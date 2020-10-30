İzmit Halkevi Binası KARALAR BAĞLADI!

Biz “İzmitiz” Grubu Kurucusu Hüseyin Erol, tam bir İzmit sevdalısı.

İzmit’in sorunlarına çok duyarlı.

İzmit’in gelişmesi ve refah seviyesinin yükselmesi için çaba harcıyor.

İzmit’in tarihine sahip çıkıyor.

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Erol, önceki gün İzmit Halkevi ile ilgili bir paylaşımda bulundu…

Bilindiği gibi İzmit Halkevi tarihi bir bina…

Ama şu sıralar kaderine terk edilmiş durumda…

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Gelen gideni aratır misali, İzmit Halkevi’nin restore edilmesi için çok girişimde bulunuldu, ama hiçbir şey yapılmadı…

HALKEVİ İÇİN ÜZÜNTÜLÜYÜZ, ÖFKELİYİZ, KAHROLUYORUZ.

Biz “İzmitiz” Grubu Kurucusu Hüseyin Erol’un “Karalar bağladık” paylaşımını birlikte okuyalım;

“Değerli İzmitliler...

Bildiğiniz gibi İzmit’in merkezindeki derin yaramız içimizi sızlatıyor.

Üzüntülüyüz, öfkeliyiz, kahroluyoruz.

İzmit’e cumhuriyet dönemde kazandırılan bir eser, yıllardır kaderine terk edilmiş durumda.

Hatta, ölümünü bekleyen bir virane gibi.

Hepiniz biliyorsunuz ki geçmişte kentin ilk kültür yuvası olan İzmit Halkevi Binası, onarım ve restorasyon projelerinin onaylanmasının üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, bir ihmal abidesi olarak durmaktadır.

TARİHİ BİNA ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

Yıllarca İzmitlilerin sosyal yaşamına büyük katkı sağlayan, birçok sanatçı ve kültürlü insan yetiştiren, çok yüksek tarihi değeri olan bina çürümeye terk edilmiştir.

İçinde tiyatro gösterilerine en uygun, aynı zamanda sinema olarak kullanılan bir salona, kütüphaneye ve çeşitli sanat eğitimine uygun birimleri olan bu yapımız, tüm girişimlerimize rağmen kentin yaşamına dahil edilmemektedir.

Bu toplum olarak bizlere ve de ülkenin değerlerine sahip çıkma sorumluluğunu taşıyan yöneticilerimize büyük ayıp yüklemektedir. Geçmişten gelen bu ihmal, boş vermişlik içimizi acıtmaktadır. Anladığımız kadarı ile bu ihmal ve kayıtsızlık sürdürülecek gibi görülmektedir.

Güzel Türkçemizde “Karalar Bağladık” diye bir deyim vardır. Halkevinin, yönetim erkini elinde bulunduranlar tarafından dikkate alınmaması, yaralarının sarılıp, kente yakışır bir hale getirilerek hizmete sokulmaması, bizlere “KARALAR BAĞLATMAK” tadır.

SİYAH KURDELE KAMPANYASI

Bu nedenle tüm İzmitlileri Siyah Kurdele kampanyasına çağırıyoruz.

İzmit Halkevinin bahçesini çevreleyen demir parmaklıklara ilk siyah kurdeleyi ben bugün bağlıyorum. Değerli hemşerilerimizi de, İzmit Halkevinin kuruluşunun 80. yıldönümü olan 19 Şubat 2021 tarihine kadar, bir siyah kurdele bağlamaya ve de bağlamış olduğunuz kurdelenin fotoğrafını çekip, hem şahsi sosyal medya hesaplarınızda hem de Biz “İzmitiz” Grubunda paylaşmanızı rica ediyorum.

Bu çağrıyı özellikle bir Cumhuriyet Bayramı günü yapıyorum. Biliyorum ki Halkevi’ne sahip çıkmak, Cumhuriyetin önemli değerlerine sahip çıkmaktır.

Lütfen bu farkındalık görselini tüm platformlarda paylaşın ve çevrenizi İzmit Halkevi’ne siyah kurdele bağlamaya davet edin. Sevgi ve saygılarımla.”

BİNAYI RESTORE EDİN

İzmit sevdalısı, Biz “İzmitiz” Grubu Kurucusu Hüseyin Erol’un açıklamasını yukarıda sizinle paylaştım.

Erol, Tarihi İzmit Halkevi Binası’nın restore edilmesini istiyor…

İzmit Halkevinin kuruluşunun 80. yıldönümü olan 19 Şubat 2021 tarihine kadar, siyah kurdele takılmasını öneriyor.

TARİHE SAHİP ÇIKIN

AKP hükümeti, 97 yıllık Cumhuriyet tarihimizde birçok fabrikayı sattı, birçok fabrikayı özelleştirdi…

Bari tarihe sahip çıkın.

Çürümeye terk edilen İzmit Halkevi Binası’na sahip çıkın…

Restore edin…

İzmit’e yeniden kazandırın.