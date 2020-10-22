Taş ocağının olduğu, kamyonların cirit attığı bir Kızderbent istemiyorlar!

Arkadaşlarla İznik’e giderken, Karamürsel’in Kızderbent Köyü’nden de geçmiştik…

Çok güzel bir yerdi…

Yeşilin bütün tonlarının yer aldığı eşsiz bir doğası bulunan Karamürsel’in sınırları içinde yer alan, İznik’e ve Yalova’ya sınır komşu olan Kızderbent’te şu sıralar taş ocağı yapılmak isteniyor…

Halk ise kesinlikle taş ocağına kaşı.

2.500 YIL TARİHİ VAR

Kızderbent’te geçtiğimiz günlerde bir toplantı yapıldı…

Bilim insanları, mühendisler gelip halkı bilgilendirdi, taş ocağının zararlarını anlattı… Toplantıda konuşulanları ve AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’in Kızderbent’i ziyaretiyle ilgili bana bilgi aktarıldı…

Kızderbent yaklaşık 2 bin beş yüz yıllık tarihi geçmişi olan bir yerleşim yeri.

Geçmişte ticaret hac ve askeri amaçlı kullanılmış olan önemli bir tarihi güzergah üzerinde yer alır.

Bir Özbek atasözü bu yolun değerini şöyle anlatır, ‘Evrende iki yol vardır, bir samanyolu diğeri de ipek yolu’ der.

TARİHİ BİR ÖNEME SAHİP

Kızderbent zengin doğal kaynakları ve gelişmiş tarım kültürüyle bu güzergahta önemli görevleri üstlenmiş. Kervanların tüm ihtiyaçlarının karşılanması bunun için Rüstem Paşa tarafından Mimar Sinan’a kervansaray, hamamı ve çeşme yaptırılmış. Aynı dönemde benzer bir plan ile İzmit ve Sapanca Kervansarayları yapılır. Kervanların güvenliğinin sağlanması ve gümrük vergisi kesilmesi için derbent teşkilatı kurulmuştur.

ZİYARETÇİLER MUTLU OLUYOR

Kervansaray hamam, çeşme ve kiliseler bugün yerinde yok. Kızderbent’te Kervansaray 1950 yılında yıkılarak yerine cami yapılmıştır. Ancak halen Kızderbent’te korunmakta olan tarihi evleri, sokakları ve bahçeleriyle geleneksel köy dokusu, Kızderbent’e gelen ziyaretçileri mutlu etmektedir.

KÖY MÜZESİ ÇALIŞMASI

Eski evlerde somut olmayan kültürel mirası ile ilgili çeşitli örnekleri görmek mümkün. Kızderbentliler Dayanışma ve Kalkındırma Derneği ve Karamürsel Çevre Kültür Derneği işbirliğinde köy müzesi çalışmaları sürdürülüyor. Son yıllarda akademisyenlerin bölge ve Kızderbent tarihi ile ilgili çalışmalarının yayınlanmasıyla birlikte Kızderbent’e ilgi artıyor.

Kızderbent tarihi ile olduğu gibi doğal miras, tarım ve hayvancılık olanaklarıyla da dikkati çekiyor. Geleneksel tarım ve yayla ekonomisi örneklerine tanık olabiliyorsunuz.

OLUMSUZ ETKİLER GÖRÜLÜR

Gelelim bana aktırılan bilgiye…

Karamürsel Çevre-Kültür Derneği Başkanı Ahmet Akgüner, taş ocağıyla ilgili, “Bağdat Yolu, yüzyıllardır orada yaşanan insan hikayeleri ve insan faaliyetleriyle araştırmacılarının ve turizm sektörünün ilgisinin her zaman canlı olduğu bir güzergahtır. Kızderbent de bu uluslararası kültür rotası üzerinde yer almaktadır. Bu konun, Kızderbent’in doğal, tarihsel ve kırsal değerlerinin tanıtımı açısından fırsat yaratırken, kültür turizminin gelişmesinin yolunu açıyor. Başka bir seçenek de varken Kızderbent’te taş ocağı açılması, turizm ile birlikte hayvancılık ve tarımı da olumsuz etkileyecektir” diyor.

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Kızderbentliler Dayanışma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Enver Demirsoysal, bilim insanlarını davet ederek bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede düzenlenen konferansta Prof. Dr. Orhan Kural ile Yüksek Orman Mühendisi Necdet Güler konuşmacı olarak yer aldı.

TAŞ OCAĞI DOĞAYA AYKIRI

Yüksek Orman Mühendisi Necdet Güler, “ Taş ocağı kesinlikle doğaya aykırıdır. Bu aykırılığın boyutları, bulunduğu yere göre değişir. Ormanlık bir alanda olması, yerleşim yerine ve su kaynağına yakınlığı olumsuz etkilerin artmasına neden olur. Kızderbent’te yok olan ormanlık alada oksijen üretimi duracak, topraktan karbon salını mı başlayacaktır. Patlamalar sonucu yaprakların tozla kaplanması, telarafil sentezini engellerken, bitkinin gelişmesi yavaşlar. Karbondioksit emiciliği azalır. Patlamalar hayvanların maddi ve psikolojik yönden zarar görmesine neden olur, özellikle gebe hayvanlar etkilenir. Yırtıcı kuşlar yumurtalarını bırakarak oradan uzaklaşmaktadırlar. Böylesine önemli bir yaşam alanı yüz binlerce yılda ulaşılmaktadır. Patlayan dinamitlerden sonra o ortamın oluşturulması ise mümkün değildir.

TAŞ OCAĞININ AÇILMASI DOĞRU DEĞİL

Prof. Dr. Orhan Kural; “5 kilometre uzaklıkta İznik’e bağlı Bayındır kasabasında bir taş ocağı var. Bu taş ocağı, hem kapasite yönünden hem de taşın özelliği ile barajların ihtiyacını karşılayacak niteliktedir. Bu nedenle Kızderbent’e bir taş ocağı açılması doğru olmaz” dedi.

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Mahalle Muhtarı Recep Akbaş, Kızderbent olarak taş ocağının açılmasını istemediklerini ifade etti. Kızderbent’te genel görünüm, halkı taş ocağına karşı.

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Bu gelişmeler üzerine AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Devlet Su İşleri (DSİ) 1. Bölge Müdürü ve yöneticileri Kızderbent’te bir toplantı düzenledi. DSİ Bölge Müdürü, taş ocağının Kızderbent’te 2,5 kilometre uzaklıkta olduğunu, bu nedenle Kızderbent’i etkilemeyeceğini açıkladı.

YERLEŞİM YERİNE 800 METRE

Açıklamanın ardından Kızderbentliler Derneği Başkanı Enver Demirsoysal ve yöneticileri, ‘uzaklığın 2,5 kilometre olmadığını bu mesafenin nasıl ölçüldüğünü sordu. Bir küçükbaş hayvan yetiştiricisi ahırının taş ocağına 800 metre uzaklıkta olduğunu, gebe hayvanlarının bundan olumsuz etkileneceğini anlattı.

AKP’Lİ ŞEKER’İN SÖYLEMİ

Kızderbent’te 10 yıldır tarım yaptığını söyleyen Tuncay Birkan, ‘taş ocağı kaynaklı tozların çevrede yaratacağı sorunları dile getirdi. Tarımın zaten destek görmediğini, sulama imkanını kendi gayretleriyle yaratmaya çalıştığını belirtti.

İddialara göre çiftçi Tuncay’ın konuşmasından sonra AKP Kocaeli Milletvekili İlyaş Şeker’in “Size su getirmeye çalışıyoruz, daha ne istiyorsun, git buradan” diyerek sert tepki göstermesi ise ayrı bir tartışma konusu olmuş.

TAŞ OCAĞINA KARŞILAR

Kızderbentliler Derneği yöneticileri, 5 kilometre uzaklıkta taş ocağı varken Kızderbent ısrarı neden? Bu bakış ile 5 kilometre’de bir taş ocağı mı göreceğiz sorusuna cevap, DSİ Bölge Müdürü tarafından geldi, ‘ÇED sürecindeyiz taş ocağı ancak birkaç yıl sonra yatırım programına alınabileceğini söyledi. Kızderbent halkı, toz içinde, kamyonların cirit attığı bir Kızderbent görmek istemiyoruz diyerek cevap verdi. Ve Taş Ocağını kesinlikle istemiyoruz dendi… “

TAŞ OCAĞI DEMEK, DOĞANIN YOK EDİLMESİ DEMEK!

Yukarıda ifade ettiğim gibi Kızderbent, çok güzel bir köy.

Kızderbent halkı uzun zamandır yapılacak taş ocağı yüzünden huzursuz…

Taş ocağının yapıldığı alanlarda, ne tür zorlukların yaşanacağını biliyorlar…

Örneğin Hereke’deki taş ocakları…

Bölgeyi darmadağın etmiş durumda…

Halıdere’deki taş ocağının bölgeye verdiği zarar biliniyor…

Taş ocağının Kızderbent’e vereceği zararı bilen halk, taş ocağının yapılmaması için mücadelesi sürdürüyor.

Bakalım Kızderbent halkının bu mücadelesi sonuç verecek mi?

Bekleyip göreceğiz…

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AKP, çırakları yok saydı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çıraklık ve stajyerlik başlangıcının emeklik içinde başlangıç sayılması için Kanun Teklifi verdi. Gürer, “Staj ve çıraklık sigortasıyla emekli olmak için staj ve çırakların çalışma başlangıçlarının doğrudan emeklilikte başlangıç kabul edilmesi ve staj ve çıraklıkta geçen sürelere aynen askerlikte olduğu gibi borçlanma hakkı vermesi sağlanmalıdır” dedi. Gürer’in çıraklar ve meslek liselerindeki on binlerce stajyer öğrenciyi doğrudan ilgilendiren Kanun Teklifi, AK Partili milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

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Türkiye’ninyüzde 19’u kedi sahibi

Ajans Press’in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Avrupa ülkelerinde kedi sahipliği oranı belli oldu. Böylelikle Türkiye’nin yüzde 19’unun kedisi olduğu saptanırken aynı oranla ona İsveç eşlik etti. En çok kedi sahipliği yapan ülke ise yüzde 47 ile Romanya olurken, ikinci sırada yüzde 38 ile Letonya, üçüncü sırada yüzde 34 ile Macaristan dördüncü sırada ise yüzde 33 ile Slovenya ve Polonya, yüzde 32 ile Litvanya, yüzde 31 ile Fransa ve Avusturya, yüzde 27 ile Belçika, yüzde 26 ile de Danimarka olarak sıralandı. Kedileri daha az sahiplenen ülkeler arasında ise Yunanistan ve İspanya’nın başı çektiği görüldü.