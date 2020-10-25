Ulaşım sorununu sadece karayolu ile çözmek doğru mu?

Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Murat Kürekçi, zaman zaman kent gündemiyle ilgili açıklamalar yapar…

Sorunları dile getirir…

Çözüm yolları sunar…

Kürekçi, önceki gün ilimizdeki ulaşım sorunuyla ilgili açıklama yaptı…

Önemli açıklamalardı…

Kürekçi’nin değerlendirmesini sizinle paylaşmak istiyorum…

“Kocaeli ve komşu illerin şehir ulaşım sorunu her geçen gün artmaktadır.

Ulaşım sorununu sadece karayolu ile çözmeye çalışmak sorunu daha da içinden çıkılmaz hale getirmektedir.

Ulaşım ücretleri ve sürdürülebilir ulaşım son derece önemlidir.

RAYLI SİSTEMİN KULLANILMAMASI

Adapazarı-Pendik arasında faaliyet gösteren Adapazarı treni yıllarca devre dışı kalmış olup, halkın tren kullanım alışkanlığı unutturulmaya çalışılmıştır.

Mevcut güzergah Pendik- Adapazarı arasına kısaltılmıştır.

Halen 20’nin üzerinde tren istasyonu kapalı durumdadır (Derbent, Köseköy, Kırkikievler, Tavşancıl, Diliskelesi ve en önemlisi Haydarpaşa tren istasyonları halen faaliyette değildir). Günlük 24 olan sefer sayısı 8 sefere, vagon sayısı da 7’den 4’e düşürülmüştür.

Diğer yandan, pandemi sebebi ile durdurulan Bölgesel Tren Seferleri halen başlatılmamıştır.

Daha önce yük taşımacılığı yapılan Haydarpaşa limanı gibi birçok liman demiryolu bağlantısı iptal edildiğinden, bu yükleri taşıyan araç trafiği de karayoluna eklenmiştir.

Organize Sanayi Bölgeleri ve Liman - Demiryolu bağlantıları ile ilgili çalışma planı halen açıklanmamıştır.

YAPILAN YATIRIMLARIN DÜŞÜK KAPASİTEDE KULLANILMASI

Marmaray için hedeflenen günlük taşınacak yolcu sayısı 2 milyon iken, pandemi öncesi günlük taşınan yolcu sayısı ortalama 500 bin civarında gerçekleşmiştir.

Hedeflenen yolcu sayısının yüzde 25’ine ulaşılmıştır.

Marmaray Temel Atma Töreninde basına verilen bilgiye göre Boğaz geçiş kesiminde çift hat olarak Kazlıçeşme'den sonra Yedikule'de yer altına giren Marmaray’ın, Yenikapı ve Sirkeci boyunca ilerleyerek İstanbul Boğazı'nın altından geçip İstanbul'un Anadolu yakasında (Asya) Üsküdar'daki yer altı istasyonuna ulaşıyor, Ayrılıkçeşme'de tekrar yeryüzüne çıkarak Söğütlüçeşme'ye ulaşıyor.

Yaklaşık 13,5 kilometre olan bu kesim, bugün hizmete girdi.

Gebze-Halkalı banliyö hattının da hizmete girmesiyle Marmaray ile Gebze-Halkalı arasında 2-10 dakikada bir sefer yapılacak.

Tek yönde saatte 75 bin, günlük ortalama ise 1 milyon 200 bin yolcu taşınabileceği bilgisi verilmiştir.

Ancak; Kasım 2019 Basında yer alan bilgiye göre; Marmaray'da 29 Ekim 2018-12 Mart 2019 arasında taşınan yolcu sayısı 318 milyon 330 bin 118 olurken, 13 Mart-29 Ekim tarihlerinde söz konusu rakam 84 milyon 355 bin 697 olarak gerçekleşmiştir.

Basit bir hesap ile; 84.355.697/ 230 GÜN(yaklaşık) = 366.676 Gerçekleşen günlük taşıma ve günde 16 saatlik çalışma süresince tek yönde günlük taşıma: 183.338 Kişi / 16 saat: 11.458 Kişi/saat olarak gerçekleşmektedir.

Yani; Marmaray ile hedeflenen yolcu taşıma kapasitesinin, ilk 230 gün taşıma oranlarına bakılırsa 6 kat az yolcu taşındığı görülmektedir.

HIZLI TREN İÇİN BİLET BULMAK MÜMKÜN DEĞİL

İstanbul- Ankara arasında karşılıklı 16 sefer yapan hızlı tren ile sefer başına 410 kişi taşınarak, yaklaşık 6.500 kişi taşınabilmektedir.

5 yıl önce günlük yolcu potansiyeli 85.000 kişi olarak açıklanmış idi.

Yani, ifade edilen mevcut potansiyelin yüzde 10’u bile taşınamamaktadır.

Güzergah üzerinde bulunan illerden bilet bulmak başlangıç ve varış istasyonlarına göre daha zor durumdadır.

Hızlı tren sebebi ile kapatılan birçok tren istasyonu halen çalıştırılmamaktadır.

Büyük kentlere göçü engellemek için ilçelerde yaşayan vatandaşların hızlı ve güvenli ulaşımını sağlamak gerekirken, mevcut tren istasyonlarını kapatmak son derece yanlış bir uygulamadır.

YÜKSEK KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ

Karayolu ulaşımında kullanılması hedeflenen Osmangazi Köprüsü, yüksek geçiş fiyatı sebebi ile tercih edilmeyip Kocaeli ili üzerinden Bursa ve İzmir illerine ulaşım devam etmektedir. Yüksek geçiş ücretleri, kent içi karayolu trafiğinde de araç yoğunluğuna sebep olmaktadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM

Uzun vadeli raylı taşıma sistemleri yerine lastik tekerlekli taşıma sistemlerinin ön plana geçirilmesi sürdürülebilir taşıma prensiplerine aykırıdır.

İthal edilen yakıt ile ucuz yolcu taşınması mümkün değildir.

Günümüzde; Gebze-Gölcük arasında hizmete sokulan 700 nolu hat için yolcu taşıma ücretinin 25 TL/kişi olarak belirlenmesi bu durumun bir sonucudur.

Hat 700 için belirlenen bu ücret halen Otogar-Kartal arasında yolcu taşıyan Belediye otobüsü ücretine göre de yaklaşık 2,5 kat daha yüksektir.

Tam ücret bedelinin kişisel araç ile yapılacak yolculukta tüketilecek yakıt ücretine yakın bir ücret belirlenmesi dikkat çekicidir.

Osman Gazi Köprüsü kullanılmadan Körfez dolaşılarak yapılan yolculuk 70 km olup, İzmit-Pendik arasında bu mesafe Adapazarı treni ile 10 TL/kişi ÜCRET İLE YAPILABİLMEKTEDİR.

Kişisel araç sahiplenmeyi özendirici yatırımlar-ücretlendirmeler yerine, toplu ulaşımı ve bisiklet kullanımını özendirici yatırımlara öncelik verilmelidir.

Kış şartları bize göre daha zorlu olan ülkelerde bile çocuklar okullarına bisiklet ile ulaşabilmektedir.

Deniz yolcu ve yük taşımacılığının geliştirilmesi için tüm ulaşım yöntemleri arasında bütünsellik sağlanmalıdır.

Herkesin kendi aracını kullanması halinde, toplum olarak öngörülen hedeflere ulaşılamayacağını kamuoyu ile paylaşırız.”

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Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Murat Kürekçi’nin ilimizdeki ulaşımla ilgili görüş ve düşüncelerini yukarıda okudunuz…

Kocaeli, stratejik olarak çok önemli bir bölgede…

Her yıl sanayisi artıyor…

Nüfusu artıyor…

İlimizden geçen araç sayısı artıyor…

Kentimizi yönetenler, ulaşım konusunda daha önemli projeleri hayata geçirmeli diye düşünüyorum.

YRP’li Aras, gazetemizin manşetini örnek gösterdi

Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras, önceki gün Karamürsel’de Ali Osman Aydın’ın ilçe başkanı olarak atanmasının programına katıldı… Orada yine AKP hükümetini eleştirdi… Aras konuşmasının bir bölümünde gazetemizin birinci sayfasını havaya kaldırdı. Gazetemizin manşeti şuydu,” ESKİ BAKAN ERGÜN, AKP’NİN RÜŞVET VE TORPİL ÇARKINI ANLATTI”…

Gazetemizi havaya kaldıran Aras, şunları söyledi;

“‘İktidar partisinin kurucusu, iki bakanlık yapmış geçenlerde bakın basın toplantısı yapmış ve ne demiş, Ak Partiyi kötülüyor, eeee senin ne işin vardı orada, sen sütten çıkma ak kaşık mısın?

Bu iktidar yolcu, bunu ben söylemiyorum anketler söylüyor.

8 yıldır Ak Parti iktidarda işsizlik, hırsızlık, yolsuzluk, cinayetler, kapkaççılar, boşanmalar, fuhuş, uyuşturucu, borçlar, manevi erozyon kısacası dertler arttı.

Ak Parti den kim memnun sadece, iktidarın yalakaları menfaatleri olanlar” dedi…

Sıra dışı açıklamalarıyla dikkat çeken Aras, bu kez bizim gazetenin manşetini göstererek, iktidarı ve eski bakan Nihat Ergün’ü eleştirdi…

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A101, Türkiye’nin alışveriş alışkanlıklarını çıkarttı

1 Eylül – 10 Ekim tarihleri arasında, A101 Kapıda uygulamasının tüm Türkiye’deki yolculuğuna dair ilginç ayrıntılar öne çıktı. Önemli rakamsal verileri kapsayan çalışma aynı zamanda Türkiye’nin şehir bazında tüketim alışkanlıklarına da ışık tutuyor.

· Bu tarihler arasında A101 Kapıda araçları 3.778.560 km yol kat etti. Bu mesafe Dünya ile Ay arasında 5 kez gidilip dönülecek mesafeye denk geliyor...

· Uygulama, 1.041.430 defa indirildi. Bu rakam dünya üzerindeki ülkelerin yaklaşık üçte birinden daha kalabalık…

· Şu ana kadar 104.189 kapı zili çalındı ve toplam 2.674.138 ürün teslim edildi...

· Türkiye “Haftaya dolu dolapla başlayalım!” dedi. En çok sipariş, Pazar günleri saat 19.00-21.00 arası verildi…

· En çok sipariş veren bölge, İstanbul’un Kadıköy ilçesi oldu…

· Türkiye çapında en çok sipariş verilen ürün olarak maden suyu öne çıktı. Maden suyu, şu ana kadar 106.573 adet satılarak en çok talep gören ürün oldu...

· İstanbul özelinde baget ekmek öne çıkarken İzmir, en çok Nimet marka boyoz sipariş eden il oldu...

· Ankara özelinde ise süt ve süt ürünlerinin öne çıktığı görüldü…

· A101 Kapıda’nın gözde ikilisi, yemeklerin vazgeçilmezi patates & soğan oldu… Bu ikili 2.700 kez sipariş edildi.

· Hakkâri, yüzdesel olarak en çok soğan sipariş eden il olurken Kırşehir ise en az soğan tercih eden il oldu…

· Sinop’ta kahvaltının en önemli öğün olduğu ortaya çıktı. Sinop, siparişlerinin %7’sinde peynir ve zeytin çeşitleri isteyerek yüzdesel olarak en çok kahvaltılık sipariş eden il oldu…

· En çok çekirdek çitleyen il olarak ise Zonguldak öne çıktı… Zonguldak, siparişlerinin %6’sında kuruyemiş isteyerek yüzdesel olarak en çok kuruyemiş sipariş eden il unvanını aldı.

· A101 Kapıda’nın tadını yine çocuklar çıkardı. Şu ana kadar toplam 8.382 adet Milkten Milkino kakaolu süt sipariş edildi.

· Tadına doyulmaz, keyfi paylaşılmaz çikolata siparişlerinde ise ipi Ardahan göğüsledi ve yüzdesel olarak en çok çikolata sipariş eden il oldu.

· Pandemi sürecinin en çok tüketilen ürünlerinden kolonya tüketiminde Giresun, maske tüketiminde ise Bilecik öne çıktı.

· Soffio çocuk bezi, en çok sipariş edilen bebek ürünü oldu...

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Altın ödül Memorial’in

Türkiye’nin en kapsamlı sosyal medya ödülleri Social Media Awards Turkey 2020’nin sağlık kategorisinde “Altın Ödül”ün sahibi, üçüncü kez Memorial Sağlık Grubu oldu. Memorial Sağlık Grubu CEO’su Uğur Genç, “Sosyal medyada altın ödülü üçüncü kez almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bizim için büyük bir onur. Topluma bilgi aktarımında sosyal medyanın çok önemli bir araç olduğu gerçeğinden hareketle, bu kanalları en doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz” dedi. Memorial Sağlık Grubu’nu kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

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İNTERNET HIZINDA Türkiye kaçıncı sırada?

Ajans Press’in, CEOWORLD verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 207 ülkenin yer aldığı ve internet hızının en yüksek olduğu ülkeler belli oldu. Böylelikle 5.27 megabitindirme hızıylaTürkiye’nin 102’nci sırada yer aldığı kaydedilirken, 85.02 megabit indirme hızıyla birinci sıraya yerleşen ülke ise Tayvan olarak görüldü. Tayvan’ın sahip olduğu indirme hızıyla yüksek çözünürlükteki bir filmi 8 saniyede indirebildiği belirlendi. Tayvan’ı indirme hızı ile takip eden diğer ülkeler de 70,86 mb ile Singapur, 67,46 mb ileJersey, 55.18 mb ile de İsveç, 49.19 mb ile Danimarka, 42.77 mb ile Japonya, 41.69 mb ile Lüksemburg, 40.21 mb ile Hollanda, 38.85 mb ile İsviçre, 38.73 mb ile de San Marino ilk on içerisinde yer aldı. İnternet hızında geride kalan ülke ise 0.38 mb hızla Yemen olarak kayıtlara geçti. ABD listenin 15. sırasında yer edinirken, Birleşik Krallık ise 34 sırada yer aldı.