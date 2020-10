Niğde’den zararsız dönmeliyiz

Kocaelispor’un, 3-0’lık Çorum iç saha maçının, 1-0’lık Afyon deplasman ve İnegöl iç saha galibiyetlerinin anlamlı olması için, çarşamba günü Niğde Anadolu FK maçından 3 puanla dönmeliyiz.

Dinçel yüzünden işe geç başlayan teknik direktör Erhan Altın, tribünde ve yedek kulübesinde kazanca katkı sağladığı bu 3 maçta da, sergilenen futbolun yeterli olmadığını kendisi de biliyor. Ancak şu an için ağır bir hamle yapması, son derece riskli olur. Bunun bilincindeki tecrübeli teknik adam, devre arasına kadar ‘Ne kazansak iyidir’ mantığıyla adım atıyor. Bakmayın onun ‘Her maç final, maç maç gidiyoruz’ dediğine. Her rakibi tek tek inceliyor ve buna göre taktikler belirliyor. Fikstürü önüne koyuyor ve en az 5 haftalık rakiplere karşı alınacak puanların, devre arasında nasıl bir avantaj sağlayacağını hesaplıyor. Şu anda bile, devre arasında kaç puanda ve hangi sırada olacaklarını aşağı yukarı tahmin edebiliyordur. Onun ‘Maç maç gidiyoruz, her maç final’ sözcüğü, futbolcuların kazandıkları ya da kaybettikleri her maçı hemen unutarak, bir sonraki maça motive olması içindir.

Ancak, geçen maçlar belki unutulabilir ama, 6-1’lik tarihi Manisa yenilgisini 40 sene kimse unutur mu ?..

80’lerde formayı giyen Erhan Altın de, Gençler Birliği ve Kayseri karşısında alınan 7-8’lik yenilgiyi unutabiliyor mu ?..

Manisa maçı da unutulmayacaktır…

O gün o rezaleti yaşatanlar, artık o kadar özveriyi de istemesin !..

O gün bu şerefli formayla o sahada olanlar, bu yenilgilerini hiç unutmasın ve utanmaya devam etsin. Çünkü bu maç, onların da kariyerine geçti…

Bir musibet bin nasihatten iyidir misali…

***

Sakın ola ki, çarşamba günü deplasmanda oynanacak Niğde maçını, kimse küçümsemesin. Daha önce yazdığımız gibi, bu ligin adı ‘Misli.com!..’… Yorum ise size ait ...

Her an her türlü şaşırtıcı sonuç yaşanabilir. Bırakın 1., 2. ve 3.Lig’i bir kenara, Süper Lig’de bile neler olduğunu hep beraber görüyoruz. Geçen sene kasım ayında başlayan ‘Süper Lig’de ilk kez canlı bahis’ uygulaması, Yıldırım Demirören ve sahibi olduğu Misli.com’a hazırlıktı. Geçen yıl Türkiye’de de resmi canlı bahis başladıktan sonra, oynanan maçlara bakın, 80’nci dakikaların ardından nasıl da coştu bizim futbolcularımız. 85-90-95’te gelen 3’er 4’er goller aslında bizi hiç şaşırtmadı. Gol kısırı olan ligimizde bir anda ‘Gol patlaması’ yaşandı ve de bunu iddia eden bizler için, bu sonuçlar doğal bir şeydi…

Yıllardır Fransa’da, İngiltere’de, Almanya’da yaşanan bir gerçekti bu…

Amerikan güreşi gösterisi ve oynanan bahisler gibi…

Nihâyetinde bize de geldi…

Bahis hırsı sonunda da, Pandemi korkusu yaşadığımız günlerde ligler risk altında (Bilim kurulu onay vermemesine rağmen) oynatılarak, yüzlerce futbolcuya Covid bulaşmasına sebep olundu…

Belki onlar yaşamını yitirmedi ama, ne biliyorsunuz bulaştırdıkları arasında ölenler de var ?..

Bunun vebâlini kim ödeyecek ?..

***

Neyse konumuza dönerek noktayı koyalım: Kocaelispor işte böylesi handikapların bulunduğu ve şaibelerin çok olduğu ligde, küçük ya da büyük rakip ayırmadan, Niğde’ye de gereken ciddiyet içerisinde hazırlanarak, 3 puanı alıp gelmeli ki, üçte üç yapmanın bir anlamı olsun.

Unutulmasın ki Kocaelispor’a 6, İnegöl’e 5 atan Manisa FK, iç sahada gitti, son sıralardaki Ergene Velimeşe karşısında 1-1’lik skorla, bir puanı zor kurtardı…

Bakın bakalım, o maçın beraberlik oranı kaçmış ?..