Vali olabilmek!..

Vali olmak kolay mı?

Gerçek bir “HUKUK DEVLETİ” düzeninde kolay değil!

Bir kenti, özellikle de büyük kentleri yönetmek kolay iş değildir.

Bu ülkede, bir Siyasal Bilgiler Fakültesi var; 1859’dan bu yana bu ülkeye Maliyeci, Hariciyeci ve İdareci adaylarını yetiştiriyor.

Bu okulda, “idari şubede” öğrenim görenler, öncelikle “Anayasa Hukuku’nu” öğrenirler. Sonra, “Kamu Yönetimi”, “Toplum Bilim” “Toplumsal Psikoloji”, “Ruhbilim”, “İnsan Hakları”, “Maliye”, “ Ekonomi” gibi temel bilimler başta olmak üzere, toplum yönetimi ile ilgili olarak almaları gereken “temel altyapıyı” alırlar.

“Kaymakam” olabilmek için; ciddi bir sınavdan geçerler. Sınavı kazanırlarsa, ciddi bir staj dönemi yaşarlar. “Yönetici olma” niteliğini kazanmışlarsa, küçük ilçelerden başlayarak, adım adım değişik ilçelerde Kaymakam olarak görev yaparlar.

Bu süreç içinde “Yönetin Deneyimleri” kazanırlar.

Geldikleri “yönetici kimliklerine göre” Vali Yardımcısı ve Vali olurlar.

Bu, “Demokratik bir HUKUK DEVLETİ” yapılanmasında olağan süreçtir.

Kocaeli’de görev yapan gelmiş geçmiş Valileri düşünün; bu kentte “eserleri olan ve toplum nezdinde iz bırakabilen” kaç vali anımsıyorsunuz?

Liseyi bitirdiğim yıl, bir grup arkadaşımla Cevat Fehmi Başkut’un eseri, “Buzlar Çözülmeden” adlı oyunu sahnelemek üzere, Halk Eğitim Merkezi’nden salon tahsisi istemiştik. Zamanın valisi; “Ben bir Kaymakamımı deli rolünde oynatmam” diyerek salon tahsisi yapmadı! Oysa, o oyun o güne kadar Şehir ve Devlet tiyatrolarında onlarca kez sahnelenmiş bir klasikti.

Bir zamanlar “Keltepe” olarak bildiğimiz ama çoğumuzun çıkıp bir dağ havası almadığımız bir dağı çıkıp inceleyen ve “KARTEPE” adıyla bir kış sporları merkezi olarak temelini atan Hüseyin Öğütçen’i nasıl unutabiliriz?

Bu kente “İZEYAP ve Kocaeli Dokümantasyon Merkezi” gibi kurumsal yapıları kazandıran, ufkumuzu açan Kemal Nehrozoğlu unutulur mu?

“Vali Bey çöker misin” diyen, zamanın Başbakanı Turgut Özal’a; “DEVLET ÇÖKMEZ EFENDİM” diyen Malatya Valisi Naim Cömertoğlu unutulur mu?

Bir ülkede, her kademede görev alacak kamu görevlileri, Liyakat esasına göre seçilirse, o ülkede vatandaş da mutlu olur.

Ne var ki, günümüz Türkiye’sinde diğer kamu görevlileri gibi Kaymakam ve Valiler de büyük ölçüde “Liyakat” esasına göre değil, “İtaat” esasına göre seçiliyor!

Hiçbir “yönetim eğitimi olmayan” baylar bayanlar, partili kişilikler, vali yapılıyor!

Ve bunlar, sözleri ve “yönetim kültürü” yanlışlarıyla ortaya çıkıyorlar!

“Hizmetkarı” oldukları vatandaşı aşağılayan, hakaret eden, haksız muamele eden yöneticilerin en büyük eksikliği “birey ve kitle psikolojisi” birikiminden yoksun olmalarıdır.

Normalde, yönetim kademelerinde görev alanlar, Devlet’in Anayasası ve Yasalarına göre ve vatandaş arasında ayrım gözetmeksizin görev yapmalıdırlar.

Öte yandan; Kaymakam ve Valiler, doğal olarak, mevcut siyasal iktidarın tercihlerine göre de hareket edeceklerdir.

Ama, kişisel onurlarını zedelemeden!

Yasaları çiğnemeden!

AKP iktidarı ile ilginç Kaymakam ve Vali kimlikleriyle karşılaşmaya başladık!

· Vatandaşı tehdit eden, azarlayan, hakaret eden, “empati” ile bakamayan,

· CUMHURİYET DEĞERLERİNE aykırı uygulamalar ve sosyal paylaşımlar yapan,

· Öğrencileri siyasal iktidarın mitinglerine taşıyan,

· Seçimlerde resmi araçları iktidar partisinin hizmetine sunan,

· Muhalif parti yöneticileri ya da taraftarlarına saygısızlık yapan,

· Açıkça siyasal kimliğini ortaya koyan,

Kaymakam ve vali örnekleri görüyoruz!

Anayasası’nda “Demokratik, Laik, Sosyal Hukuk Devleti” nitelikleri olan Türkiye Cumhuriyeti ve bu ülkenin vatandaşları olarak bu yaşadıklarımızı hak etmiyoruz.