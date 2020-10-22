Kemalcan’dan herkese ders…

Onu ilk kez Ereğli’de tanıdım, çim halı sahada. Gölcükspor’da oynuyordu, Ereğli’nin yetiştirdiği gencimizdi. Sonra kader onu Kocaelispor ile birleştirdi ve kısa sürede takımın değişmez adamı oldu. Son üç sezondur da iyice ısındığı ekibin 11’de onsuz olmuyordu…

Bu sezona başlarken Selahaddin Dinçel onu kenara attı. Ben şaşkındım ve ‘Vardır bir bildikleri’ dedim. Ancak yoktu. Bilmiyorlardı, Kemal’i hiç tanımamışlardı. Nitekim tanımadıkları gerçeği, önceki akşam da sahanın en iyilerinden biri olunca, yine ortaya çıktı…

Benhur…

Kemalcan…

Bayram…

Semih…

Gökhan Meral…

Kaptan Numan (Kemalcan’ın kademeleri sayesinde)…

Ve de Mesut…

Takımın dinamoları bunlar oldu...

Benhur sanki 40 yıllık Kocaelisporlu gibi. Nazar değmesin !.. Erhan Altın’ın takımlarında, sağ ve sol bekin kötü olma şansı yok. Adam, zamanında Türkiye’nin en iyi kanat bekiydi. Dolayısıyla da Semih de Gökhan Meral de, hata yapma lüksüne sahip değil…

41 Gökhan, üzerindeki ölü toprağını atmış, İnegöl maçının kahramanlarından biriydi. Sarıyer ve Manisa maçlarında koridor olan sol kanat, yine onun sayesinde kapandı ve gedik vermiyor. Yalnız kalan Mesut da, Benhur ile iyi anlaşınca, ortaya seyrine doyulmaz bir Kocaelispor’un çıkmak üzere olduğu hissediyoruz… (Doğum sancıları gibi, fırtına öncesi sessizlik gibi)…

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Takımın genel görüntüsüne baktığımız zaman, Mesut’un orta sahadaki savaşçı karakterine geri dönmesi, savunmanın yükünü üzerinden almış gözüküyor. Kanatlarda hücum konusunda ise henüz tam etkili değiliz. Onu da hallettik mi, değmeyin keyfimize…

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Bahattin gerçekten de çok iyi niyeti ve çok iyi pozisyon alabilen, ancak fiziksel güçsüzlüğü nedeniyle şu an için son darbeyi yapamayan bir oyuncu. Sanki, 80’lerde Samsun’daki Tanju Çolak’ın stiline benzer bir stili var. Farklı olarak patlamalar da yapabiliyor. Tanju son darbede Dünya’nın bile kralıydı, ama top sürüşü yoktu. Bahattin ‘de bu da var. Sadece zaman gerekiyor. Hemen asmamak lâzım. Şu da bilinmeli ki, Bahattin öyle ahım şahım paslar alabilmiş değil. Çünkü Benhur yeni geldi ve kısa sürede adapte oldu. Orta saha da yeni yeni üretmeye başlıyor…

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Takımın genel görünümündeki en büyük tehlike ise güçsüzlük. Devre aralarında soyunma odasına giden takım, maç bitmiş havasına bürünüyor. Afyon’u ve İnegöl’ü tek golle geçerken, kaza yapmamıza ramak kalmıştı, Allah’tan Bayram sahneye çıktı ve Manisa’da kendisinin rezalet görüntüsünün (ediği hatalı golle Manisa coştu) kara lekelerini bir nebze olsun sildi. Kondisyon sorununu da Erhan Altın hocamız, ancak devre arasında kampta tam olarak giderebilir. İlk yarının kalan maçlarına kadar bunun halledilmesi ise öyle kolay bir şey değil…

Sonuç olarak bize düşen yine…

Sabır…

Sabır…

Sabır…