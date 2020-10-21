Yok, bu böyle gitmez..

İlk yarı yakala yala, gol atamama… İkinci yarı da pil bitince, korkulu rüya gör… 3’te 3 yaptık ama rakiplere bak: Çorum, Afyon, İnegöl… Sıradan takımlar…

Afyon’dan sonra İnegöl de öyle ahım şahım bir takım değilken, yüreğimizi ağzımıza getirebildi. Eğer şampiyonluğa oynuyorsan, böylesine etkisiz olamazsın. Zamanında son dakikalarda rakipleri yıkan Kocaelispor, nefesinin yetmemesi nedeniyle, 70’den sonra yan gelip yatıyor. Rakip oynuyor, bizimkiler izliyor. Güç yetmiyor. Dün ilk yarıda 3-4’lük olacak skor, maçın son anlarında 1-0 devam ediyorken, korkumuz sürüyordu. Bunu bize yapmaya ne hakkınız var ?..

Neyse, ilk yarıyı böyle toplayabildiğimiz kadar puanlarla geçelim. Devre arası transferleri ve özellikle Erhan Altın’ın kamp yüklemeleri ile ikinci yarı bambaşka bir takım olabiliriz…

Öyle ya da, böyle, 3’te 3 yaptık ya…

Bu harika…