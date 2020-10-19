Kocaeli’de Kentsel Dönüşüm var mı?

TOKİ, yani Toplu Konut İdaresi de, ilimizde bilinen Kent Konut da az gelirli vatandaşlarımıza toplu konut yaparak uygun şartlarda konut üretmesi için var. Her ikisinin de amaçlarını yerine getirmesi için özel yetkileri var. Kamulaştırma yapabilirler, istedikleri yüksek katta konut inşa edebilirler. Yani belediyelerin imar düzenlemelerinin üzerinde yetkileri var.

Mesela Tuana konutlarına bakın. Orada vatandaşa ve müteahhide kat yüksekliği üç kat. Ama Kent Konut üç kat üzerinden istimlakini sağladığı bu bölgede, istediği yükseklikte konut yapabiliyor.

**

Yıllarca Kent Konut vatandaştan ucuza istimlak edilen arazilerde yüksek kat vs gibi ucuz konut yapmaya izin veren özel yetkilere rağmen, ucuz konut yerine pahalı konutlar yaptı. Üç kat üzerinden kelepir fiyatına kamulaştırdığı vatandaşın arsasına 12-13 katlık lüks inşaatlar yaparak, hem vatandaşa ve hem de yerli müteahhitlere karşı haksızlıklar yaptı. Kamu gücünü de arkasına alarak haksız rekabette bulundu. Ama buna rağmen gördüğümüz kadarıyla ekonomik açıdan sıkıntıda,

Bunu izah edebilen var mı?

Kentsel dönüşümler tarihi bir süreçten doğdu. Kentsel dönüşümler o kentte şehir içinde kalarak değeri artan, planlanmamış, yada planlarında şehir merkezine göre düzenleme ihtiyacı duyulan eski varoşların imar düzenlemelerinin çağdaş yapılaşma koşullarına uyarlanmasını amaçlar. TOKİ’nin ve Kent Konut’un varlık sebebi de budur.

**

Dünyada ve ülkemizde birçok örneği var. Uzağa gitmeye gerek yok. Yahya Kaptan Mahallesi 30-40 yıl önce bataklık olarak kabul edilen, kimsenin yüzüne bakmadığı bir alandı. Emlak Bankası aracılığı ile burada yapılan uygulama tam bir kentsel dönüşüm projesidir. İlk yapıldığında az gelirli vatandaşlarımızın alabileceği konutlar olmasına rağmen o zaman pek ilgi gösterilmemişti. Şimdi ise burada arazi ve konut fiyatları patladı. SGK.binası, kapalı spor salonları gibi tesislerle biraz bozulmasına rağmen ,tramvay ile birlikte şu an İzmit merkezinden daha cazip bir halde.Yani kentsel dönüşüm amacına ulaştı.

**

Bakın Yuvam’da yapılan Akarca Konutları da öyle. Bölge imara kazandırılmış, Alikahya’da bundan olumlu yönde etkilenmiş durumda…

**

Erenler Cedit’e doğru güneyden bir bakın Bir tarafta 10-15 katlı binalar diğer tarafta üçer katlı eski binalar. Diğer mahalleler de öyle. İzmit adeta bir kasaba görünümünde. Belediyeler konut yapmak için vatandaşın arazisini ucuza istimlak etmez. Belediyeler kentin gelişimine bağlı olarak kentin imar durumlarını gözden geçirerek, oluşan arazi rantını arazi sahiplerine, vatandaşlara aktarır. Yeni imar planları ile o bölgeyi cazip hale getirerek özel sektörün kat karşılığı inşaat yapmasının önünü açar. Özel sektörün girmediği alanlarda ise Kent Konut ile ucuz konut yaparak gecekondulaşmayı önler.

**

2004 yılında tüm kente yetkilendirilen, yüzölçümü en küçük, geliri en yüksek durumda olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bugün itibariyle kentimizi kentsel dönüşüm ile planladığını söylemek mümkün değil.

**

Kentsel dönüşüm, Kent Konut’un yada belediyelerin konut üretmeleri için değil, kentteki arazi rantının yine arazi sahiplerine vatandaşlara dağıtılması ve bu amaçla imar planlarında vatandaş lehine düzenleme yapılmasını gerektirir. Kentsel dönüşüm, kentin doğu, batı, güney, kuzey yönlerinde dışarıya açılarak içerdeki yoğunluğu azaltmayı hedefler.

**

Kocaeli’de hala gerçek anlamda bir kentsel dönüşümün yapıldığını söylemek mümkün değil. Rantsal dönüşüme evrilen bu anlayışın önlenmesi, acilen 1/5000’lik mevzii imar planlarının gözden geçirilerek yeni düzenlemeler yapılması şarttır. Kentsel dönüşümün belediyelerin gelir elde etmeleri için değil, kamu yararı için, kentin çağdaşlaştırılması için,halkın yararına yapılması ,bu alandaki adaletsizliğin acilen önlenmesi gerekir.