İzmit Belediyesi’nde baş döndürücü gelişmeler var!  

31 Mart 2019 seçimleri sonrasında İzmit’te AKP’nin 15 yıllık saltanatı yıkıldı…

İzmit Belediyesi’nin başına CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet geçti…

Hürriyet, o koltuğa oturduğu ilk günden beri elinden geleni yapıyor…

Başarılı projelere de imza attı.

Ama bir türlü kadrosunu oturtamadı.

Son günlerde İzmit Belediyesi’yle ilgili sık sık değişik haberler okuyoruz…

BİR HABER GELDİ…

-İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar arasında sorun yaşandı… Hürriyet, toplantıyı terk etti…

BİR HABER GELDİ…

-İzmit Çınar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Gonca Berktay, görevinden istifa etti…

BİR HABER GELDİ…

-İzmit Belediye Başkanı Dilek Yalçın’ın yetkileri elinden alındı…

BİR HABER GELDİ…

İzmit Belediyesi Kültür Müdürlüğü Koordinatörü Ertuğrul Akalın, görevinden istifa etti…

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Tüm bu gelişmeler, sıra dışı…

Baş döndürücü…

Bu gelişmelerin bir nedeni olmalı…

Bu gelişmelerin nedeni de açıklanmalı…

Açıklanmadıkça, altı kaşınır…

Bilgi kirliliği ortaya çıkar…

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Ulaşıma zam ve yeni sistem

Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ve kooperatif başkanları önceki gün gazetemizi ziyaret etti… Kendileriyle bir süre sohbet ettim… UKOME’den ulaşıma yüzde 25 zam istemişler… UKOME, kasım ayında zam kararını görüşecek ve zammı onaylayacak. Zam oranı yüzde 25’den biraz düşük olur… Başkan Kurt, artık dayanacak güçleri kalmadığını, yeni bir sisteme geçmeleri gerektiğini söyledi… Yeni sistemle ilgili 2015 yılında dönemin genel sekreteri olan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile görüşmüşler… Askıda kalmış… İstanbul, bu 5 yıl önceki modeli şimdi uygulayacak. Kocaeli de, 5 yıl önceki uygulamayı şimdi faaliyete geçirmek istiyor… Yeni sistemde, bütün halk otobüslerini Büyükşehir işletecek… Bir nevi halk otobüslerine gelir garantisi verilecek. Böylece halk otobüsü sahipleri, her ay ne kadar para alacağını bilecek, kafası rahat olacak.

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Körfez Atalar’daki PTT Şubesi kapatılıyor

PTT, pandemi sonrasında bazı şubeleri kapatarak can sıkıyor… Alınan bilgiye göre PTT, Körfez’deki Atalar Mahallesi’ndeki şubesini de kapatacakmış… Mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Mahalle Muhtarı Fitnat Gündüz, kapatılması yönünde alınan kararın çok yanlış olduğunu söylüyor… Gündüz, “Mahallemizde çok sayıda emekli var. Bütün ihtiyaçlarını bu PTT şubesi üzerinde gideriyor. Bu şube aktif bir şekilde de faaliyetini sürdürmektedir. Buranın kapatılması yönünde alınan karar; mahalle halkımızın yok sayılması anlamına gelir. Kapatılması yönünde alınan karardan bir an önce dönülmelidir "diyor… Ben de muhtara katılıyorum, bu savaştan hep birlikte çıkacaksak, PTT de kar amacı gütmeden bu savaşa destek vermeli…

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Popüler mesajlaşma uygulamalarına dikkat

Araştırmacılara göre popüler mobil mesajlaşma uygulamaları, kişisel verileri ifşa ediyor. Kullanıcıların adres defterlerindeki telefon numaralarına göre kişileri bulmasına olanak tanıyan keşif hizmetlerine dikkat çeken Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, hackerlerin bu hizmetler üzerinden kişisel verileri ifşa edebildiğine dikkat çekiyor.

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Özellikle kullanıcıların gizlilik ayarlarında varsayılan uygulama ayarlarını değiştirmesi gerektiğini aktaran Günal, kullanıcıların profil resimleri, güncellemeler, son görülme zamanı vb. kendilerine dair bilgi verecek kısımları sadece iletişim halinde oldukları rehber kişilerine açık tutmalarını öneriyor. Çağırımız, teknoloji çağı… Bu nedenle çok dikkatli olmak lazım…

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Mevlid Kandili Kandiliniz kutlu olsun

Bugün Mevlid Kandili… Mevlid kavramı sözlükte 'doğmak, doğum yeri ve doğum zamanı' anlamlarına gelmektedir. Mevlid Arapça'da 've-le-de' kökünden türetilmiş bir kavramdır. Mevlid gecesi, Rebiul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Peygamberimiz Hz.Muhammet’in doğum günüdür.

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Oyuna ayrılan bütçe YÜZDE 21 ARTTI

Strateji ve pazarlama danışmanlık şirketi Simon-Kucher & Partners ile bağımsız pazar araştırma enstitüsü Dynata, oyun sektörünün pandemiden önce ve sonraki dönemlerde yaşadığı değişimi araştırdı.“Global Oyun Sektörü ve Covid-19 Etkileri” araştırmasına göre, pandemi döneminde dünya genelinde video oyunlara yapılan harcamalar yüzde 39 arttı.

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Araştırmaya göre, Türkiye’de aylık oyun sektörü harcamaları pandemi döneminde geçtiğimiz yıla oranla yüzde 21 yükselirken, bu oranın pandemi sonrası dönemde yüzde 10 seviyesinde kalması bekleniyor. Türkiye’de pandemiden önce video oyunlara ayda ortalama 123 TL harcanırken, pandemi esnasında bu harcamaların ortalama 150 TL’ye çıktığı gözlemlendi.

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İşsizlik en çok gençleri etkiledi

Ajans Press’in, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)verilerinden elde ettiği bilgilere göre, işsizlik oranları belli oldu. Böylelikle OECD ülkeleri arasında işsizlik en çok gençleri vururken, Ağustos ayında yüzde 15,35 olduğu kaydedildi. COVİD-19 ile birlikte herkes işsizlik sürecinden etkilenirken, en çok 15-24 arası gençleri ve kadınları vurduğu saptandı. Ağustos ayındaki kadınlardaki işsizlik oranı da yüzde 7,63 olarak kaydedildi. 2020 yılının en yüksek işsizlik oranı ise Temmuz ayında görülürken toplamda yüzde 7,97 seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Bu oran Şubat ayında yüzde 5,22 iken Ağustos ayını yüzde 7,42 ile kapadı. Her dönemde en yüksek işsizlik oranı 15-24 yaş arası gençlerde görüldü.