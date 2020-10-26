Torbadan sadece yapılandırma çıktı

Beklenen borçların yapılandırılması ile ilgili yasa metni ortaya çıktı. Geçen haftaki yazımızda kapsamın geniş olacağını belirtmiştik. Ancak matrah artırımı, stok affı gibi konuların tasarıdan çıkarıldığı sadece borçların 36 ay süreyle yapılandırıldığına ilişkin düzenlemenin plan bütçe komisyonundan geçtiği görülmektedir.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILIYOR

Meclisin gündemine gelen düzenlemeye göre; gelir ve kurumlar vergisi, KDV, ÖTV, motorlu taşıtlar kredi yurtlar kurumu borçları ile tüm idari para cezaları kapsama alındı.

Ayrıca trafik cezaları, nüfus para cezaları gibi amme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki kanuna göre takip edilen diğer alacaklarda kapsam içinde.

Belediyelerin ve özel idarelerin tüm alacakları ve TOBB, TESK. BAROLAR ve TÜRMOB aidat ödemeleride kapsamda.

Yalnız sigara ve korona önlemlerine aykırı davranışlara kesilen cezalara af yok.

Dolayısıyla maliyenin 298 milyar sosyal güvenlik kurumunun, 165 milyar TL alacağı yapılandırılacak.

HANGİ TARİHE KADARKİ BORÇLAR VE BAŞVURU NE ZAMAN?

Meclise inen tasarıya göre 31.08.2020 tarihine kadar olan borçlar yapılandırma kapsamında yapılandırma talepleri yılsonuna kadar bildirilecek.

GECİKME FAİZİ NE KADAR?

Borçlara hesaplanacak gecikme faizi aylık binde 35 olarak belirlendi yani yıllık olarak düşünüldüğünde %4,2 gibi olmaktadır. Ayrıca borçların tamamı ilk taksitte ödenirse gecikme zammının % 90 silinecek.

TAKSİTLE YAPILACAK ÖDEMELERDE HANGİ KATSAYI UYGULANACAK

Hesaplanan borçların 6 ve 18 taksitle ödeneceği (2 şer aylık) ancak taksit sayısına göre katsayılar arttırılmıştır. Buna göre

-Altı taksit için 1.045

-Dokuz taksit için 1.083

-On iki taksit için 1.105

-On sekiz taksit için 1.150

Katsayıları ile çarpılarak taksite bağlanacak toplam tutar hesaplanır.