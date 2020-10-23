Türkiye'de her 3 çalışanın 2'si işini kaybetme korkusu yaşıyor!

Pandemi nedeniyle ekonomi iyi gitmiyor…

Her şeye zam geldi…

İnsanlar işten çıkma korkusu yaşıyor…

Devlet, işten çıkarılmayı yasaklamasa, firmalar birçok işçisini işten çıkaracak gibi…

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Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) 27 ülkede yaptığı araştırmaya göre halen bir işi olan insanların yarısından fazlası önümüzdeki 12 ay içinde işini kaybetmekten korkuyor.

Türkiye’de ise bu oran yüzde 64’e çıkıyor. Sözcü Gazetesi’nden Mehtap Özcan Ertürk, güzel bir haber derledi. Bu haberi sizinle paylaşmak istiyorum.

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Uluslararası kuruluşlar, dünya ekonomisini felç eden corona virüsü döneminde ülkelerin uyguladığı ekonomik tedbirlerin iflasları ötelediğini, zombi şirketlerin sayısının çoğaldığını öngörüyor.

İflasların önemli bir kısmının 2020 yılı sonunda ve 2021 yılının ilk yarısında gerçekleşmesi bekleniyor.

Dolayısıyla işini kaybetme endişesi en az corona virüsü korkusu kadar çalışanları etkisi altına almış durumda.

8'İNCİ SIRADAYIZ

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) adına yürütülen yeni bir araştırmaya göre, çalışan yetişkinlerin yarısından fazlasının (yüzde 54) önümüzdeki 12 ay içinde işlerini kaybedeceklerinden korkuyor.

27 ülkede yapılan ankete göre, Türkiye'de ise her 3 çalışanın 2'si endişeli olduğunu dile getiriyor.

Araştırma şirketi Ipsos'un 27 ülkeden 12 bin çalışanla yaptığı araştırmaya göre, işini kaybetme korkusu yaşayanların yüzde 17'si “çok endişeli”, yüzde 37'si ise “biraz endişeli” olduğunu ifade ediyor.

Yapılan ankete göre, Türkiye'de ise çalışanların yüzde 64'ü işini kaybetme endişesi korkusu yaşıyor.

Bu oranla Türkiye, 27 ülke arasında endişenin en yüksek olduğu 8'inci ülke.

EN KAYGISIZ ALMANLAR

Araştırmaya göre, Türkiye'de çalışanların yüzde 19'u “çok endişeli”, yüzde 45'i “biraz endişeli” olduklarını ifade etti.

Çalışanların yüzde 26'sı “çok endişeli olmadıklarını”, yüzde 10'u ise “hiç endişe duymadıklarını” söyledi.

Önümüzdeki 12 ay içinde iş kaybı endişesi olanların oranı Rusya'da yüzde 75, İspanya'da yüzde 73 ve Malezya'da yüzde 71 düzeyine çıkıyor.

Almanya'da ankete katılanların sadece yüzde 26'sı önümüzdeki 12 ayda işini kaybetme korkusu yaşarken, endişenin en az olduğu diğer ülkeler arasında İsveç (yüzde 30), Hollanda (yüzde 36) ve Amerika Birleşik Devletleri (yüzde 36) yer alıyor.

Araştırmaya göre, çalışanların üçte ikisi mevcut işverenleri aracılığı ile geleceğin işleri için kendilerini geliştirebileceklerini söylüyor.

27 ülkede yeni becerileri mevcut işinde geliştirebileceklerini söyleyenlerin en yaygın olduğu üç ülke ise sırasıyla İspanya (yüzde 86), Peru (yüzde 84) ve Meksika (yüzde 83).

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Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) çalışmasına göre, ekonomideki küçülmeyle birlikte aynı oranda iflaslar da artıyorsa işsizlik 3 kat daha fazla oluyor”

Dünya Ekonomik Forumu’nun raporu dikkatle incelenmeli…

İŞ KAYBI KORKUSU EN YÜKSEK 10 ÜLKE

ÜLKE ORAN (%)

Rusya 75

İspanya 73

Malezya 71

Meksika 68

Peru 68

Şili 66

Polonya 65

Türkiye 64

Brezilya 63

Güney Afrika 63

İŞ KAYBI KORKUSU EN DÜŞÜK 5 ÜLKE

ÜLKE ORAN(%)

Belçika 37

ABD 36

Hollanda 36

İsveç 30

Almanya 26

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Karamürsel’de sokaklar itfaiyeciye ‘KAPALI’

Karamürsel’de itfaiye ekipleri, yangına dar sokak ve hatalı park nedeniyle güçlükle müdahale edebiliyor. Değil itfaiye aracı otomobilin bile geçemeyeceği sokaklar, olası yangın veya afet durumunda ulaşılamaz halde. Kentte itfaiye aracının giremediği sayısız sokak bulunuyor. Bir Karamürselli okurumuz yaşadığı bir olayı hem resimlerini çekmiş, hem de Karamürsel’de yaşanan oto park sorunu bakın nasıl dile getirmiş;

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“Karamürsel’de her yangın çıktığında ‘İtfaiye ekipleri, dar sokak ve park eden araçlar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekiyor’ sözünü çok sık duyarız. Geçen hafta da buna benzer olay yaşandı. Haber alınamayan bir vatandaş için İtfaiyeden yardım istendi, sepetli itfaiye aracı sevk edilerek balkonundan eve girmek için, itfaiye ekibi yola çıktı. İtfaiye ekipleri sokakların darlığı ve hatalı park eden araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük yaşadı. Akıllara büyük bir yangın olmuş olsaydı, ve kurtarılmayı bekleyen bir yada bir çok can olmuş olsaydı o insanların hali ne olurdu? Yaşanan bu olay sonrası, Karamürsel’in fiziki engelleri bir kez daha gündeme getirdi.

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Aslında bu sıkıntı Türkiye’nin bir çok il ve ilçelerinde yaşanıyor. Karamürsel’in bazı bölgelerinde bırakın itfaiyeyi otomobillerin bile geçeceği genişlikte yol yok. Gelişigüzel park edilmiş araçlar, dar olan yolları daha da ulaşılmaz kılıyor. Dar olan sokaklar araçların yüzünden daha da daralmış. Araçların geçmesi şöyle durusun bazı sokaklardan yayaların bile yan yana geçmesi zor. Acil bir durumda müdahalenin çok zor olabileceğini söyleyen vatandaş, Karamürsel’in en büyük sorunlarından biri de dar sokaklar ve gelişi güzel park edilen araçlar. Saniyelerle yarışan itfaiyenin dar sokaklar ve hatalı park eden araçlarla mücadelesi geç oluyor.

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Karamürsel’de bu durum en çok saniyelerle yarışan itfaiye erlerini etkiliyor. Karamürsel İtfaiyesi çalışanları dar sokaklara, kaldırımlara ve yasak yerlere park eden araç sürücüleri sebebiyle olay yerine ulaşmakta zorlanıyor. Benim bildiğim Avrupa standartlarına göre olay yerine ortalama 6 dakikanın altında ulaşması gereken İtfaiye bu hatalı park nedeniyle ulaşmakta zorluk çekiyor. Zamanla yarışan itfaiye erleri için her saniye çok kıymetli. Olay yerine en hızlı şekilde ulaşmaya çalışan itfaiye erleri, olay yerine ulaşana kadar pek çok zorlukla mücadele ediyor. En önemli sorunları ise, dar sokaklara bilinçsizce araçlarını park eden sürücüler.

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Otopark sorunu olduğu için vatandaşlar zorunlu hallerde sokaklarına park ediyorlar. Ancak park ederken buradan itfaiye, ambulans geçebilir diye düşünmüyorlar. Bu yüzden en sık rastlanan sorunlar yanlış park. Bu yüzden itfaiye çok zorluklar çekiyor. Yangına yetişirken zamanları çalınıyor. Zaman kaybı bazen korkunç neticelere varıyor. Zamanında yetişilmediği için mal ve can kayıpları yaşanıyor. İtfaiye araçları küçük araçlar değil sığmıyor’

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Karamürsel’de dar sokaklara araçlar park ettiği zaman, itfaiyenin olay yerine ulaşması çok zor oluyor. Bırakın itfaiyeyi ambulans için bile sorun oluyor. Bugün itfaiye, ambulans başkasına gidiyorsa yarın bize, size gelebilir. Onun için insanların park ederken düşünmesi lazım. Okurumuzun bu güzel yazısına teşekkür ediyoruz bizde bu yazılanı baştan sona destekliyor insanlarımızın başkalarını da düşünmesi saygı göstermesi gerektiğine inanıyoruz. Lütfen duyarlı olalım.

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Türkiye’de emekli olmak

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) yaptığı araştırmaya göre 2.6 milyon emeklinin geliri 763 lirayı ancak buluyor. 13.2 milyon emeklinin 7.9 milyonu ise asgari ücretin altında bir aylıkla geçinmeye çalışıyor... Araştırmanın bir diğer çarpıcı sonucu da gösteriyor ki; Türkiye'de emeklilerin 4.3 milyonu yani yüzde 47'si ya çalışıyor ya da iş arıyor. Oysa çalışma hayatındaki emekli oranı 2002 yılında yüzde 36 düzeyindeydi…

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Türkiye’nin adalet karnesi alt sıralarda

Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Av. Oğuz Saka, Deva Partisi Kocaeli İl Başkanlığı’nda Yeni Türkiye’de Anayasa Hukuku ve Türkiye’deki Hukuk Sisteminin Sorunları konulu sunum yaptı… Saka konuşmasının bir bölümünde bazı veriler paylaştı. Dünya Adalet Projesi’nin dönem dönem hazırladığı ‘Hukukun Üstünlüğü Endeksi’ne göre Türkiye; 2012/2013’de 92 ülke arasında 87., 2014’de 99 ülke arasında 59., 2015’de 102 ülke arasında 80., 2016’da 113 ülke arasında 99., 2017/2018’de 113 ülke arasında 101., 2019’da 126 ülke arasında 109., 2020’de 128 ülke arasında 107’inci sırada… Bu veriler gösteriyor ki, Türkiye’de hukukun üstünlüğü alt sıralarda… Myanmar ve Nikaragua’nın bile adalet karnesi Türkiye’den iyi durumda… Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu tabloya üzülmemek elde değil.

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Genç emekliler ülkesi değiliz

Emeklilerin yüzde 80'ine yakınını 55 ve yukarı yaştakilerin oluşturduğu kaydedilen raporda Türkiye'nin “genç emeklilikler” ülkesi olduğu iddiası da çürütülüyor. Diğer yandan, Türkiye'de emeklilikte ortalama ömür beklentisi 17.6 yıl ile OECD ve Avrupa ortalamasının oldukça altında. Emeklilikte ortalama ömür beklentisi Fransa'da 25 yıl olurken Yunanistan'da ise 24 yıl.