Bazen kişi veya kurumların bir tek uygulaması bile çalışma yapısının ve bilgi düzeyinin göstergesi olabilmektedir. İşte bunlardan biri; Balık Pazarının eski yerinde, Pişmaniye Meydanı yapımı sürerken dikilmiş bir sedir ağacı.

Buraya neden, kentte sağlıklı gelişen onca ağaç türü varken sedir ağacı dikilmiştir? Bilen parmağını kaldırsın!..

Çünkü bu kentte her yaştaki sedir ağaçları yaklaşık 10 yıldan beri kuruyorlar.

Örnek mi istiyorsunuz? Şirintepe’ye gelin. Ne kadar tuhaftır ki bunlardan tamamen kuruyanlarını dipten kestiren belediye, Şirintepe’yi Kuruçeşme’ye bağlayan yol üzerinde, 15-20 kadar sedir fidanını grup halinde dikti. Herhalde bunların ağaç konumuna geleceği bilinmediğinden (!) dikimleri funda çalısı gibi 1,5-2 m aralıkla yapılmıştı. İnanılır gibi değil ama dikim yaptıkları bu alanın 30-40m ötesinde önceden dikilmiş ve kurumaya yüz tutmuş sedirler vardı. Doğal olarak bu son dikilenler de kuruyunca, 2-3 ay önce, belediyenin elemanları onların tamamını diplerinden kesti. Şimdi orası ağaçsız bir alan halinde duruyor. Fotoğraflarını hala saklıyorum.

Kurumaların nedeni benim tespitlerime göre “dal kanseri”. İğne yapraklar kararıyor ve dökülmeye başlıyor. Bu yüzden hasta ağaçları, hatta hastalanmaya başlayan ağaçları bakarak bile ayırt etmek çok kolay. Bu tür hastalıklara neden olan mantar, bakteri ve virüs gibi zararlılar, rüzgar, kuşlar ve hatta insanlar tarafından (özellikle ayakkabılara bulaşma sonucu) sağlıklı ağaçların olduğu yerlere taşınabiliyor. Bunun doğal bir sonucu olarak oturduğum Şirintepe’deki sedirler adeta sırayla kurumaktalar.

Dikilen bu ağaç, belediyenin kentin yeşil örtüsünden sorumlu birimlerinin, sedirin bu hastalığından haberi olmadığının yanı sıra kent ağaçlarının sağlık durumlarını belirleme gereğini duymadıklarını ortaya koyuyor.

Tabii bu durumda kentteki ağaçların sağlığını etkileyen faktörler belediyenin ilgili birimini hiç ırgalamıyor. Kalan sağlar bizimdir!..

Batı ülke şehirlerinde, özellikle “Küresel Isınmanın” ağaçları nasıl etkilediği ve bu yüzden hangi tedbirlerin alınması gerektiği araştırılıyor. Kullanılacak ağaç türleri ve orijinleri buna göre belirleniyor. İzmit’te bu yapılıyor mu? Örneğin bir önceki yaz, birçok ağaç türünün yapraklarının bir kısmını neden sonbahar şartları oluşmadan yaz ortasında döktüğünün farkına varıldı mı?

Ben kentlerde yeşil dokunun tesis ve korunmasına ilişkin planlamaların nasıl yapıldığını gösteren bilimsel yayınlar okuyorum. Bunlarda yazılanları okuyup İzmit’teki durumla karşılaştırmalar yapınca adeta “içim kararıyor”. İşte kuruması hemen hemen kesin olduğu halde dikilen bu sedir ağacı da plansızlığın kesin göstergesi. İnanır mısınız onda da aynı hastalığın belirtileri var. Aklına geleni, istediğin yere dik! Ne kadar bilimsel bir çalışma!..

Aslında çok merak ettiğim bir başka konu var : Bu ağaç dikilmeden önce tabandaki sert zemin (Büyük ihtimal beton veya asfalttır) kırılıp dışarı alındı mı? Bunu öyle merak ediyorum ki hiç sormayın !..

Çünkü Merkez Bankasının doğu kısmında, tramvay hattının bitişiğindeki alanlarda dikilmiş ağaçların yarısı bu nedenle iki sene içinde kuruda da !