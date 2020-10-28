Kocaelispor inanılmazları kaçırdı, yine çok kötü oynadı…

Maç öncesindeki kehanetler tuttu…

Takım iyi oynamıyordu, Niğde karşısında da iyi oynayamazsa, beraberlik ve hatta yenilgi sürpriz olmazdı…

Nitekim beraberlik bağıra bağıra geldi…

Niğde inanılmaz pozisyonları kaçırdı…

Ama Kocaelispor bunların feriştahını yakalayıp gol yapamadı…

Yeşil Siyahlılar, ideale yakın on biriyle sahada yerini alırken, Benhur’un olmaması, takımı adeta yüzde yüz etkiledi…

Çünkü ateşleyici ve lider yoktu…

Bahattin Köse ise bu kez iyi toplar almasına rağmen, yine son vuruşları yapamadı…

Sonuçta da maç gerginleşti, kalabalık defans arasına sıkıştı, kanatlardan bindirme yapan adam olmadığı için de, ortadan gelen paslar, Niğde’yi rahatlattı. Buna karşın Niğdelilerin inanılmaz goller kaçırması da, defansımız adına eksi puandı…

Niğde, farklı yenilgi beklediği maçta, neredeyse galibiyeti alsa şaşmayacaktık ve bunun böyle olacağını da maç öncesinde yazmıştık…

Nitekim böyle oldu !..

Bu takım Çorum maçı sonrasında art arda oynadığı ve 1-0 kazandığı Afyon ve İnegöl maçında da beraberlikten hatta yenilgiden son anda kurtuldu…

Yani perşembenin gelişi çarşambadan belliydi…

3.Lig takımı görüntüsüyle 2.Lig’de şampiyon olamazsınız…

Şu anda Erhan Altın’ın da fazla yapabileceği bir şey yok… Şu anda ligin ortasında ağır neşter vurulamaz, Allah korusun kendinizi bir anda yeniden 3.Lig’e buluverirsiniz…

Düşe kalka devre arası tatiline kadar gidilecek…

Bol pandemili ve zor bir kasım ile aralık ayı bizi bekliyor…

Sezon başı, takımda kalmama niyeti açık açık belli olan Selahaddin Dinçel ile başlamak büyük hataydı ve bunun izleri hâlâ sürüyor…

Devre arası transferinde bir 6 kişi daha yazmak gerekiyor tahtaya…

Yani, bu futbolla but akım gitmez, çare Başkan Büyükakın’ın aktaracağı kaynakta ve transferde…

Bu arada, maçtan sadece bir gece önce, inanılmaz bir para trafiği yaşayan mali asbaşkan İsmail Araç’ın primleri son anda yatırması da galibiyetin gelmesine çare olamadı…

Yıllardır yazıp duruyoruz: Nedense bizim kulüpte., maçtan bir gece önce yatırılan primler, o gün maçın skoruna ters etki yapıyor…

Acaba bu da bir kehanet mi ?..