Dikkat: Niğde yangın yeri !..

Sezon başı Altınordu takımı, pilot uygulaması yaptığı ve desteğini çekip satışa çıkardığı kulübe bakışı nedeniyle, Niğde halkından tepki aldı. Kocaeli Birlikspor gibi çakma bir oluşum meydana getirildi ve fos çıktı.

Zaten İzmir nire, Niğde nire ?..

70’li yılların 2.Lig takımı, şimdilerde kan ağlıyor…

Durumu vahim…

6 maçta, 4 yenilgi…

Niğde Anadolu FK’nın 2.Lig Beyaz Grup bilançosu ağır…

Belki de son şanslarından birini Kocaelispor karşısında kullanacak…

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Kocaelispor, hafta içi mesaisinde yarın, Niğde’ye, şehit Ömer Halisdemir’in memleketinde Anadolu FK takımına konuk olacak. Çalkantılı bir dönemden sonra, iyi futbol oynamasa da, zar zor kazansa da, 3’te 3’lük seri yakalayan Kocaelispor, Manisa’nın da Ergene Velimeşe’ye 1-1’lik skorla takılmasıyla, beklemediği bir anda, zirveye iki puan daha yaklaştı. Ancak, Afyon ve İnegöl karşısında son saniyelerde yüreklerin ağza geldiği 1-0’lık galibiyetler, hâlâ endişe yaşatıyor.

Takım kazanıyor, ama güven vermiyor…

Argo deyimiyle ‘salla pati’ gidiyor…

Yani düşe kalka !..

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Böylesi takımlar her zaman ters sonuçlar alabilir. İşte Ergene Velimeşe. Sezon başı flaş transferlerle dikkat çekti, sonra öyle kötü bir başlangıç yaptı ki, herkesin ağzı açık kaldı. Ama gitti, geçen hafta çarşamba günü Manisa FK gibi rekortmen lideri deplasmanda 1-0 yenecekken, 1-1 beraberliğe razı oldu. Lider Manisa sevinçten göbek attı…

Manisa Kocaelispor’u aynı sahada 6-1 yenmişti, diğerlerine de sahayı dar etmişti. Bizim İzmit’te zar zor 1-0 yendiğimiz İnegöl’ü onlar deplasmanda 5’lik simit yapmıştı. Ergene Velimeşe’nin beraberliği ve galibiyeti son anda kaçırması, bu ligin tam da bir ‘Misli.com’ ligi olduğunun en basit delilidir. 35 yıllık 2.Ligi (Asıl adı 3.Lig) kumara teslim edenler utansın !..

Acaba Atatürk, “Ben sporcunun, zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim” derken, bahis üzeriden para kazananını, maç satanını, teşvik primi alanını, takımını satıp, rakip takıma transfer olanını demek istedi…

Kesinlikle hayır !..

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Yani Niğde Anadolu FK’nın, yarınki maçta alacağı beraberlik, bu ligerde sürpriz olmaz. Kocaelispor’un Niğde’ye yenilmesi de, bu futbolla bize çok sürpriz olmaz. Çarşıda pazarda gördüğümüz yeni yetme değil, 50 yıllık gerçek Kocaelisporlu dostlar, ‘Niğde de kimmiş, eze eze, rahat yeneriz’ diyemiyorlar. Çünkü, kimseye güven vermiyorsunuz…

Ha, ‘1-0 olsun, 3 puan bizim olsun’ diyorsanız, o başka mesele. Anadolu devrimini başlatmış, iki Türkiye Kupası kazanmış bu camia, kötü futbolla kazanılan şampiyonluğu kendine yakıştıramaz.

Erhan Altın da öyle…

Daha iyi oynamalısınız…

Daha ezici bir üstünlük sağlamalısınız…

Özgüveninizi yükseltmelisiniz…

Sinerji yaratmalısınız…

Ki, rakipler bile bundan etkilensin…

Kentin üzerindeki ölü toprağını atmak sizlerin elleri, ayakları ve beyinlerinde…

Çünkü, bu camia öyle aldatılmışlıklar, ihanetler gördü ki, artık kimseye güveni kalmadı. Kıçı başı ayrı oynayan binlerce dansöz (zenne) camiayı kirletti. Hiç çekinmeden, başka kulüplerin taraftarı olmalarına rağmen “En koyu Kocaelisporlu benim” derken, milleti enayi zannedip kandırdığını sananlar, Allah’ı kandıramadıkları için, herkesi kedine lanet okuttu, kulüpten soğuttu…

90’lı yıllarda Güvenç Kurtar ile rekor üstüne rekor kırarken, Kocaelispor ile özel maçlar yapabilmek için bakanları devreye sokan takımlar, şimdi Süper Lig’de oynuyorlar, özel maç için biz onların kapısını aşındırıyoruz…

Böyle bir kulübün taraftarında ruh sağlığı kalır mı ?..

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Neyse sözün özü, yarınki Niğde maçında hazır gördüğümüz isimler, kaptanlar Numan ve Mesut, Gökhan, Semih, Bayram, Körfez’in yeni şövalyesi tarihi filmlerdeki adıyla Benhur, Kemalcan’a diğerleri de acilen eklenmelidir…

‘Suskun Kral!’ Bahattin’den de artık bir patlama bekliyoruz ama, kendisine iyi pasların atılması şartıyla…

Yarınki maç tahminim ise şöyle:

Niğde Anadolu FK:0-Kocaelispor:2…

İzin veriyorum… Skor bu kez de tutarsa, kıskanan rakiplerimiz yine kanıra kanıra çatlayabilir…