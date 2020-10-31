Koca Yusuf’un mezarını bırak, Cazgır Pele’nin mezarına bak!

Şu anda iş başında olan Güreş Federasyonu var ya,

Tam bir “tiyatro” topluluğu!

Federasyon birimlerindeki sorumlular,

Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuşlar gibi…

Daha dün ölen Vehbi Akdağ’ın cenazesini TRAKTÖRLE mezarlığa nakledilmesini unutmuş,

Yıllar önce Okyanusta kaybolan Koca Yusuf’un mezarını bulup Türkiye’ye getirmek için kurul topluyor.

Bakın Federasyon’un çalışmasına:

(Bir yetkiliye gönderilen yazının aslı)

Yazının açıklaması;

“Sayın Mecit Sağır,

26 Eylül 2020 tarihinde saat 15.00’te Türkiye Güreş Federasyonu hizmet panelinde efsane

Pehlivan Koca Yusuf’un mezarının bulunması ve Türkiye’ye getirilmesi için araştırma komisyonu toplantısı planlanmıştır.

Söz konusu toplantıya katılmanızı saygılarımla arz/rica ederim.

Güreş Federasyonu Başkanı

Musa Aydın”

İlahi Musa Aydın,

Sen çok yaşa emi…

Yahu adam okyanusta kayboldu!

Okyanusta mezarlık mı var?

Mezarlık var da bu insanlar bilmiyor mu?

Şayet dediğin gibi Koca Yusuf’un mezarını okyanusta bulup getirirsen,

SEN,

Bu ülkede değil,dünyada ilah olursun!

Amma,

Aksi halde sen tüm güreş camiasında Türkiye’de,

KOMİK,GÜLÜNÇ,HAYALPEREST biri olursun!

YAĞLI GÜREŞ SEVERLER-PEHLİVANLAR, 300 MİNARELER, ÇAYIRLAR ÖKSÜZ KALDI

İznik’te torak sahada sergilediği futbol resitaliile zamanın ünlü futbolcusu PELE’ye benzeyen renk,vücut yapısı futbol tekniğini,tam 50 yıl önce dualı çayırlara taşıyan ve KIRKPINAR’da Baş Cazgırlığa ortak olan İznikli Mehmet Tura (PALA Mehmet) yakalandığı Covid-19 sonrası hayata veda etti. Yağlı güreş camiasının PELE’si (aslında memleketi İznik’te PALA Mehmet olarak bilinir) geride sayısı bilinmeyen çoklukta dostunu üzüntüye bırakarak aramızdan ayrıldı.

Yağlı güreş camiası PELE için yasta!

Şimdi PELE’yi unutmamak için,PELE’ye

Sevgi ve saygımızı göstermek için,

Güreş Federasyonu’na,İznik Belediyesi’ne,

Spor Bakanlığı’na,

Ve de Güreşseverlere,

PELE’nin HEYKELİNİ,

Doğduğu ve her zaman her güreşte ismini okuyan gurur duyduğu kent,

İZNİK’e dikmek ve yaşatmak olmalı…

*50 yıllık dostum,sevgili PELE’ye Allah’tan rahmet,kalanlarına baş sağlığı diliyorum.

GÜREŞ FEDERASYONU,

Okyanusta,Koca Yusuf’un mezarına değil

İznik’teki Cazgır PELE Mehmet’in mezarına sahip çık!