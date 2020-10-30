30 Ekim Kars'ın kurtuluşu

Tarih boyunca Kars her türlü badireleri yaşamış ama her seferinde bütün sıkıntılardan kurtulmuştur.

Selçuklular, Romalılar döneminden sonra İslam dönemi başladı.

Dört halife döneminde ve sonrasında Kars'a birçok akınlar yapıldı.

Emeviler döneminde,

Abbasiler döneminde,

Gürcü krallıkları döneminde olmak üzere her dönem yapılan akınlar hep devam etmiştir.

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Kars yöresi geçmişten günümüze kadar iz bırakan uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır.

Kültür çeşitliliği yönünden tarihçiler hep hayranlıkla konuşur ve yazarlar.

Kars kültür düzeyinin yüksek oluşu nedeniyle olacak ki okuryazar oranı itibariyle hep ilklerde yerini almıştır.

Kars'ta farklı etnik yapıda olan insanlar sorunsuz olarak bir arada yaşamışlardır.

Farklılıklar hep zenginlik olarak kabul edilmiştir.

Kars'ın sıkıntılı ve mutsuz yılları hep Ermeniler sayesinde olmuştur.

Ermeni milleti yağmur nereye yağarsa tarlasını oraya taşırlar.

Osmanlı döneminde çok önemli mevkilere kadar yükselmişlerdir.

Yıllarca sorunsuz komşuluk ilişkisi içinde beraber yaşadıkları Türkleri katletmişlerdir.

Bu kavga sadece Kars ile kalmamış bütün Türkiye ve hatta Türk dünyasını kapsayacak kadar genişletmişlerdir.

Kars 1877-1918 yılları arası 41 yıl Rus işgalinde kalmıştır

30 Ekim 1920 yılında kahramanca bir mücadele ve savaşla Kars düşman işgalinden tamamı ile temizlenmiştir.

Bu kahramanlık 15’nci Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa ve birliğinin sayı ve imkan bakımından çok fazla olan düşman kuvvetlerini yenerek gazi Kars'ı kurtarmışlardır.

Mekanları cennet ruhları şad olsun.

Kazım Karabekir Paşanın kızı Timsal Karabekir hanımefendiyi Kocaeli TV’ de canlı yayınladığımız Kardeş Saati programında beraber birçok konuda bilgi alarak sohbet imkanımız olmuştu.

Kazım Karabekir Atatürk'ün sağ kolu olarak yıllarca birlikte çalışma içinde olmuştur.

Öksüz çocuklar için yatılı okul açılmasını sağlayıp bizzat destek vererek sıkı denetimini yapmıştır.

Kars kışın oldukça soğuk karasal iklimin hüküm sürdüğü rakımı yüksek bir şehrimizdir.

Halkın gelir kaynağı hayvancılıktır.

Kars iklim şartları ve kıt ekonomik imkanları nedeni ile en fazla göç veren illerin başında gelir.

Mevcut nüfusunun onlarca katı kadar dışarıya göç vermiştir.

Büyükler bu nedenle çocuklarına mutlaka okuyup hayatını kurtarmalısın öğüdünü verirler.

Kars hakkında bilgileri ve özellikleri bir makaleye sığdırmak mümkün değildir.

Kars'ı ve bütün Karslıları selamlıyor ve Kurtuluş Gününü tebrik ediyorum.