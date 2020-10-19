Koronada zenginin SERVETİ yoksulun BORCU büyüdü!

Mart ayından beri koronavirüs belasıyla uğraşıyoruz…

Uğraşmaya da devam ediyoruz…

Ne zamana kadar da uğraşacağız, belli değil…

Büyük bir belirsizlik hakim.

Sözcü Gazetesi’nden Sayime Başçı imzalı bir haber dikkati çekti…

“ Vatandaş işsizlikle hastalanma riski arasında sıkıştı kaldı” başlıklı yazı, vatandaşların karamsarlığını gözler önüne serdi…

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Haberi birlikte okuyalım;

Salgın nedeniyle zorlu bir kış dönemine hazırlanan vatandaşlar, ikinci bir kapanma dönemi beklenmese de ekonomik krizin yarattığı endişe ile hastalanma korkusu arasına sıkıştı. Toplumsal eşitsizliklerin derinleştiğine dair araştırmaların da ortaya konulduğu bu dönemde, her 10 kişiden 4'ü, salgın nedeni ile toplumsal sınıflar arasındaki eşitsizliğin arttığını düşünüyor.

Toplumun yüzde 59'u kendilerini daha kötü günlerin beklediği kanısında.

Ekonomiye dair endişeler de yükselirken insanlar, işsiz kalmak ile hastalanma riski arasında sıkışmış durumda.

EŞİTSİZLİKLER DERİNLEŞTİ

Araştırma şirketi Ipsos tarafından gerçekleştirilen ve corona virüsü salgınının toplumda yarattığı değişimleri ortaya koyan araştırma sonuçları, toplumdaki kötümser havanın arttığına işaret ediyor.

Temmuz ayında vatandaşların yüzde 54'ü daha zor günlerin beklendiğini açıklarken, bu oran ekim ayında yüzde 59'a yükselmiş durumda.

Toplumun yüzde 22'si ise zor günlerin geride kaldığını düşünüyor.

Ipsos Türkiye CEO'su Sidar Gedik, vatandaşın salgın ile mücadele ederken hayati tehlike ile işsizlik tehlikesi arasında sıkışmış hissettiğine işaret ederek, “İşsiz kalmaktan, hayat pahalılığından, faturalarımızı ödeyemez hale düşmekten endişeliyiz” dedi.

FATURA KORKUSU

Toplumun bir diğer büyük endişesi ise ekonomi…

Özellikle toplumda ekonomiye dair endişe seviyesi yüksek.

Alt ve orta sınıfta bu endişeler üst sosyoekonomik sınıfa kıyasla daha yüksek.

Çalışanlar arasında işsiz kalmaktan endişe duyanların oranı alt sosyoekonomik sınıfta yüzde 94'e ulaşırken, üst sosyoekonomik sınıfta yüzde 70.

Ay sonunda faturaları ödeyebilme konusunda endişe yaşadığını belirtenlere bakıldığında ise bu oran yüzde 84.

Aynı oran alt sosyoekonomik sınıfta yüzde 90'lara ulaştı.

YOKSULUN BORCU BÜYÜDÜ

Toplumun yarısı salgının sınıfsal fark gözetmediğini, herkesi aynı seviyeye getirdiğini düşünüyor.

Araştırmaya göre, bu görüşün gerekçelerinden birisi siyasetçi, iş insanı, sanatçı gibi “ünlü ve varlıklı” kesimlerin de corona virüsüne yakalandıklarını veya yakalanabileceklerinin görülmesine dayanıyor.

Ipsos Türkiye CEO'su Sidar Gedik, “Her 10 kişiden 4'ü ise salgın nedeni ile toplumsal sınıflar arasındaki eşitsizliğin arttığını düşünüyor” dedi. Gedik, araştırmalara göre dolar milyarderlerinin servetinin salgında yüzde 28 büyüdüğüne işaret ederek, “Salgın zenginlerin tasarruflarını, yoksulların ise borçlarını büyütüyor” diye konuştu.

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Haberi yukarıda okudunuz…

Haberin özü şu;

Corona virüsüyle birlikte alt gelir grubunun ekonomik eşitsizlik korkusu zirveye ulaşırken, eşitsizliklerin derinleştiğine işaret eden vatandaşlar hastalanmakla işsiz kalma korkusu arasında kaldı. Zengin, daha zengin oldu… Fakir, daha fakir oldu… Pandimi döneminde de bile adaletsizlik ortaya çıktı..

HALKI ZAM ENDİŞESİ SARDI

Zamlardan endişe edenlerin oran; YÜZDE 95

İşsiz kalmaktan endişe duyanların oranı; YÜZDE 79

Daha zor günler bekleyenlerin oranı; YÜZDE 59

Eşitsizliğin derinleştiğini düşünenlerin oranı; YÜZDE 43

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Karamürsel 100. Yıl MTAL. çok modern bir okul olmuş

Sevgili okurlar; Dün “Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bazı sorunlar varmış!” başlıklı bir yazı yazdım… Yazımda lisenin depreme karşı güçlendirme çalışmasının tamamlandığını, ama okulun bazı eksiklerinin olduğunu, bazı velilerin kafasında soru işareti bıraktığını ifade ettim… Yazımın tamamı www.kocaeligazetesi.com.tr’de... Dün saat 11.00’e doğru okulu yapan taşeron firma yetkilisinden biri gazetemize geldi. Yazılanların doğru olmadığını ifade etti. Okulun çok modern olduğunu, istenilen şekilde teslim edildiğini söyledi… Bana okulun yeni halinin bir videosunu gösterdi. 1 dakika 55 saniyelik videoyu izledim. Okulun çok modern olduğunu gördüm. Yazımda işi yapanlardan birinin dönemin Gölcük Belediye Başkanı ve şimdiki AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in yakın arkadaşı olduğunu yazmıştım… Amacım elbette Ellibeş’i hedef olarak göstermek değildi. Ayrıca belediye döneminde Ellibeş ile birlikte çalışmak veya yakın arkadaş olmak, kimseye ayrıcalık tanımaz. Benim tanıdığım Ellibeş, zaten böyle bir şeye izin de vermez.

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Emekliliği yaşamak

Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu’nun raporuna göre, ortalama 17.5 yılla OECD üyesi 37 ülke içinde emeklilik süresinde 32’nci ülke. Vatandaşlarının emeklilikten sonra en uzun yaşadığı ülke ise 24.8 yılla Fransa… Yani anlayacağınız, Türkiye’de emekliler doya doya yaşayamıyor…

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Sosyal medyada aktifiz!

Ajans Press’in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2020 yılı ikinci çeyreği itibarıyla aktif Facebook kullanıcı sayısı 2,7 milyar oldu. Facebook 2012 yılının üçüncü çeyreğinde aktif kullanıcıların 1 milyarı aşmasıyla şimdiye kadarki ilk sosyal sağ haline gelirken, aktif kullanıcı sayısı ise 30 gün içinde Facebook’a giriş yapmış olanlardan oluştu. 2008 yılına bakıldığında Facebook kullanıcısı 100 milyon civarındaydı. Mobil kullanımı da oldukça yaygın olan Facebook’un yan uygulaması Facebook Messenger’ın da güncel olarak 1,3 milyar aktif kullanıcısı olduğu gözlendi. 3.14 milyar insanın Facebook’un temel ürünlerinden olan WhatsApp, Instagram veya Messenger’dan en az birini kullandığı kayıtlara geçti. Dünya üzerinde en fazla Facebook kullanıcısına sahip ilk 10 ülke ise, Hindistan, ABD, Endonezya, Brezilya, Meksika, Filipinler, Vietnam, Tayland, Mısır, Bangladeş oldu. Türkiye ise 12. sırada yer buldu.