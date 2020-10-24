Şebboy çiçeği

Saygıdeğer Okuyucularım;

Şebboy, çok eskiden beri bahçelerde, saksılarda, pencere kenarlarında, balkonlarda kullanılan ve çok sevilen değerli bir çiçektir. Şebboyun değişik renklerde birçok çeşidi bulunmaktadır. Ayrıca katmerli ve yalınkat türleri olduğu gibi boylu ve bodur türleri de vardır.Şebboy, güzel kokusu olan bir çiçek olup kesme çiçekçilikte de bolca kullanılmaktadır. Şebboy; kırmızı, pembe, mor, kahverengi, kanarya sarısı renklerinde çiçekleri olan bir yıllık ve çok yıllık bitkidir.

Şebboyun üretimi tohumla yapılmaktadır. Yazlık ve Kışlık çeşitleri olan şebboyun tohum ekme zamanları da bu çeşitlerin durumlarına göre değişik zamanlarda yapılır. Yazlık şebboyların tohumları, Şubat sonu ve Mart Ayı içinde; Kışlık şebboyların tohumları ise Ağustos Ayında toprağa ekilir. Fideler, beş veya altı santim boylanınca onar santim aralık ile şaşırtma yastıklarına dikilir. Şaşırtma yastıklarında on veya onbeş santim olan şebboy fideleri, buralardan alınarak park ve bahçelerdeki esas yerlerine ve saksılara dikilir.

Bahçelere dikilecek şebboyların aralıkları otuza otuz santim olmalıdır. Saksılara dikilecekler ise birer adet veya saksı büyüklüğüne göre birkaç adet olabilir. Şebboyların boyları, yetişme ortamına ve çeşidine göre yirmi santimden başlayarak bir metreye kadar boylana bilmektedirler. Şebboyun bulunduğu yer, bol güneş almalıdır; toprağı hafif killi ve kireçli olmalıdır. Dikimden önce toprak gübrelenerek bellenmeli ve ondan sonra şebboy fideleri dikilmelidir. Hava şartlarına göre sulamaları düzenli bir şekilde yapılmalıdır.Şebboyların çiçekleri geçip solanları budayarak temizlenmelidir; böylece daha sonra açacak olan çiçeklerin sağlıklı bir şekilde ve bolca açmasına katkı sağlayacaktır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe