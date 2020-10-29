Buz patenindeki başarımızı kutlayarak başlayalım

Yazılarıma yaz döneminde bir süre ara vermiştim. Covid-19 salgını nedeniyle zorunlu olarak başladığımız uzaktan eğitim sürecinin yorgunluğunu atmak ve yeni eğitim-öğretim dönemi için hazırlık yapmak istemiştim. Kısa aramız sona erdi ve bu haftadan itibaren yine on beş günde bir bu köşede yazmaya devam edeceğim. İlk yazımı, buz pateninde yaşadığımız başarıya ayırmak istedim. Çünkü genellikle bu alandaki başarılara, medyanın daha popüler bulduğu diğer branşlara kıyasla çok daha az yer veriliyor.

Geçtiğimiz haftalarda Macaristan’da gerçekleşen Budapeşte Thorpy artistik bu pateni yarışlarında Türkiye’yi ve Kocaeli’yi gururlandıran başarılara imza atıldı. Milli sporcumuz Burak Demirboğa, Senior Erkekler kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya, Junior Erkekler kategorisinde ülkemizi temsil eden Alperen Özkan ise üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Cumhuriyet bayramının arifesinden gelen bu başarılar ayrı bir gurur veriyor. Burak Demirboğa, Kocaeli buz pateni ailesinin yüzünü güldüren başarılı sporcularından biri. Demirboğa, söz konusu yarışmada, sezonunun en yüksek puanını elde etti. Aldığı teknik puanla da ülkemizin en yüksek puanını alarak olimpik sporcu adaylarımız arasına girmiş oldu.

Burak Demirboğa’dan söz ederken antrenörü Rana Göçmen’in adını anmadan olmaz. Göçmen, artistik buz pateni dalında Türkiye’nin tanınan isimlerinden biri. Sadece Göçmen değil, Buz 41 ekibindeki antrenörlerin tümü bir çok başarıya imza atmış isimler. Artistik buz pateninin yanı sıra senkronize buz pateni ve sürat pateni gibi diğer branşlarda da ülke çapında önemli başarılara sahipler.

Buraya kadar her şey çok güzel ve gurur verici. Ancak bütün bu başarılara rağmen Kocaeli’ndeki buz pistinin durumu hiç de iç açıcı değil. Sporcuların yoğunluklu olarak antrenmanlarını yaptıkları ve yarışmaların gerçekleştirildiği Kuruçeşme’deki buz sporları salonu oldukça eski. Soğutmayı sağlayan motorlar sıkça arıza yaptığı için antrenmanlar aksıyor. Tesisin durumu kimi zaman sporcuların çalışmalarını olumsuz şekilde etkiliyor. Tüm branşlar için tek bir buz pistinin olması hem buz kalitesini etkiliyor hem de sporcuların çalışma saatleri kısıtlanmış oluyor. Gebze’de açılan buz pistinin İzmit’in merkez ilçelerine ne kadar uzak olduğu da ortada.

Kuruçeşmede’ki tesis, her sezon farklı branşlarda onlarca yarışmaya ev sahipliği yapıyor. Yarışma için farklı şehirlerden gelen sporcular ve ailelerinin tesis içinde çok da konforlu olabildiklerini söylemek zor. Beni tanıyanlar kızımın da buz pateni yaptığını bilirler. Bu yarışmalar vesileyle farklı illerdeki buz pateni salonlarına imrenerek baktığımızı söylemeliyim. Kocaeli’nin yeni ve aldığı başarılara da yakışır bir buz sporları salonuna ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Bu şehrin sporcuları yapılan yatırımın karşılığını fazlasıyla verecektir.

Cumhuriyetimizin 93. yılını kutlarken her alanda ülkemizi gururlandıracak yeni başarılara imza atmayı diliyorum.