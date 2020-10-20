Dizi filmler ve ülkenin gerçek gündemi üzerine…

Dizi filmleri izliyor musunuz?

O dizilerin “kültürel gelişiminize” katkılarını düşünüyor musunuz?

Yoksa, yalnızca “hoşça vakit geçirmek” mi beklentiniz?

Hangi dizi filmler ilginizi çekiyor?

O dizileri izlerken, ülke ve dünya gerçeklerinden bir süreliğine de olsa uzaklaşabilmek mi beklentiniz?

Benim de izlediğim dizi filmler var. Örneğin “Arka Sokaklar” ilgimi çekiyor. Ülkemin içinde bulunduğu “toplumsal gerçekler” üzerine düşünmeme katkı verdiğini düşünüyorum.

Öte yandan, zaman zaman göz attığım dizlerde beni mutlu kılacak, düşündürecek bir şeyler bulamıyorum.

Neler var bu dizilerde?

Hangi algıları veriyor bize?

- Güçlünün hemen her zaman egemen olduğunu görüyoruz!

Örnek verelim;

Adam çok zengin. Eli silahlı ve gözü kara adamları var. Madencilik ana işi. Ama, maden işiyle ilgili olarak gazetelere sızdırılan haber nedeniyle bir adamına acımasızca kıyıyor!

Bir komşu ülkede, başı derde giriyor, kim oldukları anlaşılmayan güçler tarafından işkence görüyor, bu olayda onu ölümden kurtaran bir başka güçlü adama borçlanıyor ve O’nun bir ihtiyacı olduğunda hemen koşup yardımcı olacağına dair söz veriyor.

Adam her zoru yeniyor. Çünkü “GÜÇLÜ” bir adam! Geniş bir ailesi var. Özel bir adada yaşıyor. Aile içi gıllı gışlı olaylar yaşanıyor…

Sonrası senaryo yazarının hayal ve gözlem gücüne göre gelişecek.

Bu basit olayın size yansıttığı algı nedir?

Güçlünün karşısında durulmaz! İtaat et, rahat et!

Peki, yaşadığımız ülkenin “TOPLUMSAL GERÇEKLERİNİ” yansıtan film ya da dizi filmler var mı?

Örneğin; esnafın, işçinin, işsizin, emeklinin, tarım emekçilerinin, şiddete uğrayan kadınların, küçük yaşta cinsel tacize uğrayan ya da okul yerine çalışmak zorunda kalan çocukların, yaşadıklarını yansıtan diziler var mı?

Böyle diziler yapılsa, yayınlayacak TV kanalları, bu dizilere “Sponsor desteği” verecek şirketler var mı?

Bir zamanlar radyo ve televizyonlarda, çocuklar için “Uykudan önce” programlarında masallar anlatılırdı!

O masallarda bile, çocuklara yönelik olumlu mesajlar olurdu.

Şimdi, “büyüklere masallar” içeren dizi filmlerle uyutulup uyuşturulduğumuzun farkında mıyız?

Birkaç kanalda “ülke gündemi ve sorunları” üzerine tartışma programları yapılıyor. Ama bu kanallar sık sık karartılıyor!

Öte yandan, vatandaşın büyük çoğunluğu dizi filmlerden kurtulup bu programları izleme tahammülü gösteremiyor!

Geçmiş yıllarda çekilmiş ve yayınlanmış diziler yeniden yayınlanıyor ve hayli izleyici buluyor! Bu programlar için reklam ve sponsor desteği de bulunuyor!

Sonuç?

Kimi “bilgi yarışması” programlarında görüyoruz ki, anlı şanlı diploma sahibi kimileri bile en basit sorulara doğru yanıtlar veremiyorlar!

Bulmaca, Sudoku çözen, gazete ve kitap okuyan, belirli konularda araştıran ve SORGULAYAN İNSAN sayısı giderek azalıyor.

Reklamlarda bile “YARATICILIK” yok oluyor!

Birçok reklamda aynı klişe iletilere tanık oluyoruz;

- Her kadının hakkı!

- Beğenmezseniz paranız iade! Gibi reklam iletilerinden bıkmadınız mı?

İnsan “DÜŞÜNEN” ve sorunlarına çözüm arayıp bulan bir varlık olmaktan çıkıyor, giderek egemen gücün çıkarına uygun tutumlar içinde olan bir robota dönüşüyor!

Yavaş yavaş bir şeylere alıştırılıyoruz!

“İNSAN” kişiliğimiz hızla aşınıyor, “uysal ve güdülebilir canlılar” haline dönüşüyoruz.

“MUTLULUK” ve “KİŞİLİKLİ İNSAN” kavramlarının içi boşalıyor!

Farkında mıyız?