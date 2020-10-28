Cumhuriyet'i korumak, kollamak, yaşatmak HEPİMİZİN görevidir

Bugün…

29 Ekim…

Cumhuriyetimizin 97’inci yılı kutlu olsun…

Size Cumhuriyetin anlam ve önemiyle ilgili bir yazı paylaşmak istiyorum…

**

Cumhuriyet Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet rejimini ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.

Cumhuriyet Bayramının kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir.

29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in Onuncu Yıl Kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bugünü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

SAVAŞ TAM 4 YIL SÜRDÜ

Osmanlı İmparatorluğu'nda, ikinci Meşrutiyetin ilanından altı yıl sonra Birinci Dünya Savaşı başladı.1914'te başlayan Birinci Dünya Savaşı'na dünyanın belli başlı devletleri katıldı.

Dört yıl süren savaş sonunda bizimle birlikte olan devletler yenildi.

Savaş kurallarına göre biz de yenilmiş sayıldık.

Ülkemiz İngilizler, Yunanlılar, Fransızlar, İtalyanlar tarafından paylaşıldı.

MİLLET MECLİSİ TOPLANDI

Ulusuna inanan, güvenen Mustafa Kemal Paşa,19 Mayıs 1919'da Samsun'a geldi.

Erzurum'da, Sivas'ta kongreler düzenledi.

Mustafa Kemal Paşa "Tek bir egemenlik var,o da Milli egemenliktir.

Ülkeyi yine ulusun kendi gücü kurtaracaktır." diyordu.

Yurdun dört bir tarafından gelen ulus temsilcileri -milletvekilleri- 23 Nisan 1920 günü Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nde toplandı.

ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞI

Meclis, Mustafa Kemal Paşa'yı başkan seçti.

Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Büyük Millet Meclisi Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı başlattı.

Bir yandan efeler, dadaşlar, seğmenler bulundukları yörede düşmana karşı koydular.

Öte yandan düzenli ordular İnönü'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da savaştılar.

Yurdumuz düşmanlardan kurtarıldı.

Tahtını, rahatını düşünen padişah, yenilen düşmanla birlikte yurdumuzdan kaçtı.

İmzalanan Lozan Barış Antlaşması ile yeni bir devlet doğdu.

Bu doğan devletin yönetim biçimi henüz belirlenmemişti.

ANKARA, BAŞKENT OLDU

İkinci dönem Büyük Millet Meclisi 11 Ağustos 1923'te ilk toplantısını yaptı.

13 Ekim 1923'te Ankara Başkent oldu.

Atatürk; düşmanın ülkeden atılıp sınırlarımızın belirlenmesinden sonra, çoktan beri tasarladığı cumhuriyetin ilanı üzerinde hazırlıklar yapmaya başladı.

28 Ekim 1923 akşamı yakın arkadaşlarını Çankaya'da yemeğe çağırdı. Onlara , "Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz "dedi.

MECLİS’E ÖNERGE VERİLDİ

29 Ekim 1923 günü Atatürk, milletvekilleri ile görüştükten sonra taslağı hazırlanan cumhuriyet önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verildi.

Meclis önergeyi kabul etti.

Böylece ülkemizde cumhuriyet yönetimi kuruldu.

Atatürk kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı oldu.

Cumhuriyet'in ilanı yurtta sevinç ve coşku ile karşılandı.

SEÇME VE SEÇİLME HAKKI

Cumhuriyet; yurttaşların seçme ve seçilme hakkının olduğu bir yönetimdir.

Ulus temsilcilerinin kabul ettiği yasalarla ülkenin yönetilmesidir.

Cumhuriyet yönetiminde söz ulusundur.

Cumhuriyet'i korumak, kollamak, yaşatmak her yurttaşın görevidir.

ATATÜRK DÜŞMANLARI

Yukarıda yazıyı okudunuz…

İtirazınız var mı?

Yok…

Peki kimin itirazı var…

Cumhuriyet düşmanlarının…

Cumhuriyet düşmanlığı, Atatürk düşmanlığı son yıllarda iyi tırmandı…

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalması için,

CUMHURİYETE SIKI SIKIYA BAĞLI KALMALIYIZ…