Asgari ücretliler, emekliler, gençler ve memurlar sabretti, ama yoksullaştılar! 

Önceki gün Türkiye’nin ‘sabır karnesi’ açıklandı…

Sözcü Gazetesi, bunu haberleştirdi…

Haberde çok da ilginç veriler yer aldı…

Haberi birlikte okuyalım, “ AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “Müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta sabretmektir” sözlerinin ardından asgari ücretliler, emekliler, memurlar ve gençlerin son yıllarda ekonomik durumlarında meydana gelen değişimi gösteren ‘sabır karnesi' çıkarıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın hazırladığı karneye göre, durumlarının iyileşmesini yıllardır sabırla bekleyen milyonlarca genç, asgari ücretli, emekli ve memur umduğu iyileşmeyi göremediği gibi durumu daha da kötüye gitti. İşte Ağbaba'nın hazırladığı sabır karnesi:

AÇLIK SINIRININ ALTINDA

Yoklukta sabretmeleri öğütlenen kesimlerin başında gelen asgari ücretlilerin sayısı her geçen gün artarak 10 milyona dayandı. Türkiye, düşük ücrete mahkum edilen asgari ücretli sayısı itibarıyla Avrupa'da en başlarda yer alıyor. Maaşları 2 bin 500 liralık açlık sınırının bile altında kalan asgari ücretlinin ocak ayından bu yana maaşı ortalama 100 dolar eridi. Sabreden asgari ücretlilerin sofrasından sadece bu yılın ocak-eylül döneminde 483 paket makarna, 102 kilogram bulgur, 199 kilogram patates, 93 kilogram biber ve 72 kilogram mercimek eksildi. Bu 9 aylık dönemde asgari ücret kırmızı etin karşısında yüzde 29, tavuk eti karşısında yüzde 23, margarin karşısında yüzde 26 oranında değer kaybetti.

İKRAMİYE KAYBI

Hem açlığa hem de yoksulluğa karşı yıllardır sabreden emekliler de kaybetti. Yaklaşık yüzde 90'ı açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi veren emekliler gerçek hayatı yansıtmayan enflasyon oranlarındaki düşük zamlarla her geçen gün daha da yoksullaşırken bayram ikramiyelerini de büyük ölçüde kaybetti. 2018 yılının mayıs ayında bin lira olan bayram ikramiyesi eğer 2019 yılında (mayıstan mayısa) TÜFE kadar artırılmış olsaydı, emekliler iki bayramda biner lira değil bin 187'şer lira alacak, böylece ellerine 374 lira daha geçecekti. Aynı şekilde ikramiye bu yıl da yine TÜFE kadar artmış olsaydı ikramiye bin 322 liraya çıkacak, emeklinin eline 644 lira da bu yıl geçecekti. Bu artışlar yapılmadığı için sabreden emeklinin iki yıllık ikramiye kaybı bin 18 lira oldu.

SABREDİP İŞ ARAYANLAR

Ne eğitimden ne de istihdamdan yararlanabilen gençlerin sayısı 5.8 milyona çıktı. Sabırla iş bekleyen gençlerden 1.2 milyonu 15-19 yaş, 2.2 milyonu 20-24 yaş, 2.4 milyonu da 25-29 yaş aralığında bulunuyor. 1 yıldan daha uzun süredir sabredip iş aradığı halde iş bulamayanların 135 bini 4 yıllık üniversite, yaklaşık 6 bini yüksek lisans, 162'si ise doktora mezunlarından oluşuyor. (Sözcü gazetesi)

SABRETTİLER, YOKSULLAŞTILAR

Yukarıda Türkiye’nin sabır karnesini okudunuz…

Asgari ücretliler,

emekliler,

gençler ve

memurlar…

Yıllardır durumları düzelecek diye sabırla beklediler…

Ama görünen o ki; durumları iyileşmedi, günden güne de kötüleşti.

Türkiye’nin sabır karnesi hiç iç açıcı değil…

Hani derler ya, “Sabreden derviş, muradına ermiş”…

Türkiye’nin sabır karnesi için şunu söyleyebiliriz, “ Sabreden derviş, bu kez muradına erememiş”…

Böyle giderse, pek muradına ereceğe de benzemiyor…

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Muhtarın asfalt isteği yerinde getirildi

İzmit Belediyesi Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz hafta yol çalışması devam eden İmaret Yokuşu Sokağı ve Yamaç Sokak’ta incelemelerde bulunmuştu. Bu incelemeler üzerine Kemalpaşa Mahalle Muhtarı Engin Çevrim, Limonluk Geçidi Sokak’ta uzun süredir bakımsız olan yolun bakım ve onarımı adına bir istekte bulundu. Hürriyet, Kemalpaşa Mahalle Muhtarı Engin Çevrim’in yoğun isteği üzerine Kemalpaşa Mahallesi Limonluk Geçidi Sokak’ta asfalt çalışması gerçekleştirdi. . Ekipler, sokağın kullanıma bağlı 55 metre uzunluğundaki yolu 60 ton sıcak asfaltla kapladı. Muhtar mutlu, vatandaş mutlu…

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Kişi başına gelirde 2005'e dönüyoruz

IMF, Türkiye’de bu yıl kişi başına gelirin 7 bin 720 dolara gerileyeceğini öngördü. Bu öngörü gerçekleşirse vatandaşların gelir seviyesi tam 15 yıl öncesine dönecek. IMF, 2021 için de kişi başına gelirdeki kayıpların devam edeceğini tahmin etti. Böyle giderse, yine IMF’nin kapılarına dayanacağız…

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PTT çalışanları özel sektöre kaçıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT şubelerinde personel eksiği bulunduğunu, bu konuda 1.395 ayrı şikayet aldıklarını açıkladı. Yani anlayacağınız PTT çalışanları, özel sektörü tercih etmeye başladı… İnternette alışverişin artması, özel sektörde maaşların artması, PTT çalışanlarını bu yöne sevk etti… Yakın zamanda PTT, eleman alımına başlayacaktır…

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Otomobil yatırım aracı haline geldi

Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı, kurdaki dalgalanma ve ÖTV oranlarındaki artış hem sıfır kilometre hem de ikinci el otomobil fiyatlarında ciddi artışa neden olduğunu ve otomobilin yatırım aracı haline geldiğini belirterek bu durumun 2021'in ilk yarısında da devam etmesini beklediğini söyledi.

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Bill Gates’in moraline kaldıysak, vay halimize

Dünyanın en zengin ikinci insanı ve teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, pandeminin daha kötüye gideceğini ancak yılbaşından sonra virüs ile mücadelede daha güçlü antikorların kullanılabileceğini söyledi. Gates, iklim değişikliğinde ise sorunların otomobillerden değil de binalardan kaynaklandığını belirtirken, "Şimdi hayat kötü gibi gözükse de büyük resimde daha iyi olacak." dedi. Yani anlayacağınız, dünyanın en zengin ikinci insanı, bize moral verdi… Kapitalizmin en büyük temsilcisi Bill Gates’in moraline kaldıysak, fay halimize…