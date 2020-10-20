Gereklilik, sorumluluk, zorunluluk… BU VATAN BİZİM! 

Asırlardır aralıksız olarak tarih sahnesinde var olan Türk Milleti’nin yaşadığı ve yaşayacağı topraklar… Bu yüce millet, bugün varlığını sürdürdüğü aziz vatan topraklarına hangi bedelleri ödeyerek, nelerin pahasına, nasıl sahip olmuş? Bugüne kadar nasıl koruyup kollamış ve bu günlere getirip bize emanet etmiş?

Erkeği kadını, kızı kızanı, neyi var neyi yoksa gözünü kırpmadan, duraksamadan, yüksünmeden ortaya koymuş. Analar, bir yandan yük taşırken bir yandan eşinin, evladının acılarını içine gömmüş, gözyaşlarını içine akıtmış. Can vermiş, can almış. Atalarımız kanlarıyla sulamış…

Bu mukaddes emanete sahip çıkmak, yaşatmak gerek! O halde, boynumuza borç olan vatanı Yaşatıp ebedi kılmak için ne gerek ?

Önce İnsan olmak gerek! Onur sahibi olmak gerek, namus sahibi olmak gerek, inanç sahibi olmak gerek, fedakarlık gerek, sadakat gerek, sevgi gerek, aşk gerek, en önemlisi de ahlak gerek…

İşte bu “gerek”lerin hepsine layık olduğu değeri verebilmek için sorumluluk inancı gerek. Bu vatanın evladı olabilmek, insanca ve özgürce yaşayabilmek için vatandan başka hiçbir kimseye müsamaha göstermeden, hiçbir şeyden ve hiç kimseden çekinmeden, korkmadan sorumluluk almak gerek.

Gerekli olanları anlayıp, sorumluluğumuzun olduğuna inanabilirsek, işte o zaman; bunlara sahip çıkabilmek için zorunluluk olduğu ortaya çıkar. Bana göre ilk zorunluluğumuz inançlarımız, mukaddes dinimiz, ikincisi; Atatürk ilke ve inkılaplarıdır!

Bana göre; Türkiye Cumhuriyetimizin laik, demokratik, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde, hukukunu üstünlüğüne bağlı ve saygılı bağımsız bir devlet olarak ayakta durabilmesi için, ısrarla ifade ediyorum ki, iki temel öğesi vardır. İnançlarımızın bütünü olan mukaddes dinimiz ile Atatürk ilke ve inkılapları. Bu iki temel unsur birbirine yaslanmış ve biri diğerini ayakta tutan, varlığımızın vazgeçilmez, olmazsa olmaz temelleridir. Hatta o kadar ki birinin yıkılması ya da yok olması, diğerinin de yıkılıp yok olması sonucunu doğurur…

İçimizdeki aymazlar, anlayamamışlar veya anlamak istememiş; kandırılmış ya da bir şekilde yanlışlara ikna edilmiş olanlar olsa da, düşmanlar çok iyi kavramışlardır ki; bu iki temel unsuru karşı karşıya getirip çarpıştırmadan, birbirlerini yıpratıp, yok ettirmeden Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmak mümkün değildir.

İlk olarak hedeflerine dini inançları oturtmuşlar, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu ile birlikte çalışmaya başlamışlardır. Ele geçirdikleri kimi zavallı, kimi hain, kimi menfaatçileri elde ederek; sözüm ona, dinin temsilcisi gibi ortaya sürüp, bir birini dinsiz olarak tanımlayacak kadar sapkın yapıda tarikatlar, cemaatler, yurtlar, kurslar, vakıflar ve benzeri hareketlerle inanç birliğimizi parçalamayı, ne yazıktır ki büyük ölçüde gerçekleştirmişlerdir. Yeterince okuma, araştırma alışkanlığı olmayan bizim insanlarımızı, gerçekleri törpüleyerek, çarpıtarak yalanlarla üstünü örterek inandırıp istedikleri düşüncelerle kandırabilmişlerdir.

Kutsal inançlarımızı parçalamanın, belirledikleri hedeflere varmaya yetmediğini görmüşler, bu kez de; dini ayakta tutan Atatürk ilke ve inkılaplarının da yok edilmesi gerektiğinde karar kılmışlardır. “ Şeyh”, “seyyit” “ cemaat lideri”, “ hoca”… ve benzeri sapkın dini makamlar uydurdukları hainler eliyle ve onların uyduları olan şu veya bu şekilde ihanete katkı sağlayanların sırtından uygulamaya koyulmuşlardır…

Dini parçalamakta kullandıkları; kimi zavallı, kimi hain, kimi menfaatçileri bulmakta çok fazla zorlanmamışlar, ne yazıktır ki; bütün bu “menfur emeller”ine uygun çok sayıda yandaşı önemli sayıda bulabilmişlerdir.

Şimdi sıra, tahrip edilen dini inançları çarpıtarak, onu ayakta tutan Atatürk ilke ve inkılaplarını ortadan kaldırmaya gelmiştir. Onu da din adına hareket ettiğini dine sahip çıktığını iddia eden meczuplar eliyle yapmayı en uygun yol olarak görmüşler ve bu düşünceye uygun olanları iş başına getirmeye koyulmuşlardır…

Memleketi birbirine yapıştırıp ayakta tutan harcın çimentosu olan Din ile Atatürk ilke ve İnkılapları yıkılmadan bu ülkenin yıkılamayacağını anlamış ve bu yolda lazım gelen her şeyi yapmakta olan, dost görünümlü düşmanlarımıza karşı, ilim, eğitim ve birlik şuuru ile dini inançlarımıza, Atatürk ilke ve inkılaplarına sarılıp sahip çıkmamız vazgeçilmez zorunluluktur.

Hem de bir an önce ve çok geç olmadan….