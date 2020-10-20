BAL iflas etmek üzere, bu yıl amatörlerin oynatılması çok zor… Yani 2020’de bile: Çile amatörüm çile…

Virüs rakamlarını her gün takip ediyoruz…

Ölenler içimizi yakıyor, yoğun bakımdakilere dua ediyoruz, sağlığına kavuşanların sevincine ortak oluyoruz…

Bir de koronanın seyr-ü seferini yakında takip eden sektörler var. Yani iş dünyası. Bunlardan biri de, artık, yarım yamalak da olsa, ülkemizde de sektör haline gelen profesyonel ve yarı profesyonel (BAL), futbol ligleridir. Artık amatörlükten uzaklaşan ve daha profesyonele yakın hale gelen Bölgesel Amatör Lig (BAL)’lerde, henüz top-başı yapılamadı. İlimizi temsil edecek takımlar, transfer yapıp-yapmama, çalışmalara başlayıp-başlamama noktasında tereddüt yaşıyor. Bu takımlarımız içerisinde ilk kez BAL’a katılacak olan ekiplerimizin yanı sıra, artık BAL’ı kanıksayanlar da var, zamanında 2.Lig’lerde oynamış, şimdi amatöre düşmüş olanlar da var. Bu takımlarda futbol oynayan sporcularımız, aynı zamanda işyerinde de çalışmak zorunda kalıyor. Ligler amatör statüde olduğu için, asıl işlerini yapabiliyorlar. Ancak herkesin bir yuvası var ve ya ana-babasına ya da eşi ve çocuklarına bakıyor. Yani tek maaşla geçinmesi zor. Futbolda kazandıklarıyla işyerinden kazandıklarını birleştiriyor, geçimini sağlıyor. Süper Lig, 1.Lig, 2.Lig ve 3.lig profesyonel olduğu için, orada maçların oynanıp oynanmaması, tamamen kulüp yönetimini ilgilendiriyor. Futbolcu oynasa da oynamasa da parasını tıkır tıkır alıyor. Devlet maaş desteği de veriyor.

Ama amatörler öyle mi ?..

İsmi sütünde amatör…

Yani para için değil, hobi olarak yapılan şey…

Ama ülkemizde sistem öyle hale gelmiş ki, amatörler deplasmanlı olarak oynatılıyor, ortaya bir garabet çıkıyor. Hele hele BAL, tam bir keşmekeş, tam bir arap saçı. Yıllardır bir türlü oturtulamayan sistem, hala aksıyor, küçük bir krizde de en büyük zararı o ligdekiler görüyor.

Mahalli amatör liglerin bu yıl oynatılması imkânsız gibi. Vakaların gün be gün artışı da, bunun tuzu-biberi oluyor. Mahalli amatör liglerin oynatılamaması durumunda da, doğal olarak BAL hiç oynatılamıyor.

Gerek il temsilciliği ve gerekse KASKF bazında yaptığım şahsi araştırmalarda, bu liglerin oynatılmasının zor, hatta imkânsız olduğunu anladım. Yetkililer de resmi açıklama yapıp, kulüplerin kafası karıştırmak istemiyor, topu TFF’ye atıyor. Çünkü oların ağzından çıkacak tek bir sözcük bile, amatör kulüplerin karşısında resmi bir açıklama haline gelebiliyor.

Velhâsıl-ı kelâm, yarım asırdır yazdığımız gibi, korona döneminde de klasik başlığı atıyoruz:

Çile amatörüm çile !..