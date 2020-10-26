Uyanık firmalar fiyatı önce artırıp, sonra indiriyorlar!

Mart ayından beri koronovirüs ile mücadele ediyoruz…

Bir yandan mücadelemiz korona ile, diğer yandan da fiyat artışlarıyla…

Yani zamlarla…

Pandemi dönemi öncesiyle, şimdiki fiyatlar arasında neredeyse yüzde 50 fark var…

Pandemiyi bahane eden, zammı yapıştırdı…

TÜKETİCİYİ KANDIRIYORLAR

Corona virüsü salgını döneminde halkın alım gücündeki hızlı erime sonrası indirimsiz satış imkansız hale geldi.

Bunu gören birçok firma, fiyatı kağıt üzerinde artırıp sonra ona yüzde 25-50 seviyesinde indirim uyguladığını duyurarak tüketicileri kandırma yoluna gidiyor.

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, konuyla ilgili açıklama yaptı…

Firmaların uyanıklığını gözler önüne serdi…

Genel Başkanı Turhan Çakar şunları söyledi;

BÜYÜK ALDATMACA VAR

Pandemide bu büyük aldatmaca çok arttı.

5 liralık ürünü 10 lira yapıp, sonra ‘7 liraya indirdik' diyorlar.

Bu konuda hiçbir denetim yok, vatandaş tamamen bu sahtekarların eline bırakılmış durumda…

MARKETLER DENETİMSİZ

Gıda ürünlerinde özellikle fiyatı günlük değişen sebze meyvede fiyatı önce artırıp sonra indirim tabelası yerleştirmek şimdilerde hemen hemen tüm marketlerde moda olmuş durumda.

Fiyatları günlük takip etmeyen bir tüketicinin aldatmacayı fark etmesi imkansız.

Bugün işsizlik, yoksulluk öyle bir seviyede ki indirimsiz olan hiçbir ürüne bakılmıyor bile. Firmalar da işte bunu kullanıyor.

Marketlerin yanı sıra internette de fiyat aldatmacası çok sık yapılıyor.

Marketlerin yanı sıra dijital satışlar da hiçbir şekilde denetlenmiyor…

Piyasa tamamen başı boş bırakılmış durumda.

Sadece açıklamalar, uyarılar yapılıyor.

Oysa 24 saat bu satışların denetlenmesi gerekiyor.

GRAMAJ HİLESİNE DİKKAT!

Son dönemde paketli ürünlerde gramaj hilesi de çok arttı.

Firmalar, fiyatı aynı tutup ürünün gramajını düşürerek gizli zam yoluna gidiyor.

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Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu tüketicileri uyararak şöyle dedi: “Tüketicilerin marketlerden almış olduğu paketlenmiş ürünlerde artık çok dikkatli olması lazım. Çünkü gizli bir zamla karşı karşıyalar.

Bu şampuan 600 mililitre olması gerekirken 550 mililitreye düşmüş.

Tüketici alışkanlıkları istismar ediliyor.”

ZAM VAR, DENETİM YOK

Yukarıda Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar ve Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu’nun açıklamalarını okudunuz…

Firmalar zam yapıyor…

Denetleyen yok…

Ürünün gramajını düşürüp, gizli zam yapıyorlar…

Ses çıkaran yok…

OLAN VATANDAŞA OLACAK

Pandemi sürecinde her şeyin fiyatı arttı, bir tek maaşlar artmadı…

Yani anlayacağınız alım gücü her geçen gün düşüyor…

Bu pandemi süreci devam ettikçe, firmalar bunu fırsata çevirip, zam üstüne zam yapmaya devam edecek…

Yani olan yine vatandaşa olacak…

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Hüseyin Baş, Z kuşağı lideri

Bağımsız Türkiye Paatisi’nin kongresinde seçilmiş genel başkan olan Hüseyin Baş, tebrikleri kabul ediyor… Kongre sonrası açıklamalarda bulunan BTP Genel Başkan Başdanışmanı ünlü gazeteci Nurcan Sabur, "Ben liderimiz Hüseyin Baş'a 'Z kuşağı başkanı' diyorum. Z kuşağını anlayan ve temsil edebilecek tek lider, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tır" dedi. Peki z kuşağı nedir? Genel olarak 2000 yılından günümüze kadar olan zamanda doğmuş kişiler Z kuşağına dahil ediliyor. 21. yüzyılın ilk nesli olan Z kuşağı, teknoloji ile iç içe ve kişisel hırsları olan kişiler olarak belirtilir. Türkiye, genç bir nüfusa sahip… Dolayısıyla Türkiye’de, 7 milyona yakın z kuşağında kişi bulunuyor… z kuşağının gücü, küçümsenemez…

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Ersoy’dan Macron’a kınama ve lanetleme

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, sık sık işçi haklarıyla ilgili açıklama yapıyor… Ersoy bu kez yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef aldı… Ersoy, “İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaretlerini ve sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed'e saldırılarını sürdürmesi, tüm dünyadaki Müslümanlara açıkça saldırıdır. Macron’u kınıyor ve lanetliyoruz” diyerek tepkisini dile getirdi… Ersoy gibi Macron’a tepki gösterenlerin sayısı çok fazla… Macron, gerek Doğu Akdeniz’de, gerek Kıbrıs’ta, gerekse Ermenistan’a verdiği destekle, tehlikeli sularda yüzüyor.

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Yeni ormanlara fidanlı ‘çözüm’

Özel Gebze Çözüm Koleji, Hospital Park Hastaneleri ile ortaklaşa fidan bağışı kampanyası başlattı. Hatay’daki orman yangını sonucu zarar gören bölgeye Gebzeli vatandaşların da desteği ile fidan dikim kampanyası başlattı. Çözüm Koleji yapılan fidan yardımlarını sonrasında bölgeye giderek fidanların dikimini gerçekleştirecek. ‘28 Ekim 2020 Mevlid Kandili’ne kadar sürecek kampanyaya destekler devam edecek. 11 Kasım 2020 tarihinde fidan dikimi Hatay ilimizde gerçekleştirilecektir. Kampanya için 1 fidan bedeli: 10,00 TL… Ormanlarımız yanıyor… Ama yanan ormanların yerine geleceğimiz için mutlaka yeni fidanlar dikmeliyiz…

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Altın ödül Memorial’in

Türkiye’nin en kapsamlı sosyal medya ödülleri Social Media Awards Turkey 2020’nin sağlık kategorisinde “Altın Ödül”ün sahibi, üçüncü kez Memorial Sağlık Grubu oldu. Memorial Sağlık Grubu CEO’su Uğur Genç, “Sosyal medyada altın ödülü üçüncü kez almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bizim için büyük bir onur. Topluma bilgi aktarımında sosyal medyanın çok önemli bir araç olduğu gerçeğinden hareketle, bu kanalları en doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz” dedi. Memorial Sağlık Grubu’nu kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

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İNTERNET HIZINDA Türkiye kaçıncı sırada?

Ajans Press’in, CEOWORLD verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 207 ülkenin yer aldığı ve internet hızının en yüksek olduğu ülkeler belli oldu. Böylelikle 5.27 megabitindirme hızıylaTürkiye’nin 102’nci sırada yer aldığı kaydedilirken, 85.02 megabit indirme hızıyla birinci sıraya yerleşen ülke ise Tayvan olarak görüldü. Tayvan’ın sahip olduğu indirme hızıyla yüksek çözünürlükteki bir filmi 8 saniyede indirebildiği belirlendi. Tayvan’ı indirme hızı ile takip eden diğer ülkeler de 70,86 mb ile Singapur, 67,46 mb ileJersey, 55.18 mb ile de İsveç, 49.19 mb ile Danimarka, 42.77 mb ile Japonya, 41.69 mb ile Lüksemburg, 40.21 mb ile Hollanda, 38.85 mb ile İsviçre, 38.73 mb ile de San Marino ilk on içerisinde yer aldı. İnternet hızında geride kalan ülke ise 0.38 mb hızla Yemen olarak kayıtlara geçti. ABD listenin 15. sırasında yer edinirken, Birleşik Krallık ise 34 sırada yer aldı.