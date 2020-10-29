Cumhur İttifakı’nda “askıda ekmek” çatlağı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “askıda ekmek” kampanyasını başlattığında, “Bahçeli, bu kampanya ile iktidarı eleştiriyor” demiştim.

Benim gibi bazı gazeteci ve siyasetçiler de benzer değerlendirmelerde bulunmuştu.

Öyle ya, “askıda ekmek” demek, vatandaşın “ekmek alacak gücü yok” demek!

“ Vatandaş bir ekmeğe muhtaç” demek…

Bahçeli, bu konuda kendisini eleştirenlere “ekmeksizler” suçlamasında bulunmuştu.

İktidar kanadı, bu konuda sessizdi.

Kimseden çıt çıkmıyordu.

Nihayet AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorulan bir soru üzerinde sessizliği bozdu:

“Bırakın Allah’ınızı severseniz ya… Ya böyle bir şey var mı Türkiye’de ya… Yani bugün evine ekmek götüremeyen biri var mı Türkiye’de ya… İnanıyor musunuz bunlara?”

Ve böylece, MHP’nin “askıda ekmek” kampanyası, Cumhur İttifakı’nda “çatlak” olduğunu ortaya çıkardı.

Bakalım gerisi nasıl gelecek?

Almanya bizi kıskanıyor

Grip aşısı tartışılıyor ya…

Bizimle aynı nüfusa sahip Almanya, vatandaşları için 26 milyon doz grip aşısını hazır etmiş.

Bizim temin edebildiğimiz ne kadar?

1 milyon 350 bin doz…

Bunun da ancak 800 bin dozu geldi, gerisi şimdilik yok.

Almanya bizi çok kıskanıyor, çok!

Demek “havuz medyası” işe yaramıyor

Medyanın yüzde 98’ini ele geçirdiler…

Her gün onlarca gazete, aynı manşetlerle onları övüyor…

Birkaçı hariç bütün televizyonlar, sabahtan akşama onları gösteriyor…

Ama yine de hallerinden memnun değiller.

“Nefes alamamaktan” dert yanıyorlar.

Saray’daki ne diyor?

“Medyamız bizim sesimizi ve nefesimizi yansıtmıyor, ilimde, sanatta, kültürde benzer sıkıntılarla karşı karşıyayız. Dünyaya kendimizi anlatamıyoruz. Bunun için de fikri iktidarımızı da hâlâ tesis edemediğimiz kanaatindeyim.”

Gazete çıkarmakla, parti bülteni yayınlamanın aynı şey olmadığını…

Gazeteci ile “gazete yazıcısı”nın farklı olduğunu…

Yeni anladılar.

Gazeteleri alıp “parti bülteni” haline getirirsen, onlar artık “gazete” değil, çöptür.

Karakteri zayıf gazetecileri yemleyip kendine kul köle yaparsan, onlar da artık gazeteci değil, parti tetikçisidir.

Şimdi bana yerel ve ulusal gazeteleri tek tek saydırmayın, hangi gazetelerin “çöp” haline geldiğini, kimlerin “gazeteci” değil, “gazete yazıcısı” veya “tetikçi” olduğunu…

Adlarını tek tek yazmaya değmez.

Demem o ki, sonunda “kullanıcı” bile “havuz medyasının” bir işe yaramadığını anladı.

Sen de mi Yusuf Ziya Bey?

O trene, “AKP’yi suçlayanlar trenine”, sonunda Yusuf Ziya Özcan da bindi.

Bir zamanlar AKP iktidarına bürokrat olarak hizmet veren çok önemli bir isimdi.

AKP, onu YÖK (Yükseköğretim Kurumu) Başkanı yaptı.

AKP, onu Varşova Büyükelçisi yaptı.

Emekli oldu, “Gelecek Partisi”nde siyasete atıldı.

Yusuf Ziya Bey, geçenlerde sosyal medya hesabından AKP iktidarıyla ilgili çok sert bir paylaşımda bulundu.

Yenilir yutulur gibi değil!

Dedi ki: “70 yaşındayım. Bizi idare edenlerin yolsuzluk yaptığını çok gördüm, ama AK Parti döneminin son 10 yılda yaptıkları gibi bir yolsuzluk hiç görmedim. Bunlar o boyuta ulaştı ki, vatandaşlardan saklamak için bilgilere erişim yasakları getiriyorlar. Bu mu uçan Türkiye?”

Bu suçlamayı muhalefetten bir isim yapsa, önemli olmayabilir.

Ama bu suçlamayı yapan, kendilerinden biri.

Diplomatik dil

ABD’ye: “Sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin. Yaptırımın neyse, geç kalma yap.”

Fransa Cumhurbaşkanı’na: “Macron’un zihinsel tedaviye ihtiyacı var.”

Almanya’ya: “Buradan sesleniyorum, işte siz gerçek manada faşistsiniz.”

Türkiye’de “diplomatlar” geri plana çekilince, diplomaside kullanılan dil de “diplomatik dil” olmaktan çıktı.

“Sokak dili” oldu…

“Kahve dili” oldu…

Adına ne derseniz deyin, ama kullanılan dil artık “diplomatik dil” değil.