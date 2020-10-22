İyi Parti’de neler oluyor? 

İyi Parti’de son günlerde yaşanan tartışma çatırdamanın da ötesine geçmiş durumda.

Neredeyse kırılma noktasında olan partide sular iyice kaynadı. Partinin önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için yaptığı FETÖ’cü açıklaması kırılganlıkta elbette önemli rol oynadı. Bu çıkış esasında bardağın dolması ve biriken çöpleri halının daha fazla taşıyamaması olarak da yorumlanabilir. Çünkü İyi Parti’de adı konmayan ve uzun süredir devam eden bir iç çatışma söz konusuydu.

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Parti içerisinde milliyetçi çizgiye yakın isimlerle liberal sol çizgiye yakın isimler arasında uzun süredir bir mücadele vardı.

Sorunların bu denli ortaya dökülmesi bu açıdan çok da şaşırtıcı değil.

Anketlere göre oyunu az da olsa arttırmasını başaran İyi Parti’de yaşanan bu istikrarsızlığın mutlaka faturası da olacaktır.

Öyle görünüyor ki parti içerisindeki milliyetçi kesim bu savaşı kaybedecek ve partideki hakimiyetleri azalacak. Elbette milliyetçi kesimi tamamen diskalifiye edemez, edilemez.

Bu kargaşanın sonunda yeniden MHP’ye dönen partililer olabileceği gibi, CHP’den kopacak bir kesimin İyi Parti safına katılması da muhtemel görünüyor.

CHP ile tam uyum sağlayabilmek adına yaşanan bu geçiş dönemi mutlaka sancılı olacaktır.

AK Parti ve MHP arasındaki gibi uyum içinde bir geçiş olması zaten beklenemezdi.

Bundan sonraki süreçte Cumhur İttifakı ile Millet ittifakı arsındaki kutuplaşma biraz daha keskinleşeceğe benziyor.

İcraatlar gölgede kalıyor…

Kartepe’ye dair son günlerde birileri rutine bağlamış şekilde çalışıyor.

Kartepe’yi yaşanmaz bir yermiş gibi gösterme gayretini hayretle ve ibretle takip ediyorum.

Ne kadar iğrenç haber varsa, çoğu Kartepe’de yaşanıyor gibi hisse kapılıyor insan.

Düşünün, İstanbul Suadiye’de yaşandığı iddia edilen haber, sanki Kartepe Suadiye’de yaşanmış gibi yansıtılıyor.

Ulusal basını da taradığınızda İstanbul Suadiye olduğu çok belli olan bir haber, nasıl olur da sehven hata ile Kartepe Suadiye yazılır aklım almıyor. Böyle bir hata en cahil insanın bile yapacağı iş değil.

O yüzden birileri Kartepe ismini yıpratmak için ellerinden geleni yapıyor diye düşünüyorum.

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Ne yazık ki, bu algılara cevap verebilecek yeterlilikte girişim yapılmadı, yapılamadı.

Bundan sonra en büyük sorumluluk Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’a düşüyor.

Başkan Kocaman’ın ilçeyi tanıtmak adına yaptığı hamleler bu tür haberlerle gölgede kalıyor.

Ayva sezonunda ayva yerine, tecavüz konuşuluyorsa burada eksik olan bir şey vardır.

Bunun için ses getirecek projelerin bir an önce hataya geçirilmesi gerekiyor.

Bu vesileyle dikkatler yeniden ilçenin güzelliklerine çekilebilir.

Bu gibi adımlar atılırsa hem Kartepe, hem de başkan kazançlı çıkacaktır.