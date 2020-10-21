Haldız İnşaat, kira ödemelerinden de kaçmak istiyor

Sevgili okurlarım, hep şunu söylerim:

Yönetenler işini düzgün yapsa…

Vatandaş da arsızlığı bırakıp hakkına razı olsa…

Gazetecilere eleştirecek bir şey kalmaz.

Ama ortalığı görüyorsunuz.

Türkiye, sanki korsanlar tarafından ele geçirilen bir gemi…

Korsanlar, “ganimet paylaşımı” kavgasında…

“Ben az aldım sen çok götürdün” diye birbirinin boğazına sarılıyor…

Çoğu siyasi kuruluş, çoğu sivil toplum kuruluşu ve çoğu medya da bu paylaşımdan bize de bir şeyler düşer mi düşüncesiyle sesini çıkarmıyor…

Görev yine bizim gibilere düşüyor.

“KENTKONUT-HALDIZ İnşaat” konusuna başladık, devam ediyoruz.

Tek başına kalsak bile doğruları söylemekten ve yazmaktan geri durmayacağız.

Bu kaçıncı yazı oldu, bilmiyorum.

Konuyu her yönüyle inceliyoruz, elde ettiğimiz sağlıklı bilgileri sizlerle paylaşacağız, bundan emin olun.

Sonuç alıncaya, toplum vicdanı tatmin oluncaya kadar yayınlarımız sürecek.

Tabii her gün değil.

Takdir edersiniz ki, size manşetten ulaştıracağımız başka haberler de olacak.

Bir gün elinize gazeteyi aldığınızda, “KENTKONUT-HALDIZ İnşaat” ile ilgili bir yazıya rastlamazsanız, “bitti” sanmayın.

Konu her gün takibimizde, gerektiğinde manşetimizde olacak.

Cenaze haline gelen proje

Sevgili okurlarım, Haldız İnşaat’ın KENTKONUT’tan kat karşılığı alıp yarım bıraktığı “TUANA 3 Evleri” projesi, yüzde 64 seviyesinde.

6 blokun 5’inin kaba inşaatı bitmiş, içinde de bir şeyler yapılmış, ama 1 blok henüz ikinci katında.

Öylece duruyor…

İnşaatta 6 aydır herhangi bir çalışma yapılmıyor.

Sebebini biliyorsunuz, HALDIZ İnşaat maddi sıkıntı içinde, “Param yok, inşaatı tamamlamam mümkün değil” deyip, “ihalenin feshini” istedi.

Tartışma konusu da bu.

HALDIZ İnşaat, sessiz sedasız, tazminatsız bu projeden sıyrılmak istiyor.

Firma sahibi Macit Haldız, “Ben AKP’liyim, yıllarca AKP’ye hizmet ettim, yine görüyorsunuz gazetem yıllardır AKP’nin emrinde” deyip; yasalara, yönetmeliklere ve vicdanlara aykırı taleplerde bulunuyor.

İstiyor ki…

*Teminat mektubu irat kaydedilmesin.

*İhale yasağına sokulmasın.

*Yarım bıraktığı projenin tamamlanması konusunda kendisine bir yük bindirilmesin.

*Konut alanların bütün mağduriyetleri, kendi dışında giderilsin.

Önceki yazılarımda ayrıntılarıyla yazdım, tekrar etmek istemiyorum, özetle bu projede kendine düşen konutların paralarını satarak veya satış gelirini bankaya temlik vererek kredi çekmiş cebine koymuş, projeyi tabir yerindeyse “cenaze” haline getirmiş, bu cenazeyi KENTKONUT’a, yani bir yerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne kaldırtmak istiyor.

Yani bizlere…

“Cenaze haline gelen bu projenin tamamlanma bedeli ne kadardır” derseniz, inşaat işinden iyi anlayan arkadaşlara hesaplatıyorum, ama benim tahminim 50 milyon liradan aşağı değil.

Kiraları kim ödeyecek?

Proje ile ilgili bir de “kira bedellerinin ödenmesi” sorunu var.

Nasıl bir sorun bu?

Şöyle…

Biliyorsunuz, 6502 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” var.

Bu kanuna göre, bir konut projesi, konut satış sözleşmesi tarihinden itibaren 36 ayda teslim edilmezse, müteahhit firmanın konut alana “kira bedeli” ödemesi gerekiyor.

“TUANA 3” projesinden ilk konut alanlar için 36 aylık süre bitti.

Her geçen ayda da belirli sayıda konut alanın 36 aylık süreleri bitiyor.

Bu konut sahipleri, bir süredir KENTKONUT ve HALDIZ İnşaat’tan aylık kiralarının ödenmesini istiyorlar.

İstiyorlar da, ödenecek “kira bedeli” ne?

KENTKONUT, “TUANA 3” projesine gelinceye kadar, böyle bir sorunla hiç karşılaşmamış.

Hiçbir konut alan, “Benim evimi teslim etmediniz, ayda bana şu kadar kira ödeyeceksiniz” diye kapısına dayanmamış.

Diğer bütün projelerini zamanında tamamlamış, zamanında satın alanlara teslim etmiş.

HALDIZ İnşaat sayesinde böyle bir sorunu ilk kez yaşıyor.

Kira bedelinin belirlenmesi için, şöyle bir yol izlenmiş.

Bana gelen bilgilere göre, konut alanlar arasında “yargı mensubu” da varmış.

Sanırım bir hâkim…

O hâkim, “kira talep ve bedelinin belirlenmesi” davası açmış.

Dava ya sonuçlandı, ya da sonuçlanmak üzere…

Mahkemenin kararı “emsal” kabul edilecek ve mecburen bütün konut alanlara “kira bedeli” ödenecek.

Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı?

Sanırım yok…

Her şey gayet net de, akıllardaki soru, bu kiraları kim ödeyecek?

İşi yarım bırakan ve konut alanlara “kira bedeli ödeme zorunluluğunun ortaya çıkmasına neden olan” HALDIZ İnşaat mı?

Yoksa projenin yarım kalmasında kusuru bulunmayan KENTKONUT mu bu yükün altına girecek?

HALDIZ İnşaat, bu işten de yırtmak istiyor

HALDIZ İnşaat’ın ihale fesih isteği istediği şekilde Büyükşehir Belediyesi tarafından kabul edilirse, Macit Haldız projeden konut alanlara her ay kira ödeme işinden de yırtmış olacak.

Bütün hatalarının sorumluluğunu KENTKONUT’un üzerine atıp, sıvışacak.

Konut sahipleriyle KENTKONUT’u baş başa bırakacak…

Aylık kira ödemesi ne tutar?

Bölgede konut kiralarının 1500-2500 Lira arasında olduğu söyleniyor.

Mahkemenin nasıl bir kira bedeline karar vereceğini bilmiyoruz…

Ortalamasını alalım, fazlası vardır düşüğü yoktur, biz “TUANA 3” projesindeki her konutun kira tutarının 2 bin lira olduğunu kabul edelim.

Projede satılmayan konut olmadığı söyleniyor, ama biz 327 konutun 300’ünün satıldığını kabul edelim.

300 konut sahibine, ayda toplam 600 bin lira “kira ödemesi” çıkıyor.

Marttan buyana biriken kira ödemeleri var, 6 aylık…

Bir de inşaatın tamamlanmasına bugün başlansa, neresinden baksan bir yıl sürer.

Etti mi 18 ay.

Aylık 600 bin lira kirayı 18’le çarpın, ne yapıyor?

10 milyon 800 bin lira…

Benimkisi, yuvarlak hesap.

Eksiği vardır, fazlası yoktur.

İşte size, eğer Haldız İnşaat’ın fesih isteği istediği şekilde kabul edilirse, KENTKONUT’a girecek bir kazık daha.

Kazıklar çoğalıyor

Gördüğünüz gibi, kazıklar çoğalıyor.

*”Kira” kazığı…

*”Teminat mektubu” kazığı…

*”Yarım kalan projeyi tamamlama” kazığı…

Toplayın hepsini, bakın bakalım ne yapıyor?

Böyle bir “kazıklar yükünü” Büyükşehir Belediyesi neden karşılasın ki?

Sonra…

Büyükşehir Belediyesi kim?

Büyükşehir Belediyesi’nin parası, kimin parası?

Senin paran, benim param…

Devlet görevinin, sorumluluğu vardır.

Belediye başkanı, belirli bir dönem için “halk adına sorumluluk üstlenen” kişidir.

Ben Başkan Tahir Büyükakın’ı “sorumluluğunun bilincinde” olarak görüyorum.

Senin benim paramla, halkın parasıyla, salt AKP’li diye Macit Haldız’ın bu işten sıyrılmasına izin vermeyecektir.

İzlemeye devam edeceğiz.