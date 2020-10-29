Bunu da yaşattınız ya hepinize helal olsun

İlk kez 4 profesyonel takımımız birden gol atamadı… Kocaelispor, Gölcükspor ve Belediye Derince 0-0 berabere kaldı, Darıca sahasında 2-0 yenildi…

2.Lig Beyaz Grup ile 3.Lig 1., 2. ve 3.Grup’ta yer alan Kocaelispor, Belediye Derince, Darıca G.B. ve Gölcükspor, hafta içi mesaisini 4 maçta bir tek gol bile atamadan tamamladı. Kocaeli futbol tarihine geçen iki gün yaşadık

KOCAELİSPOR, DERİNCE, GÖLCÜK 0-0 BERABERE KALDI, DARICA SAHASINDA 2-0 YENİLDİ…

Çarşamba mesaisinde 2.Lig Beyaz Grup temsilcimiz Kocaelispor, sahaya zar zor çıkabilen Niğde ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Dün de 3.Lig 1.Grup temsilcimiz Belediye Derince Nevşehir’i konuk etti. Gölcükspor ise Şile Yıldız deplasmanında sahaya çıktı. Bu iki maç da, Kocaelispor maçı gibi 0-0 berabere bitti. 2.Grup temsilcimiz Darıca ise iki günün en kötü sonucunu alarak, İskenderun FK’yı konuk etti ve 2-0 yenilerek inişini sürdürdü.