Siyasi virüs adaleti yok eder!

Ekmek almaya parası yetmeyen yurttaşlarımızın parasız ekmek almalarının bilinen yollarından birisi de askıda ekmek uygulamasıdır.

MHP lideri sayın Devlet Bahçeli geçen günlerde askıda ekmek uygulamasının öneminden bahsetmişti.

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Hukuk ve adalet bir ülkede hava, su, ekmek kadar önemli.

Keşke Sayın Bahçeli ekmekle yetinmese de adalet ile ilgili taleplerde bulunsaydı.

Çünkü vatandaşlarımız adalete ulaşamıyor.

Bırakın vatandaşlarımızı milletvekillerinin bile adalete ulaşamadığı bir ülkede yaşıyoruz.

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Biliyorsunuz, Enis Berberoğlu MİT Tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla yargılandığı davada "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası almış ve milletvekilliği düşürülmüştü.

Daha sonra yapılan genel seçimde yeniden partisi tarafından aday gösterilerek milletvekili seçilmiş ama kesinleşen bu karar nedeniyle vekilliği düşürülmüştü.

Bu arada Anayasa mahkemesi Berberoğlu hakkında seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının oy birliğiyle ihlal edildiğine hükmetmişti.

Karar sonrası yeniden yargılanma talebiyle yapılan başvuruyu İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi reddederek Anayasa mahkemesi kararını uygulamadı.

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Adaletin hayata geçmesinin temel koşullarından birisi insanların hangi davranışlarının suç olduğunun önceden bilinmesi ve suç şüphesi halinde bu yasal düzenlemelerle yargılanmalarıdır. Yani insanlar yasada belirtilmeyen bir suç nedeniyle yargılanamaz ve cezalandırılamaz.

Yasayı uygulayanlar da yasalara kesin olarak uymak ve öyle kararlar vermek zorundadır.

Yasaya dayanmayan kararlar keyfi kararlar olur ki o zaman o ülkede hukuk devletinden, adaletten bahsetmek mümkün olmaz.

Buna ceza hukukunda kanunilik prensibi denilir.

Anayasamızın 153. maddesi “Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. Anayasa mahkemesi kararları hemen resmi gazetede yayımlanır.

Yasama, yürütme, yargı organlarını, idare makamları, gerçek ve tüzel kişileri bağlar” hükmünü taşımaktadır.

Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş ve yargılama usullerine hakkında kanunun 50’nci maddesi de Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ihlal kararlarına ilk derece mahkemelerinin uymak zorunda olduğunu emreder.

Ceza mahkemesi kararlarında idare mahkemesi kararları gibi yerindelik kararları olamaz.

Bu nedenle yukarıda bahsedilen yasa hükümlerini İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi uymak zorundadır.

Bu hava ve su kadar açık ve tartışmasızdır.

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Eğer bu kadar açık Anayasa ve yasal düzenlemeler karşısında ilk derece mahkemesi, Anayasa Mahkemesi kararına uymama cesareti gösteriyorsa durum çok daha vahimdir.

Yargıtay başkanlarından değerli üstat Sami Selçuk adıyla siyasallaşan dava Ergenekon adlı kitabında “ Bilim der ki siyaset soylu ve özverili bir kamu hizmetidir. Ama bir tutamcık siyaset yargılamaya karıştırılırsa virüse dönüşür.Yargı hastalanır.kirli adalet salgılar “ demektedir.

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Ergenekon davalarının ne kadar siyasallaştırıldığı şimdi daha iyi anlaşılıyor.

Ülkemizdeki adalet uygulamaları halen bu ifadeyi doğrular noktaya gelmiştir.

Adalet askıda ekmeğe benzemez.

Ya tam vardır yada yoktur.

Az adalet anlayışı adaleti yok eder.

Bu ülkenin ana konusu siyasetin adalete etkisini ortadan kaldırmak ve yargı bağımsızlığı olmalıdır.