İyi Parti, şimdi “parti” oldu

Hayırlı olsun, Türk siyaseti “yeni bir parti” kazandı.

İyi Parti, artık gerçek bir “parti” oldu.

Nereden mi anladım?

Eğer bir partinin kurultayında “listeler savaşı” yaşanıyorsa…

Eğer bir partide “köşe kapmaca” başlamışsa…

Eğer bir partiye “operasyon” düzenleniyorsa…

Bilin ki, o partinin oyları artmaktadır.

O partinin geleceği vardır…

İyi Parti, iki yıl önce kuruldu.

İki olağan, dört olağanüstü kurultay yaptı.

Yerel, genel ve cumhurbaşkanlığı seçimine katıldı.

Ve bugün AKP’nin iktidara gelmesinden sonra kurulan partiler içinde, TBMM’de grubu bulunan tek parti.

Anketler, AKP ve CHP’nin oylarının azaldığını, İyi Parti’nin oyunun ise arttığını ortaya koyuyor.

“Kilit parti” konumunda.

Bu nedenle AKP ve MHP, Meral Hanım’a “Eve dön” çağırısı yaptı.

Bu nedenle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti’nin “Millet İttifakı”nda kalması için Meral Akşener’le ilişkilerini “özenle” sürdürüyor.

Ümit Özdağ’ın kendine göre “patlattığı bombayı” değerlendirirken, bu gerçekleri gözden uzak tutmamak gerekir.

Sıradan ve sırıtan bir operasyon

Ümit Özdağ’ın Ahmet Hakan’a “Buğra Kavuncu ile ilgili anlattıklarını” dinlerken, Ziya Paşa’nın “özdeyiş” haline gelen beyitlerinden birini hatırladım.

“Nush ile uslanmayanın hakkı tekrir, tekrir ile uslanmayanın hakkı kötektir…”

“Nasihat ile yola gelmeyenin hakkının dayak olduğu” anlamını taşır.

İyi Parti’yi Cumhur İttifakı’na katmak istediler, olmadı…

Meral Akşener’e iki koldan “Evine dön” çağırısı yaptılar, yine başaramadılar…

Bunların hepsi birer “nasihat” idi, baktılar “güzellikle” olmuyor, “köteğe” yani “operasyona” sarıldılar.

Bundan hiç kuşkunuz olmasın.

Tabii bu operasyonu yaparken, kurultay sonrası İyi Parti’de yaşanan “sancılı iklimi” de fırsat bildiler.

Ümit Özdağ ismi doğru bir seçim, ancak Ümit Özdağ’ın kullandığı silah çok eski, kokuşmuş, bayatlamış, yalama olmuş bir silah.

“FETÖ’cü” silahı…

Bu nedenle bu operasyon çok sırıttı.

Neden Ümit Özdağ?

Bir operasyon yapılacağı kesindi.

Önemli bir ismi kullanacaklardı.

Neden Ümit Özdağ seçildi?

Doğrusunu isterseniz, operasyona şaşırmadım, Ümit Özdağ’ın “kendisini kullandırmasına” şaşırdım.

Tam tarihini hatırlamıyorum…

90’lı yıllarda, kısa adı ASAM olan Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı görevini yürütüyordu.

KOSİAD ( Kocaeli Sanayici ve İşadamları Derneği) Başkanı olarak kendisini İzmit’e konferansa davet etmiştim.

Konuşmasıyla bizleri etkilemişti.

Sonraki yıllarda hep “izlemeye aldığım isimler” listesindeki yerini korudu.

En son yaz başında, yaptığım bir araştırma konusunda, telefonla kendisinden bilgi almıştım.

Son kitapları hâlâ masamda.

*”Türk’ün Vatanla İmtihanı”…

*”Kaçınılmaz Çöküş”…

*”Türk Dış Politikasında Hasar Tespiti”…

Dediğim gibi, şaşırdım.

Ümit Özdağ gibi bir isim, operasyonlarda “oltaya takılacak” son isim olmalıydı.

Değilmiş…

Bu kadarmış…

Sanırım “MHP genel başkanlık koltuğu” ile aldattılar.

“İyi Parti’yi parçala gel, Devlet Bahçeli koltuğu bırakmaya hazır” dediler.

Özdağ “strateji uzmanı” geçinir, ama değilmiş “yemi” yuttu.

Görünen bu!

Yaşadıklarımız, yaşayacaklarımız…

Sevgili okurlarım, aslında “görünen siyaset” o kadar net ki, fazla yoruma gerek yok.

Özet geçelim:

AKP, “denizi tüketti” mi, tüketti.

*Ekonomi kötü…

*Bütün sektörler can çekişiyor…

*Esnaf, emekli, memur, işçi, patron perişan…

*Dış itibarımız sıfır…

*Borcumuz, boyumuzu aşmış…

*Kaynak bulmakta, çarkı çevirmekte zorlanıyoruz…

Deniz tükendi, ama AKP ve MHP yine de yollarına devam etmek istiyorlar.

Tamam da bu nasıl olacak?

Her iki partinin oyları da düşüyor…

Yeni bir “yol haritası” belirlediler.

Dört maddelik bir yol haritası…

BİR-Millet İttifakı’nı parçalamak. CHP ve İyi Parti’yi kavga ettirmek. Her iki partide “iç kargaşa” çıkarmak. Muharrem İnce ve Ümit Özdağ olayları, oynanan oyunun birer parçası.

İKİ- HDP’yi “oyun dışında” bırakmak.

ÜÇ-Sürekli “ekonomi iyi gidiyor” havası pompalamak.

DÖRT-Bir dış başarıya imza atmak. Zafer havası estirmek… Suriye, olmadı… Libya, olmadı… Yunanistan, olmadı… Şimdi bütün gözler Azerbaycan’da.

Cumhur İttifakı’nın yol haritası böyle.

Bıkmayacaklar, yılmayacaklar “ilk seçimlere avantajlı girmek için” CHP, İyi Parti ve HDP üzerindeki operasyonları sürdürecekler.

İçeride “havalandık, uçtuk”, dışarıda ise “bizi kıskanıyorlar” böbürlenmeleri devam edecek.

Operasyonlar, amacına ulaşır mı?

“Muharrem İnce operasyonu”, hepimiz izliyoruz, CHP’den bir şey götürdü mü?

Muharrem İnce, var olan itibarını da yitirdi, kaybolup gitti.

Göreceksiniz, Ümit Özdağ’ın sonu da aynı olacak.

Bu olay, İyi Parti’yi daha da güçlendirecek.

Saflarını sıklaştıracak…

Bir şey daha…

Bu suçlama, suçlanan İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’yu siyasette daha kalıcı hale getirecek.

Bu ismi uzun yıllar duyacağız.

Yazımın başına dönersek…

Yaşanan bütün bu olaylar, İyi Parti’deki dinamizmi gösteriyor.

İyi Parti, artık gerçek bir “parti” oldu.

İnşallah toplumun umutlarını boşa çıkarmaz.