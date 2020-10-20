BTP lideri Hüseyin Baş, Deniz Gezmiş’in izinde!

Trabzon’da Nisan ayında 'Covid-19' teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, sıra dışı söylemleri ve ekonomi modelleriyle dikkatleri üzerinde topladı…

Merhum Haydar Baş’ın Atatürk ile ilgili söylemleri dikkat çekiciydi…

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu kabul etsek de etmesek de Mustafa Kemal Atatürk'dür. Mustafa Kemal Atatürk bizim maalesef öğrenme imkanı bulamadığımız ve çok ciddi bir dini eğitim ve anlayışla yetişmiş mümtaz bir şahsiyettir.



Bize Mustafa Kemal Atatürk'ü nasıl tanıttılar?

'Mustafa Kemal eyyamcıdır, dinden haberi yoktur, gününü gün eden içki sofralarında ömrünü geçiren bir insan olarak tanıttılar.

Annesini sorarsanız annesi hakkında şaibeli bilgiler verilir.

Babası mı onu nerede bulacaksınız' gibi iftiraların maalesef odaklandığı bir insan konumundadır. Ama gelin Mustafa Kemal Atatürk'ü hep beraber tarihin ilim gözlüğüyle seyredelim.

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Mustafa Kemal Atatürk kim? Annesi Zübeyde hanım lakabı 'Molla Zübeyde' balkanlarda Bektaş-ı Tarikatı'nın şeyhi Rıfat Efendi'nin müridesidir! Çok takva bir kadındır, 5 vakit namazına 5 katan cenabı hakkın her yerde onu muhasebe ettiğine inan onun için de yaptığı bütün işlerde Allah'ın onu gözetlediğini bildiği için yine Allah'ın emer ve nehidelerinin dışına zerre kadar çıkmayan biridir.

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Zübeyde Annemizi böyle biliyor muydunuz?

İnşallah ben yakında Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatacağım kimdir Mustafa Kemal Atatürk hep birlikte tanıyacağız.

Onu bu şekle getirenleri de hesaba çıkmaya var mısınız?

7 YAŞINDA KURAN'I HATMETTİ

Mustafa Kemal Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi kim?

Ali Rıza hakikaten samimi bir Bektaş-ı ailesinin evladı. Ailesi iyi bir Bektaş-i ailesi olduğu için biliyorsunuz 12 imamdan İmam Rıza vardır.

O İmam Rıza'yı çok sevdiklerinden yani Mustafa Kemal'in babasının ailesi İmam Rıza'ya hayran ve aşık.

Atatürk'ün babasının adının Ali Rıza konmasının sebebi babasının ailesi iyi bir Bektaş-i olduğu için İmam Rıza'ya hürmeten Ali Rıza ismi çocukların adına konmuştur.

İşte bu Ali Rıza'dan bu Molla Zübeyde'den nur topu gibi bir Mustafa ortaya çıktı.

Kemal ismi zekasının dehası sayesinde öğretmeni tarafından ilave edilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk bu!

ATATÜRK 8 YAŞINDA HAFIZI KELAM OLMUŞTUR.

Mustafa Kemal Atatürk 7 yaşında Kuran-ı Kerim'i hatmetti bunu biliyor musunuz?

Bak neler bilmiyorsunuz daha söyleyeceğim!

Ve Mustafa Kemal Atatürk 8 yaşında hafızı kelam olmuştur.

Hz. Muhammed'e olan aşkı ve muhabbeti bu güne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı olan veya Başbakan olan hiç kimsede olmamıştır.

Bugüne kadar bize yanlış anlatılan Mustafa Kemal, İnönü'nün Mustafa Kemal'idir."

BÜYÜK KONGRE YAPILDI

BTP’nin lideri Haydar Baş’ın Atatürk ile ilgili söylemlerini yukarıda sizinle paylaştım… Görülüyor ki, Atatürk’e dinsiz diyenler yanılıyor.

BTP’nin lideri Haydar Baş, nisan ayında koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti…

Yerine oğlu Hüseyin Baş geçti…

Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) 5. Olağanüstü Büyük Kongresi geçtiğimiz gün Ankara Sincan’da yapıldı…

Kongrede partinin kurucu başkanı, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Haydar Baş’ın oğlu Hüseyin Baş, oyların tamamını alarak genel başkan seçildi.

Hüseyin Baş’ın kongrede yaptığı konuşma dikkat çekiciydi…

DENİZ GEZMİŞ’İ ANDI

Baş, “Gururla söylüyorum, ben Haydar Baş'ın oğluyum. 24 yaşında kendini Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına armağan etmekten onur duyuyorum diyen Deniz Gezmiş’in izinden ben de kendimi 29 yaşında Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına adıyorum. Bu koltuğun hayrını görmeye değil, hakkını vermeye geldim.” dedi.

SOL KESİMİN SEMPATİSİ

Şu anki mevcut CHP yönetiminin bile “Deniz Geçmiş’in izindeyiz” demeye cesaret edemediği bir ortamda, Hüseyin Baş’ın bu söylemi, büyük cesaret.

Hatırlanacağı gibi Deniz Gezmiş ve arkadaşları, halkların kardeşliğini ve tam bağımsız bir Türkiye istedikleri için idam edilmişlerdi.

Baş’ın Deniz Gezmiş ile ilgili söylemi, sol kesimin kendisine sempati ile bakmasına neden olacaktır.

BTP’nin yeni lideri Hüseyin Baş, anlaşılan kendisinden çokça söz ettirecektir.

Bu arada BTP’nin Parti Meclisi’ne seçilen BTP Kocaeli İl Başkanı Muharrem Can’ı tebrik ediyoruz.

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Sağlıkçılar alkış değil haklarını istiyor

Koronavirüs döneminde sağlıkçılar ön plana çıktı… Her akşam sağlıkçılar için alkış eylemi yapıldı… Sağlıkçılara haklarının verileceği söylendi… Ama verilmedi… Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım, önceki gün Gölcük Devlet Hastanesi önünde basın toplantısı yaparak, sorunları dile getirdi… Kısaca bizi alkışlayın, ama bize haklarımızı da verin dedi… Sağlık çalışanları, sık sık haklarının verilmesini istiyor… Umarım Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarının sesine kulak verir…

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6 yılda 73 şirkete 216 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, internet ve telefon aracılığıyla yapılan mesafeli satışlara ilişkin 2014 ile 2020 Ekim ayı arasındaki dönemde 75 şirket nezdinde denetim yapıldığını, tespit edilen aykırılıklar için toplam 216 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Yanlış yapan firmanın gözünün yaşına bakılmamalı. Bakılmamalı ki, bir daha yanlış yapmasın…

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Kocaeli’de hane halkı sayısı!

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan, 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına İllere göre Hanehalkı Büyüklüğüne göre Hanehalkı sayısı istatistikleri açıklandı. Türkiye’de Toplam hanehalkı sayısı 24 milyon 001 bin 940 olurken, en çok 5 milyon 101 bin 054 Hanehalkı sayısı ile 2 kişilik fertlerden oluşan Hanehalkları bulunurken, en az ise 183 bin 625 Hanehalkı sayısı ile 9 kişilik fertlerden oluşan hanehalkı bulunmaktadır. Kocaeli’de toplam hanehalkı sayısı 558 bin 474 olurken, en çok 134 bin 627 Hanehalkı sayısı ile 4 kişilik fertlerden oluşan Hanehalkları bulunurken, en az ise 3 bin 101 Hanehalkı sayısı ile 9 kişilik fertlerden oluşan hanehalkı bulunmakta.

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Kaçak alkol olur da, kaçak tütün olmaz mı?

Sahte alkolle birlikte içkiden alınan vergiler yeniden gündeme gelirken paketinin yüzde 86'sı vergi olan sigarada da durum farklı değil. 2019'da 122 ton olan gümrükte yakalanan kaçak tütün miktarı, 2020'nin 8 aylık döneminde 416 tonu aştı. Yani anlayacağınız kaçak alkol olurda, kaçak tütün olmaz mı? Verilere bakınca, oluyormuş…

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Korona 2.5 milyon yeni işsiz yaratacak

Kronik sorun haline gelen işsizlikte yeni bir şok dalgası kapıda. Bilgi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Haluk Levent, yasaklar ve tedbirler bittiğinde salgının yaklaşık 2.5 milyon potansiyel işsiz yaratabileceğine ve işsizlik oranının yüzde 20’lere ulaşabileceğine dikkat çekti. Prof. Dr. Levent’in bu açıklamasını okuyunca, insanın moralinin bozulmaması elde değil.

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Dünyanın yüzde 10,8’i yetersiz besleniyor

Ajans Press’in Gıda ve Tarım Örgütü 2019 raporundan elde ettiği bilgilere göre, dünyada yetersiz beslenen kişilerin oranı yüzde 10,8 olarak kayıtlara geçti. Böylelikle dünyada 821 milyon kişinin yetersiz beslendiği görüldü. Yetersiz beslenme oranının en yüksek olduğu kıta ise yüzde 19,9 ile Afrika olarak kaydedildi. Yıllara göre yetersiz beslenme oranları incelendiğinde de 2017 yılında da yüzde 10,8 gibi bir oran görülürken, 2016 yılında yüzde 10,7, 2015 yılında yüzde 10,6 olduğu saptandı. Türkiye’ye bakıldığında ise orta düzey veya şiddetli beslenme yetersizliği olmadığı gözlendi.