreyi ele geçiren siber korsanlar, bu bilgileri Vatan Bilgisayar’ın internet sitesinde denediler. Konuyla ilgili olarak başlatılan resmi incelemeler devam ederken, veri ihlalinde şu ana kadar 27 bin 143 vatanbilgisayar.com üyesinin etkilendiği belirlendi. Bu yüzden dikkatli olmalı… Siber korsanlar, her an başınızı yakabilir.

Vergi ve SGK prim borçlarına yine yapılandırma geliyor

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması için çalışma başlattıklarını açıkladı. Muş, düzenlemenin tamamlanmasının ardından Meclis Plan Bütçe Komisyonu'na sunulacağını duyurdu. Zaten yıllardır vergi yapılandırma, SGK yapılandırma, vergi affı, SGK prim affını duyarız… Borçların yine yapılandırılması sürpriz olmadı.

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Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Merkez Bankası beklenti anketine göre yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7,60 TL iken, bu anket döneminde 7,90 TL oldu. Yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 11,46 iken, bu anket döneminde yüzde 11,76'ya yükseldi. Böyle giderse, dolar 8 lirayı da geçecek… Dolayısıyla yine iğneden ipliğe her şeye zam gelecek.