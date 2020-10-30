Futbolun meyvesi gol, o da bizde yok…

Futbolun meyvesi gol…

Gol atamadıktan sonra 0-0 bitirdiğiniz maçların hiç bir hükmü yoktur…

Dünyanın yüzde 90’ı gol izlemek için maça gider, yüzde 10’luk kısmı da golle beraber 0-0 biten maçta bile mücadele zevkini dikkate alır, öyle izler… Ama yine de golsüz biten maçlar, o nefes kesen heyecana rağmen kursakta takılı kalır…

34 yıllık meslek hayatımda, profesyonel liglerdeki takımlarımızın, zamanında toplam 4-5-6 takımla yer aldığı liglerde, aynı hafta topluca kazananını ya da kazanamayanını, yine topluca 3-4’lük farklı skorlarla ya da aynı skorlarla galip gelenini çok gördüm…

Ama, aynı hafta, 4 takımın bile bir tek bile gol atamaması beceriksizliğini ilk kez görüyor ve yazıyorum…

Çarşamba günü, çoluk çocukla sahaya çıkan amatör görünümdeki Niğde Anadolu FK’ya bir gol bile atamayan, hatta kalesinde inanılmaz gol pozisyonlarına maruz kalan 2.Lig Beyaz Grup takımımız Kocaelispor, hafta içi perdesini 0-0 ile açtı. Perşembe günü ise ona nazire yaparcasına 3.Lig 1.Grup temsilcimiz Belediye Derince ile 3.Grup temsilimiz Gölcükspor ayın skorlarla biri içeride, biri dışarıda 0-0 berabere kaldı. 2.Grup temsilcimiz, transfer tahtası kapalı olan Darıca ise iç sahada İskenderun FK’ya 2-0 yenilirken, o da gol atamadı.

Burada sözünü ettiğim kazanmak ya da kazanamama değil. Bu yazının konusu, gol atamamak. Tarihinde Güvenç Kurtar (Bay Gol) gibi, Saffet Sancaklı Ergun Kula gibi, İlker Yağcıoğlu gibi, Taner Gülleri gibi, Serdar gibi, Sinan Pektemek gibi, Doğan Karakuş (Messi Doğan) gibi, Burak Süleyman gibi efsane asistçiler ve golcülerle Türk futbolunu sallayan Kocaeli kentine, 4 maçta bir gol bile atamamak gerçekten de yakışmadı ve tarihimize kara bir leke olarak geçti…

Tekrar yazıyorum. Kazanamamak başka şey, gol atamamak ise bambaşka bir şeydir. 4 takımımız birden bir gol bile atamıyorsa, bu saatten sonra bizim forma giyerek sahaya çıkıp golleri sıralamamız lâzım gelir ki çok ayıp olur…

RAKAMLAR YALAN SÖYLEMEZ !..

2.Lig Beyaz Grup temsilcimiz Kocaelispor’un son üç maçına bakalım:

Afjet Afyon: 0-Kocaelispor: 1

Kocaelispor:1-İnegölspor: 0

Niğde Anadolu: 0-Kocaelispor: 0

O G B M A Y P

3 2 1 0 2 0 7

Not: 3 takım da düşmemeye oynuyor…

3.Lig 1.Grup temsilcimiz Baturmanlı Belediye Derince’nin ligdeki son üç maçına bakalım…

Belediye Derince:2-1877 Alemdağ: 0

Artvin Hopa:2-Belediye Derince: 2

Belediye derince:0-Nevşehir Belediye:0

O G B M A Y P

3 1 2 0 4 2 5

3.Lig 2.Grup temsilcimiz transfer yasaklısı tek takımımız Darıca G.B.’nin ligdeki son üç maçına bakalım…

Darıca G.B.: 0-Kahta 02spor: 0

Mardin Fosfat: 1- Darıca G.B.: 1

Darıca G.B.: 0-İskenderun FK: 2

O G B M A Y P

3 0 2 1 1 3 2

3.Lig 3.Grup temsilcimiz bu ligin kurulduğundan bu yana küme düşmeyen tek takımı Gölcükspor’un ligdeki son üç maçına bakalım…

Batman Petrol: 1-Gölcükspor: 2

Gölcükspor: 0-İçel İdman Y.: 0

Şile Yıldız: 0 Gölcükspor: 0

O G B M A Y P

3 1 2 0 2 1 5