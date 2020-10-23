Mardin, Diyarbakır Tunceli’den futbolcu çıkmıyor mu ?

Milli takımlardaki İstanbul yönünde devam eden ayrımcılık artarak sürüyor. Hatta bu ayrımcılık, artık U16 milli takımına kadar indirgendi. Fırsat eşitliği denen şey, eğitimde de sporda da, sanatta da, kısacası her yerde iyice ayyuka çıktı.

90’lı yıllarda adeta fırtına gibi esen Kocaelispor’da, golcü Saffet Sancaklı ve Ergun Kula, Süper Lig’de gol krallığında ilk iki sırayı paylaşıyorlardı. Milli takıma zar zor 1 kez çağrıldılar. Saffet İstanbul’a transfer olunca, defalarca mili takım oyuncusu oldu. Ergun yok olup gitti. Çünkü ikisi de Kocaelispor’daydı ve milli takıma 4 takım dışında başka kimseyi almak yasaktı !..

Anadolu devrimi sürerse, İstanbul’un balonlarının havası söner, rant elden giderdi…

Tek-El kırılmamalıydı…

Gurbetçi futbolcular dışında da hâlâ, İstanbul kulüpleri dışındaki Türkiyeli futbolcunun milli takıma grime şansı yok gibi…

Saffet ve Ergun’dan sonraki yıllarda Serdar, hele hele Taner Gülleri, milli takım kapısı göremedi…

Taner’in rahmetli babası, Adana ASKF başkanıydı ve hemşerisi Fatih Terim ile arası açık olduğu için, Galatasaray maçında bile 4 gol atıp, krallıkta Milan Baros ile yarışırken, Milli takım hocası Terim onun yüzüne bakmadı. O günlerde (2008) İspanya ile oynadığımız iki kritik maçta, milli takım bir gol bile atamadı, elendi. Çocukların bile rahatça görebileceği Taner gerçeği Terim tarafından kasıtlı olarak görülmezken, İstanbul spor basının taraflı kalemlerinden biri bile bu gerçeği yazma cesareti gösteremedi.

Yıllar yılları kovaladı. Şimdi aynı ayrımcılık U16 milli takımında bile görülüyor. Son açıklanan U16 kadrosunda, birkaç torpilli Anadolu kulübünden başka hiç bir kulüpten kimse yok. Anadolu’dan küçük yaşta alıp götürülmüş çocuklar da milli takıma seçilirken, kulüpleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş olarak yazıldığı için seçilebiliyorlar.

Yahu haydi geçtik Kocaeli’yi, Sakarya’yı, Bolu’yu, tek tük de olsa zamanında bizden oyuncular aldılar…

Hayatlarında hiç milli takım görmemiş Mardin, Diyarbakır, Cizre, Tunceli gibi kentlerde hiç mi futbolcu yetişmiyor ?..

Bu çocukları, aptalca yaptığınız ayrımcılıkla milli takıma kazandıramazsanız, ailelerini, mahallelerini, ilçelerini, kentlerini nasıl kazandıracaksınız ?..

Yüreklerindeki soğukluğu nasıl gidereceksiniz ?..

Siz kendinizi çok akıllı, milleti aptal mı sanıyorsunuz ?..

Nüfus kağıtlarında İstanbul yazmayan veya lisanslarında İstanbul kulüpleri ibaresi olmayan çocuklar üvey evlat mı ?..

Seçiciler gerçekten çok seçicisiniz…

Tebrikler…

Bence bu seçici antrenörlerin başına Metin Şentürk geçsin…

Belki net göremiyor ama gönül gözüyle, vicdanla sizden daha iyi görür…