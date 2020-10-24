Geçen hafta yağan şiddetli yağmur ve dolu,her yerde olduğu gibi KARAMÜRSEL’de de çok büyük zararlara yol açmış,insanlar tehlikeli anlar yaşamıştı.

Bu arada ilçede devam etmekte olan DALÇIK inşaatı için açılan kanallara yağmur suları dolmuş,yaya vatandaşlardan bazıları bu su dolu kanalların içine düşmüşlerdi.

İşte bunlardan birisine, su kanalından çıktıktan sonra ilgililer GEÇMİŞ olsun ziyaretine gitmişler.

Su kanalına düşen vatandaş;

“Telefonum zarar gördü,

-Telefonun ne markaydı?

-Ayfon 5

-Sana bir üstünü, 7’sini alalım.

-İşin var mı,bir yerde çalışıyor musun?

-İşsizim…

-Sana bir yerde iş bulalım,

-Hayır istemem!

-Peki,başka ne istersin?

-Müteahhitle yüz yüze görüşmek isterim!

Der ve ilgililer vatandaşı Dalçık inşaatını yapan müteahhitle bir araya getirir…

Müteahhit:

-Benden ne istiyorsun? Diye sorar.

Su kanalına düşen vatandaş:

-Senden 40 milyon istiyorum (!)

Diye cevap verir…

Neden 5-10-20-30 değil de 40 milyon?

Hangi değer ve kıstaslara göre bu vatandaş “40 milyon isterim” diyor?

Yahu adamlar iyi niyetle gelip seni ziyaret etmiş,geçmiş olsun demiş,zarar ziyanın varsa karşılayıpyenisini alalım demişler…

Sen iş bile istemiyorsun amma,

Müteahhitten 40 milyonlira istiyorsun!

Bu, su kanalına düşme işi biraz da;

“müteahhittenbi şeyler koparırım” planlaması gibi.

Yani, senin 40 bin liralık bir sorunun var galiba!

Yahu hasar yok,hastanelik durum yok,senin gibi o gün yağmur sularına kapılıp onlarca kişi mağdur olmuş sana “-geçme oradan!” diye ikaz edip uyaranlara aldırış etmeden açılan çukurdan atlayıp karşıya geçmek istiyor ve ağzına kadar su dolan çukura düşüyorsun,vatandaşlar seni çekip çıkartıyorlar…

İşsizsin,iş istemiyorsun,

Müteahhitten 40 milyon lira istiyorsun!

Bak arkadaş;

Şayet bu olay sırasında bir yerin kırıldı,yaralandın iş göremezlik kaybın varsa önce git hastaneden rapor al, daha sonra mahkemeye başvur hakkını ara ama özel olarak müteahhitten hemde 4o milyon (!) para isteme belki mahkeme hakkın varsa 40 milyondan daha fazlasına karar verir.

BÖYLE SENİN GİBİ 10 KİŞİ ÇIKSA VE MÜTEAHHİTTEN 40 milyon istese inan bu DALÇIKinşaatı ne biter ne de müteahhidin bu paraları ödemeye ömrü yeter!

GÜVENLİK TEDBİRİ ALINDI;Teşekkürler…

Karamürsel’de devam eden DALÇIK inşaatında “GÜVENLİK TEDBİRİ” alınması ile ilgili Kocaeli Valiliğine geçen hafta bu sütunda yaptığımız uyarı dikkate alınmış,hafta içinde yol kenarları emniyet tedbiri ile donatıldı.İlgililere ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz.

KIZDERBENT’te“Taş Ocağına Hayır’pankartları yakıldı!

Karamürsel’in KIZDERBENT mahallesinde açılmak istenen TAŞ OCAĞI boykot eden Dernek tarafından mahalle içi ve çevreye aslan “Taş Ocağına Hayır” yazılı pankartlar, birileri tarafından toplanmış ve yakılmış!

Anlaşılan Kızderbent’e Kocaeli AKP milletvekili İlyas Şeker’in ziyareti etkisini göstermiş ki,artık Kızderbent’te herkesin “Taş Ocağına Hayır” diyenlerden geri dönüş yapanlar olmuş.HAYIR demekten imtina edenler mahalledeki afiş ve pankartları yakarak tepkilerini dile getirmek istemişler.

Kızderbent Turizm ve Kalkınma Derneği, afiş ve pankartlarının yakılma olayı ile ilgili Savcılığa SUÇ duyurusuyaptı ve eylemlerini sürdürmekten vazgeçmeyeceklerini açıkladı.