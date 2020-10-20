Kooperatif ’ten yolcuya ağır küfür

İstanbul’a her 10 dakikada bir otobüs bulabilirsiniz, Bursa’ya, Ankara’ya gitmek isterseniz yarım saatte bir otobüs var. Ancak il merkezinden Alikahya’ya gidebilmek için 70 dakika otobüs beklemeniz gereke biliyor.

Pazartesi akşamı telefonum çaldı. Arayan Sedat Turgun isimli bir vatandaştı. Alikahya Kavanium Sitesinde oturduğunu söyleyen 60 yaşındaki vatandaş, işten çıkmış evine gitmek için otobüs durağında bekliyormuş. Bu bekleyiş 70 dakika sürmüş. Evet yanlış okumadınız, aynı ilçe içerisinde bir noktadan diğerine gidebilmek için 70 dakika dolmuş beklemiş. Önce abarttığını düşündüm ya da otobüsün arıza yaptığını… Hemen Büyükşehir Belediyesi’nin otobüs saatlerini gösteren uygulamasını açtım. 19 Ekim tarihli bir güncelleye, Batı Terminal – Alikahya hattında vatandaşın beklediği saate toplu taşıma aracının 70 dakika arayla olduğunu gördüm. 19.20’de kalkan aracın ardından bir sonraki aracın kalkış saati 20.30’du… Gözlerime inanamadım ama yine de bir yanlışlık olduğunu düşündüm.

Yaklaşık bir saat sonra Sedat Bey yeniden aradı. Ve aynen şunları anlattı; “Otobüs geldi ve bindim. Neden bu kadar uzun aralıklarla otobüs konulduğunu sorduğumda, şoför bana bu durumu kooperatifle görüşmem gerektiğini söyledi. Kendi telefonunda kooperatifi aradı. Çıkan vatandaşa meramımı anlattım. Bana, “biz yaparız listeyi büyükşehir onaylar. Sonuçta onaylanmış liste yapabileceğiniz bir şey yok” dedi. Yapılan uygulamanın yanlış olduğunu söylemeye devam ettiğimde de bana “S… git lan” diyerek telefonu kapattı. Bizi bu insanlara muhtaç bırakanlara yazıklar olsun”

Sözün özü, Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, minibüsler doluysa binmeyin dedi ya, gerçekten çok mantıklı bir çözümmüş bu… Minibüs doluysa binmeyin…

Körfez’de üç vardiyalı okul

Körfez Yarımca’da bulunan Mimar Sinan İlkokulu’nda dersler üç vardiya olarak başladı. Şaka gibi uygulamanın nedeni ise “bürokrasi” deniyor.

Körfez ilçesinin en eski okullarından biri olan Mimar Sinan İlkokulu’nda bin 200 öğrenci bulunuyor. Mevcut binanın derslik salısı ise 14…

Merkezi bir bölgede bulunan okulun ihtiyaca cevap verebilmesi için ek bina yapımına karar verildi. Okulun bahçe kısmından feragat edildi ve yeni bir hizmet binası inşa edildi. 5 katlı olan ve içerisinde 24 derslik bulunan ek bina tamamlandı.

Ancak bina teslim alınamadığı için derslik olarak kullanılamıyor. Durum böyle oluncada ikili eğitimin yapıldığı okulda, bu dönem tekli eğitime geçilmesi beklenirken, üçlü eğitime geçildi. Fabrika işçisi gibi bir günde üç vardiya eğitim verilecek.

Bu duruma veliler hayli öfkeli. Anne babalar, konuyla ilgili de okul müdürünü suçluyorlar. Bu şartlarla dersliklerde temizlik ve hijyenin sağlanamayacağını düşünen veliler, Mimar Sinan İlkokulu’nda benzer sorunların hep yaşandığını savundular.

Okulun yeni ek hizmet binasıyla ilgili yaptığımız bir haberin altına yorumda bulunan bir veli düşüncelerini şu şekilde paylaştı, “

Bu şartlarda hiçbir şekilde temizlik ve hijyeni sağlanamayan bu sınıra bir veli olarak çocuğumu gönderemeyeceğim. Benim gibi birçok göndermek isteyemeyen veli olduğunuzda biliyorum. Özetle yeni bina var ama yeni binada eğitim yok, milli eğitim 2 haftada teslim ederiz diyor ama okul müdürü sessizliğini ve keyfiyetini bozmuyor. Okul önündeki izdihamı bile dağıtmaktan bihaber idareciler Mimar Sinan İlkokulunu yönetiyor.”

Mimar Sinan’daki eğitim vardiyası ise şöyle;

Pazartesi salı ve perşembe cuma 2 grup bu 3 vardiyaya bölmüş sabahçı grup, öğlenci grup, akşamcı grup. Bu öğrenciler peş peşe aynı sınıfları görecek. Arada bir temizlik vakti bulunmuyor. Okul sadece çarşamba günleri temizlenecek. Her okul sabahçı ve öğlenci olarak 2 grupken Mimar Sinan İlkokulu kapasite yetersizliği nedeni ile 3 grup olarak eğitim verecek. Üstelik etrafta bir sürü lise ve boş okul varken…

Coşkun Sabah, cumartesi günü Sahne Mavi de

Kısa bir süre önce İstanbullu iş adamı Yılmaz Toprak tarafından Yenişehir Mahallesi Konak Sokak’ta bulunan İmperial Park Otel’in altında hizmete açılan Sahne Mavi, konserlerine devam ediyor. Açılış galasını 9 Ekim’de Rubato ile yapan mekân 24 Ekim’de de Coşkun Sabah’ı ağırlayacak. 350 kişi kapasiteli mekanın, kapasitesi koronavirüs nedeniyle 150 düşürüldü. 18 personeliyle Kocaeli de eğlence sektörüne giren mekan yemeklerinde de oldukça iddialı.

Birlik Başkanı Hazan Zorlu, MHP’den destek istedi

S.S. Kocaeli Marmara Karayolu Taşıma Kooperatifleri Bölge Birliği Başkana Hakan Zorlu, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’yü ziyaret etti. Kongre sonrası yeniden il başkanı seçilen Ünlü’yü kutlayan Zorlu, daha sonra mesleki sıkıntılarla ilgili kısa bir sunum yaptı. Hakan Zorlu, yeni yıl ile birlikte yürürlüğe girecek uygulamaları anlatarak, “Bu uygulamalar tamamen şoför esnafının aleyhinde uygulamalardır. Eğer bir düzenleme yapılmazsa büyük sıkıntı yaşayacağız. Yasal düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz” dedi. İl Başkanı Ünlü’de kendisini ziyaret eden birlik başkanı Hakan Zorlu, Himmet Gümüş, Erol Yılmaz ve Besim Kaçar’dan konuyla ilgili bir dosya talep etti. Sıkıntıların ve çözüm önerilerinin içereceği bu dosyayı genel merkeze göndereceğini söyledi.