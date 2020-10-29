Mehmet Ali Karadaşlı gibi imamlar Diyanet İşleri Başkanlığı yapmalı!

Türk Diyanet Vakıf-Sen Kocaeli Şube Başkanı ve İzmit Eren Camii imamı Mehmet Ali Karadaşlı, hem mevlit Kandili, hem de Cumhuriyet Bayramı ile açıklama yaptı…

Aslında bu yazı dün yayınlayacaktık, ama haber fazlalığından dolayı kullanamadık…

Mehmet Ali Karadaşlı’yı tanırım…

Röportaj için gazetemize gelmişti…

Kendisiyle sohbet etme imkanım oldu…

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Çok donanımlı bir imam…

Atatürk’e düşmanlık beslemeyen bir imam…

Karadaşlı’nın açıklamasını sizlerle paylaşmak istiyorum…

İnsanlığın aylardır salgınla uğraştığı şu günlerde Sevgili Peygamberimize (sas) hakaret içerikli karikatürden tutun da, camilerimize saldırıların, Kur’an yakmaların, vatandaşlarımızın can ve mallarına yönelik tacizlerin ardı arkasının kesilmediğini belirterek, başta Fransa olmak üzere İslam düşmanlarını kınadı…

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Karadaşlı, Cumhuriyet Bayramı ile ilgili de şunları ifade etti…

“Türk Milleti olarak inancımıza, kimliğimize, hürriyetimize, değerlerimize, istiklal ve istikbalimize sahip çıkmak için milli günlerimizin bizim için ne kadar önemli olduğunu asla unutmamalıyız.

Hz.Peygamberimize olan sevgimizi,özlemimizi,muhabbetimizi ve O’nun Alemi şereflendirdiği geceyi yâd ederken 97 yıl evvel İşgal Devletlerine Anadolu Kıtasını dar eden,Türk’e kefen biçmeye çalışan,İstiklal ve İstikbalimize kastedenlere Çanakkale’de, Sakarya’da ve Dumlupınar’da göğsünü siper eden, mabedimin göğsüne namahrem eli değmesin diye canından ve kanından geçerek bizlere Türkiye Cumhuriyeti Devletini armağan eden kahraman ecdadımıza borçlu olduğumuzu unutmayalım.

KUR’AN VE TÜRK KİMLİĞİ

Geçmişte olduğu gibi bugün de Avrupa’nın göbeğinde yaşanan İslam’a ve Hz.Peygamberimize yönelik alçak saldırılar ve o alçaklığa çanak tutan kimi Avrupa ülkelerinin yöneticileri İslam, Müslüman, Kur’an ve Türk kimliğiyle uğraşıyorlar. Yeniden haçlı zihniyetinin hortlatılmasını teşvik ediyorlar.

Dini ve etnik ayrımcılığı körükleyenler dünyada kaos, karmaşa ve kargaşa çıkarmanın peşindeler. Avrupalı yöneticiler bu desteği ne acıdır ki, nüfuslarının çoğunluğu Müslüman olan Arap ülkelerinin yöneticilerinden alıyorlar.

Kargaşa, karmaşa ve kötülüklerden kurtulmanın yolu bellidir. O yol, Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed’i (sas) tanımak,anlamak ve yaşamaktır. Peygamberimizin yaşayarak gösterdiği güzel ahlakını, hayatımıza yansıtmaktır.

AHLAK, ADALET, CÖMERTLİK, DOĞRULUK

Sevgili Peygamberimiz (sas) asırlar öncesinden; ahlak,adalet, cömertlik, doğruluk, vefa, merhamet, şefkat, affetme, yardımlaşma, arkadaşlık, sevgi, saygı, emanet, ehliyet, dostluk, hoşgörü ve nezaket gibi bütün güzel davranışların örnekliğini göstermiştir. Bu güzel hasletler Müslümanlar başta olmak üzere, bütün insanlık için bir kurtuluş reçetesidir. Böyle bir zamanda idrak ettiğimiz, Peygamberimizin (sas) doğum yıldönümü olan Mevlid kandili, bütün Müslümanlar için yeniden bir uyanış ve diriliş olmalıdır.

VATAN, BAYRAK, MİLLET, İNSAN

Diyanet İşleri Başkanlığımızın 2020 Yılı Mevlid-i Nebi Temasında gündeme aldığı (Hz.Peygamber ve Çocuk) geleceğimiz, ümidimiz, göz aydınlıklarımız olan çocuklarımıza Allah, Peygamber, Kur’an, anne-baba, vatan, bayrak, millet, insan, çevre ve bütün yaratılmışları gerçekten sevmeyi öğretmeliyiz. Hepimizin birbirimize Allah’ın (cc) birer emaneti olduğu gerçeğini unutturmamalı, onları önce iyi bir insan ve iyi bir Müslüman olarak yetiştirmeliyiz.

CUMHURİYET BAYRAMINI KUTLADI

Bu duygularla, Mevlid Kandili ve Mevlid-i Nebi Haftasının, Sevgili Peygamberimizi (sas) öğrenmeye, anlamaya, örnek ahlakını hayatımıza tatbik etmeye vesile olmasını Yüce Allah’tan (cc) niyaz ediyor, milletimizin ve İslam aleminin Mevlid kandilini ve Cumhuriyet Bayramını kutluyor, Cumhuriyetimizin ve Devletimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere toprak altında kefensiz yatan aziz şehitlerimizi ve Rahmeti Rahman’a kavuşmuş olan Gazilerimizi hayır,rahmet ve minnetle yâd ediyorum.”

CUMHURİYETE VE ATATÜRK’E MİNNET

Türk Diyanet Vakıf-Sen Kocaeli Şube Başkanı ve İzmit Eren Camii imamı Mehmet Ali Karadaşlı’nın Mevlit Kandili ve Cumhuriyet Bayramı ile ilgili açıklamasını yukarıda okudunuz…

Cumhuriyetimizin ve devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle yad ediyor…

Laik Türkiye Cumhuriyeti devletinde arzulanan, istenen imamlar, Mehmet Ali Karadaşlı gibilerdir… Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya’dan dolayı Atatürk’ü kınarken, alt kademedeki imamların Atatürk’e sahip çıkmaları, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği için, Atatürk’e saygı için çok önemli bir gelişme diyorum…

Diyanet İşleri Başkanlığı koltuğuna; Mehmet Ali Karadaşlı gibi imamların, bu düşüncede olan insanların oturması