Karamürsel Stadyumu…  

Şöyle bir geçmişe çocukluğuma bazen giderim. Çocukluk dönemlerimin o çok özel ve güzel günleri aslına baktığınız zaman zorluklarla doludur.

Sosyal hayatın muazzam olduğu, insani ilişkilerin kavga döğüş dahi olsa belli sevginin saygının korunduğu zamanlar.

Evet o zamanların o günlerin kendi zorlukları vardı. Olanaksızlıkları bugünün olanakları ile karşılaştırdığınızda hayal bile edemeyeceğiniz günlerdi. Her şey küçük güzellik büyük mutluluk sayılırdı.

Çocukluğumuzda sokakta oynar, sokakta her şeyi görür öğrenirdik ancak gençliğe adım atmaya başladığımız zaman belli disiplinlerin verildiği hatta öğrenildiği zamanlardı.

Disiplinleri gençler mahallenin daha büyüklerinden öğrenirdi. Ve her bir büyüğünde akıl hocaları olurdu. Ve onlarda gençliği spora yönlendirirlerdi.

Bir zamanların spor hayatında gençleri spora yönlendiren delikanlı ağabeyler olurdu. Onlardan bazıları Emin Doğansoy’un, Aydın Demir’in, Deli Sabahattin’in başı çektiği bir grup Karamürsel Sporu yönetirlerdi.

Bir başka grubu da rahmetli Ferhan Kalyon ve arkadaşlarının başında bulunduğu grup oluştururdu.

Daha eskilere gidersek cesur büyükler sayesinde Karamürsel gençleri Yüzmede Avrupa şampiyonalarına ülkemize temsil edecek kadar yükselebilirlerdi.

Bunun yanında Rahmetli Gazanfer Bilgenin Dünya Şampiyonu olması da bu yönlendirmeler sayesinde olmuştur.

Özellikle benim çocukluk dönemlerimde yani 60’lar ve 70’ler başında Futbol, Voleybol ve Basketbolda Karamürsel bir markaydı.

Futbolda Mehmet Uzun( Kuduz Mehmet), Domper Kemal, Burhan Kılıç, Bekir Pınarkaya, Necmi Altındeğer, Muharrem Erdoğan gibi daha adını sayamadığım bir çok isim değişik zamanlarda ön plana çıkmıştır.

Voleybolda Burhan Yılmaz gibi

Basketbolda Turgut Taşçı, Vecdi Berker, Ferhat Doğansoy gibi isimler marka haline geldi iseler bu konuda en büyük başarı onların yetişmesinde öncülük eden Hacı Mehmet Şahin ( Hacı Dayı ) ile Sadık Şahin ( Balon Sadık ) kardeşlerin payı büyüktür.

Onlar zorluklar ve yokluklar içinden varı yaratan insanlardır. O günün amatör çalışmaları bugünün profesyonel çalışmalarını hayata geçiren yolda büyük adımların atılmasına en büyük etken olmuştur.

Çocukluğum Karamürsel çarşısında geçti. Özellikle Karamürsel’in en önemli çarşısı olan Acet Pasajında.

Acet pasajı Karamürsel’in doktorundan, beyaz eşya dükkânına, gazete ajansından Oteline, otelinden kahvesine kadar canlılığın yaşandığı diri ve güzel yerdi.

O dönemde ünlü büyük spor kulüpler Karamürsel’de eski adı ile Kırahmetoğlu Sepet Motel de kamp yaparken. Karamürsel Spor Kulübü amatör olmasına rağmen onlardan aşağı kalmaz Acet Pasajının pansiyon otelinde kamp yaparlardı.

En önemlisi hafif kambur duruşu ile yüksek sesi ile tanıdığım hayran olduğum Hacı dayı yani Hacı Mehmet Şahin’in çocukları kamp yaptıkları otelden Karamürsel Lisesine kadar sahil boyu koşturarak götürmesi inanın hala gözümün önündedir. Nereden nereye.

Dükkânımızın önündeki bankta Hacı dayı ile çok sohbetlerim olmuştu. Hayranlıkla saatlerce onu dinler otelden dışarı adım atan sporcularına bağırmasına şahit olurdum.

Başlarda belirttiğim gibi Karamürsel de bugün spor gelişme sağladı ise rahmetli Hacı Mehmet Şahin’in yüreğini ortaya koyması sayesinde olmuştur.

Dün ünlü olan birçok futbolcuyu yetiştirmiş olması ve o gün yetiştirdiklerinin bugün Sporumuza yöne verenler olması gurur vericidir.

Bugün onlar bir yerlere gelebildilerse dün yaşanan birçok zorlukları hacı dayının büyük özverileri ile olmuştur. O kadar ileri gitmiştir ki Karamürselsporun başarısı için kendi evini satarak sporcularının sezonu bitirmesini sağlayacak kadar her temel taşa imzasını atabilen yürekli bir insandı.

O günün zor şartlarında Karamürsel Lisesinin arkasındaki toprak sahada futbol oynanırken. Bugün büyük bir stadyumda modern tesislerde futbol oynanıyor.

Bu gerçekten spordaki başarıyı getirecek ortamın oluşması için mükemmel bir şanstır.

Tabi o zamanki durumda da zorluklar içinde gelen şansı da özel yeteneklerin yarattığı bir mucizedir.

Hiç kimse inkâr edemez ki o mucizelerin yaratılmasında Hacı Mehmet Şahin kısaca Hacı dayının payı çok büyüktür.

Ve inanıyorum ki; Karamürsel geçmişine yön vererek geleceği oluşturan değerlerinin anısını yaşatacak onura sahiptir.

Karamürsel’de yenilenen ve yakında hizmete girecek stadyuma elbet bir isim verilecektir. Bu ismin “ Hacı Mehmet Şahin “ olması gerektiğine inanıyorum. Ve eminim ki Karamürsel hiçbir siyaset gütmeden geçmiş değerlerini geleceğe taşımak için bir adım atacaktır.

Karamürsel Belediye Meclisinde stadımıza Hacı dayının adını vermek için meclis üyelerimizin gerekli önergeyi sunacaklarına eminim.