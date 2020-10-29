Karamürsel Sanayici ve İş İnsanları Derneği

Bildiğiniz gibi Karamürsel küçük bir yerdir. Ve genellikle okumaya giden gençleri haklı olarak bir daha geri gelmezler.

Bunun en büyük sebebi Karamürsel’in gençlere bir iş potansiyeli sağlayamamasından geçer. Gidenin gelmemesine Karamürsel alışıktır.

Tabi bunun yanında dışarı gidip iş insanı kimliğini kazanmış evlatlarımızın, hemşerilerini kendi iş imkânlarından yararlandıranlarının sayısı da azımsanmayacak kadar çoktur. Celal Oktay, Semih Konuş önemli ve güzel örneklerindendir.

Ayrıca son dönemlerde bakıyorum giden gelmiyor söylemi Karamürsel’de değişmeye başladı. İstanbul, Ankara gibi büyük merkezlerde bulunan başarıyı yakalamış iş adamlarımız toplanmaya ve Karamürsel için bir şeyler yapmaya hazırlanıyorlar.

Kısa adı KASİD ( Karamürsel Sanayici ve İş İnsanlar Derneği)’İ kurmak için kolları sıvadılar. Heyecana kapılmadan, kimsenin dolduruşuna gelmeden ayakları yere sağlam basarak kendilerinden emin ve doğru adımlarla ilerliyorlar. Önce Karamürsel dışındaki yapıyı doğru kurmak için toplantılar yapıyorlar. Ki amaç eğer Karamürsel ise önce Karamürsel dışını iyi analiz etmeleri ve bir araya getirmeleri gerekir.

Bu işin ciddi temelini atan ağa babalığını yapan Karamürsel’de babasından beri Karamürsel Sepetçisi ünvanını almaya hak kazanmış iş insanı Ali Koygun olmuştur.

Her gittiği yerde tatlı sohbetleri ile Karamürsel dışındaki iş adamlarını bir araya getirmek için yoğun diyaloglar kurmuş. Semih Konuş ve Turusan Bağcı ile başlayan iş birliği her geçen gün yeni kişilerin katılımı ile çoğalmakta güçlerin birleşmesine doğru gitmektedir.

İlk zamanlar geçici heves olarak olaya baktım. Hep uzak durmaya izlemeye çalıştım. Çok sevdiğim iş insanı akraba bağlarım olduğu Semih Konuş ’un vazgeçmeden ısrarlı davetleri sonucu İstanbul’da Hayati Ocakbaşı’nda 3.cüsü yapılan dernekleşme toplantılarına katıldım.

Benim için çok değerli Turhan Bozdağ gibi büyüklerim yanında okul arkadaşlarım iş insanı Mustafa Munis ve Avukat Songül Erdem’i görme şansı elde ettim. Bir alt kuşağımızdan Hakan Yazıcı, Metin Okur oradaydı. Ve daha genç yetenekli ve başarılı iş insanları Yaman Doğansoy, Yıldıray Gökkaya, Tümay Gökkaya oradaydı. Yine Avukat Zekiye Akay, Beyhan Özcan, Necla Türkmen, Selma Ayhan, Didem Bozdağ, Bekir Sarı, Tolga Doğan, Ercan Buber, Kayhan Güven, Serhat Yıldız, Hakan Üstünel, Hakan Ak, Fatih Erbaş ile işin kaptanları Ali Koygun, Turusan Bağcı ve Semih Konuş yemekli toplantıda yerlerini almışlardı.

Uzun zamandır görmediğim değerli insanlarla konuşma ve özlem giderme fırsatı buldum.

Toplantı ciddi ciddi Karamürsel’de ne yapılabilir, nasıl yatırımlar getirebilir tarzında oldu. Derneğin kurulabilmesi için gereken alt, üst yapı modeli nasıl olmalıdır üzerinde çalışıldı. Bu toplantıda sanki daha bir oturmuş çatı oluşmaya başlamış izlenimini aldım.

Karamürsel için çok uzun yıllardır atılmayan adımların atıldığına bu gece de şahit oldum. Karamürsel için inanılmaz fırsatlar yaratılabilir.

Karamürsel’de en büyük merak, beklenti bu toplantılardan nasıl bir siyasi gelecek çıkacak düşüncesi yatıyordu. Ancak beklenti ve dedikoduların ne kadar yersiz ve boş olduğunu bu gecede görme fırsatım oldu. Onun bunun gelmesini bahane edip katılmayanların Karamürsel aşığı olmadığını da görmüş oldum.

İş insanlarının hiçbir siyasi düşünce ve rant beklentisi yok. Sadece sevdalı oldukları Karamürsel’e başarılı oldukları iş insanı kimlikleriyle nasıl yatırımlar getirebiliriz ve bu yatırımlar sonunda da istihdam ve refah seviyesini Karamürsel’in nasıl yükseltebiliriz düşüncesinden başka bir şey yok.

Elbet herkesin siyasi bir düşüncesi var, elbet siyasi düşüncesini söyleyebilecek özgüvenleri var. Ama herkes bu yapılarını derneğin kapısından girdikleri zaman bırakıp dışarı çıktıklarında tekrar üzerine giyebilecek kültür ve yeteneğe sahipler. Yapmak istediklerini siyaset dışında tutuyorlar. Nerede siyaset düşüneceklerini nerede iş ve sosyal aktivitede bulunabileceklerini iyi biliyorlar.

Herkesin bu kültürel yapı ve olgunluğa ermesini de bekliyorlar. Ne düşüncelerinden korkuyorlar nede iş insanı olarak becerilerinin kıvamından ödün veriyorlar. Halk ve bazı çevrelerde artık buna alışmalı.

Bulunduğumuz süre içinde tek dert Karamürsel’e Tarım, Sanayi, Eğitim, Sağlık, Spor ve Turizm konularında getirilebilecek yatırımlardı. Bunun dışında hiçbir şey konuşulmadı.

Gecenin en büyük sürprizi ve çok değerli katkıyı Turan Bozdağ büyüğümüz yaptı. İş hanının bir katını hiç kira almadan tahsis edeceğini beyan etti.

Bence hiç kimsenin artık Karamürsel Sanayici ve İş İnsanları Derneği hakkında dedikodu yaratmasının anlamı yok. Hiç kimse ben İş insanlarını arkama alırım bireysel veya siyasi çıkar yaratabilirim, düşüncesine de kapılmasın. İş İnsanları ne yapacaklarını ve nasıl yapacaklarını çok iyi biliyorlar.

Önemli olan Karamürsel’in genel olarak İş insanlarından nasıl yararlanabileceğini ortaya koymaya başlaması lazım. Karamürsel’in kalkınmasına yapacakları öncülüklere halkın destek vermesi, fikir ve projelerle beslemeye başlamaları lazım.

Öncelikle bu yapıyı oluşturmak için ilk adımı atan Ali Koygun’u, her şeyi dikkatle not alıp resmiyete döken Turusan Bağcı’yı ve İş insanlarını bir araya getirecek özveri ile girişimleri yapıp; Herkesin elini, taşın altına koymasını sağlayan hatta liderlik yapan Semih Konuş’u yürekten kutluyorum.