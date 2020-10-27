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Makale Yazısı-27 Eki 2020 - 20:00

Din saldırısı!
Raif Kandemir

Raif Kandemir

İnsanlığın öncelikli gereklerinden birisi, insanın, insanların kutsal saydığı inançlara saygılı olmaktır! Yeri geldikçe birçok kişi, herkesin düşüncesine saygılıyım diye hiç de samimi bulmadığım bir söylemi tekrar eder durur.  Her düşüncesine saygı duyuyorsun da herkesin inançlarına saygı duymayı neden kabul etmiyor, dile getirmiyorsun?

 Her ne kadar içtenlikte inandığı ve doğru yaşadığı tartışmalı, hatta kabul edilemez gözükse de; Dini inanca sahip olduğunu söyleyen kişilerin inanç ve uygulama değerlerine bakmakta  yarar var.

 Bugün, İslam dinine mensup, dindar olduğunu söyleyen ama Kur’an esaslarına göre dindar değil de din istismarcısı olduklarını gördüğümüz menfaat gurupları yada bir takım servislere angaje olmuş ihanet topluluğu olan guruplar; ne yazık ki çok sayıda var.  Her ne kadar birbirlerini dinsizlikle itham edecek kadar sapkın olsalar da, her birinin işine göre tabi olduğu, varlığında tartışma açmaktan kaçındıkları üç temel unsur var. 

Allah’ın varlığı ve birliği,  

Allah’ın resulü peygamber,   

İslam dininin esasları, Kur’an!

İslam dinine hizmet adına var olduklarını söyleyen tarikat, cemaat, yurt, kurs ve benzeri oluşumları asla kabul etmiyorum.  Uygulama ve yaşam biçimlerinin, din adına;  dine asla yakışmayacak, özüyle bağdaşmayacak tutum ve davranışlarının,  sayılamayacak kadar çok olduğundan da kuşkum yok.  

Ancak  bir an bile olsa  dikkatten kaçırılmaması gereken, çok önemli bir konu var ! Bu meczup yaratıkların tutum ve davranışlarındaki yanlışlıklar, çarpıklıklar, sapkınlıklar, satılmışlıklar… asla ve asla dinin kusuru değildir.  Din adına, kendisini dinin hizmetkarıymış gibi yedirmeye çalışan bu güruh nedeniyle asla ve asla din hedef alınmamalı, dine saldırı için,  bahane olarak kullanılmamalıdır…

Dindar olduğunu söyleyen ve asla bu dinin temsilcisi olamayacak yapıdaki mahlukat, eğer  gerçekten din ehli olsa; her şeyden önce dine saldırılmasına neden olacak zafiyetler  göstermez.  Dinle, asla bağdaşmayacak tutumları nedeniyle din konusunda saldırıya geçmek için fırsat kollayanlara çanak tutmaz…

Dine doğrudan doğruya asıl zararı verenler ikiye ayrılır.

BİRİNCİSİ gerçek din düşmanlarıdır. Bunların amacı, taşıdıkları kasıt çerçevesinde dini inançları yozlaştırmak, yok etmektir. Dolayısı ile dine saldırmak isteyenler de o yobazların  tutum ve  davranışlarından beslenirler… Bu gurubun içerisinde, din bu zannettirilerek tabi olmuş pek çok sayıda zavallı da vardır. Hatta o kadar ki; Mallarıyla, canlarıyla hatta  namuslarıyla körü körüne bağlılık gösterir ve  bu sapkınlıklara  hizmet ederler…

İKİNCİSİ, din adına yapılan  yanlışları  fırsat bilen,  yıkıcı bir dille seslendiren, eleştiren ateistlerdir ki; dinci yobazlar, kendilerine yönelik her türlü  eleştiri veya  karşı çıkma halinde   en güçlü savunma  argümanı olarak bunu kullanırlar. Ateistler,  deistler, dinsizler, siyonistler, başka  dinlerin misyonerleri fanatikleri…

 

Dinin asıl düşmanını arıyorsak; her ne kadar   yüzeysel bir bakışla   Ateistler, dinsizler,  inançsızlar hatta   deistler,  siyonistler ve  hatta   başka  dinlere  mensup olan kimselermiş gibi görünüyor ise de ;  Dini asıl tahrip eden,  yozlaştıran,  esaslarından saptırıp  bir kısım insanlardaki inanç temellerini sömüren, bir kısım insanlardaki inanç temellerinin soğumasına  neden olan,  ya  zavallı ya da  kötü niyetli insanların bir araya  geldiği, getirildiği  organize  edilmiş topluluklardır.

Her söylem ve eylemleri sözüm ona din içindir, din adınadır. Ama ne yazık ki;  Bu topluluklar, kendi içlerinde ortaya çıkan sapıklıklar, çarpıklıklar, hırsızlıklar,  yolsuzluklar, ırz  düşmanlıklarının  üstüne  gitmezler, yapanlara karşı hiçbir yaptırım uygulamak  gibi bir  davranış  göstermezler, Bu konularda  bir birlerine  arkalarını döner, adeta  görmezden  gelirler. Hatta  kendi çıkarlarına da  zarar verebilir  düşüncesiyle   bir şekilde ve  hızla  üstünü örtmek isterler… 

Bundan da şu sonuç çıkar, demek ki; Onlara göre bütün bu yanlışlıklar kabul edilebilir niteliktedir. O halde her birisi aynı çirkinlikleri yapabilirler…   

Şimdi gelelim işin en vahim, en acı tarafına! Dine bunca zarar veren meczuplar hakkında idarenin etkili bir yaptırım uyguladığı, önlem aldığı konusunda bugüne kadar etkin bir  önleyici düzenleme  ve uygulama göremedik. Hatta o kadar ki; ortaya  çıkan her  skandalda,  bu meczupların bir takım üst düzey oluşumlarda iltifatlarla, ikramlarla itibar  gördüklerini  gördük, görmeye de devam ediyoruz…

İşin özeti,  Müslümanlık kisvesine bürünenler dini tahrif etmez ise,  kimse edemez.  Müslüman olan  dinini  Kur’an esaslarına  göre  yaşar ve insani  ilişkilerini ona  göre   düzenler ise;  Hiç kimse  dine saldıramaz!

Onun için;  Dine  saldırıyor diye birilerine saldırmakla birlikte, öncelikli olarak dine  saldırılmasına sebebiyet verenlere  karşı uyanık olmak, önlem almak ve ortadan kaldırmak   en akılcı ve  sağlıklı yoldur…

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