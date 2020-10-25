O Gazi’nin davranışı, devletin parasına el uzatmak isteyen o müteahhite ders olsun

O müteahhit kim, siz biliyorsunuz.

Cümle alem biliyor…

Bütün Kocaeli biliyor…

Ben ibretlik o olayı anlatayım.

Kahramanın adı, Jandarma Uzman Çavuş Cengiz Erduran.

Cengiz Erduran, 5 yıl önce Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’ne bağlı Karabulak Jandarma Karakolu’na PKK’lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

2 yıl hastanede tedavi gördü ve “gazilik” unvanı ile 22 yıllık askeri görevinin karşılığı 160 bin lira tazminat alarak emekli oldu.

Avukatı “az tazminat verildiği” gerekçesiyle dava açtı.

Erzurum 2. İdare Mahkemesi, bilirkişi raporuna uyarak Gazi Cengiz Erduran’a 1 milyon 679 bin 866 lira 71 kuruş tazminat verilmesini karara bağladı.

Dikkatle okuyun bundan sonrası çok önemli.

Ancak Gazi Cengiz Erduran, ilgili makama dilekçe yazdı “Devletin bu kadar yüksek parayı şahsıma ödemesi vicdanımı rahatsız ettiği için gönlüm razı olmadı, bu paradan vazgeçiyorum” dedi ve 1 milyon 679 bin liralık tazminatı almadı.

Şu gönül zenginliğine bakar mısınız?

Devlet için çarpışmış, yaralanmış, iki yıl süren tedavi sonunda ancak kendine gelebilmiş, mahkeme 1 milyon 679 bin lira tazminat ödenmesini kararlaştırmış, ama gazi diyor ki, “Devletimin bu kadar yüksek parayı şahsıma ödemesi vicdanımı rahatsız ediyor…”

Ve tazminatı elinin tersiyle itiyor.

Söyler misiniz, bu gönül zenginliği değil de nedir?

Bir “gönül zengini” Gazi Cengiz Erduran’a bakın…

Dönün bir de “para zengini” geçinen, hakkı olmadığı halde devletten 10 milyonlarca lira talep eden o müteahhite bakın!

Sen heykeli dikilecek adamsın Gazi Cengiz Erduran!

Helal olsun sana!

Helal olsun seni yetiştiren aileye!

Çocukların seninle ne kadar gurur duysa azdır.

Sayıştay’dan 5 bin 703 “kirli” dosya

Vay canına!

Batmışıyız da haberimiz yok.

Bir ülkede resmi kurumların 5 bin 703 “kirli” dosyası olur mu?

“Kirli dosya” derken…

*Hırsızlık…

*Yolsuzluk…

*Usulsüzlük…

*Rüşvet…

*Hortumlama…

*Çalma çıpma…

Adına ne dersen de.

Gazeteler günlerdir yaza yaza bitiremiyor.

Sayıştay; resmi kurumları denetlemiş, yakalamış, rapor düzenlemiş, TBMM’ye göndermiş.

Çünkü Sayıştay, TBMM adına denetim yapıyor.

Ama iktidar “körleri” oynuyor.

Muhalefet ise pek oralı değil.

Yargı mı?

Onlar da “sağırlar” rolünde.

Sonunda çalan çaldığıyla kalıyor.

Oysa “iç edilen” paralarda bizim alın terimiz var.

Ekmeğimizden kesip ödediğimiz vergiler devletin hazinesinde birikiyor ve iktidar olan siyasi partinin kullanımına veriliyor.

İktidarın bu paraları nasıl harcadığı da TBMM denetimine tabi.

Tabii bütün bu kurallar “kâğıt üzerindeki” kurallar.

Takan var mı?

Hesap soran var mı?

Ermenistan kimin için savaşıyor?

Ermenistan-Azerbaycan arasındaki savaşı ibretle izliyoruz.

Bir ülke düşünün…

3 milyonluk bir ülke, dış borcu 6 milyar dolar.

Her 100 kişiden 30’u yoksul.

Her 100 kişiden 20’si işsiz.

İMF ve Dünya Bankası’ndan gelen borç ve kredilerle çarkı çevirmeye çalışıyorlar.

Ama bu ülke kıçındaki yamalara bakmadan, Azerbaycan’a saldırdı, inatla savaşmayı da sürdürüyor.

Bunun bir mantığı var mı?

Böyle bir ülke savaşacak gücü kendinde bulabilir mi?

Ah Rusya, ah!

Bulmuşsun garibanı parmağında oynatıyorsun.

Amacın belli.

Türkiye’ye gel gel yapıyorsun.

Türkiye’nin başını bir bölgede daha belaya sokmak istiyorsun.

Ama yemezler!